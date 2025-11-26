Suscribirse

Fútbol - CONMEBOL - Copa Libertadores

Palmeiras vs Flamengo: previa, horario y cómo llegan para la final de la Copa Libertadores

Todos los detalles de la previa del partido entre Palmeiras y Flamengo, que se jugará el sábado 29 de noviembre desde las 16:00 horas en el estadio Monumental de la U. Dirige Darío Herrera.

DataFactory

26 de noviembre de 2025, 12:08 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

El próximo sábado 29 de noviembre, Palmeiras y Flamengo buscarán levantar el máximo trofeo de la Copa Libertadores. El partido se jugará a las 16:00 horas en el estadio Monumental de la U.

El último mano a mano en este certamen fue el 27 de noviembre, en Final del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2021, y Palmeiras se llevó la victoria por 2 a 1.

Con una enorme expectativa, se espera este choque entre Palmeiras y Flamengo, que se dan el lujo de definir el torneo de la Copa Libertadores.

Darío Herrera fue designado para controlar el partido.

Los resultados de Palmeiras en partidos de la Copa Libertadores

  • Fase de Grupos: Sporting Cristal 2 vs Palmeiras 3 (3 de abril)
  • Fase de Grupos: Palmeiras 1 vs Cerro Porteño 0 (9 de abril)
  • Fase de Grupos: Bolívar 2 vs Palmeiras 3 (24 de abril)
  • Fase de Grupos: Cerro Porteño 0 vs Palmeiras 2 (7 de mayo)
  • Fase de Grupos: Palmeiras 2 vs Bolívar 0 (15 de mayo)
  • Fase de Grupos: Palmeiras 6 vs Sporting Cristal 0 (28 de mayo)
  • Octavos de Final: Universitario 0 vs Palmeiras 4 (14 de agosto)
  • Octavos de Final: Palmeiras 0 vs Universitario 0 (21 de agosto)
  • Cuartos de Final: River Plate 1 vs Palmeiras 2 (17 de septiembre)
  • Cuartos de Final: Palmeiras 3 vs River Plate 1 (24 de septiembre)
  • Semifinales: Liga de Quito 3 vs Palmeiras 0 (23 de octubre)
  • Semifinales: Palmeiras 4 vs Liga de Quito 0 (30 de octubre)

Los resultados de Flamengo en partidos de la Copa Libertadores

  • Fase de Grupos: Táchira 0 vs Flamengo 1 (3 de abril)
  • Fase de Grupos: Flamengo 1 vs Central Córdoba (SE) 2 (9 de abril)
  • Fase de Grupos: Liga de Quito 0 vs Flamengo 0 (22 de abril)
  • Fase de Grupos: Central Córdoba (SE) 1 vs Flamengo 1 (7 de mayo)
  • Fase de Grupos: Flamengo 2 vs Liga de Quito 0 (15 de mayo)
  • Fase de Grupos: Flamengo 1 vs Táchira 0 (28 de mayo)
  • Octavos de Final: Flamengo 1 vs Internacional 0 (13 de agosto)
  • Octavos de Final: Internacional 0 vs Flamengo 2 (20 de agosto)
  • Cuartos de Final: Flamengo 2 vs Estudiantes 1 (18 de septiembre)
  • Cuartos de Final: Estudiantes 1 vs Flamengo 0 (2-4 en penales a favor de Flamengo) (25 de septiembre)
  • Semifinales: Flamengo 1 vs Racing Club 0 (22 de octubre)
  • Semifinales: Racing Club 0 vs Flamengo 0 (29 de octubre)

Horario Palmeiras y Flamengo, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 18:00 horas
  • Colombia y Perú: 16:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:00 horas
  • Venezuela: 17:00 horas

Noticias Destacadas

