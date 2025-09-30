“Salir del clóset”, como muchos conocieron el hecho de ‘revelar’ ante sus cercanos que son gais, lesbianas, bisexuales, transexuales, intersexuales, queer u otros, nunca es sencillo, pero algunos han experimentado que puede convertirse en una historia de autenticidad, resiliencia y amor propio.

Para Cris Basabe (bailarín y tiktoker), Esteban Hernández (voz de Voz Populi en Blu Radio y presentador de El Desafío en DITU) y David Polanía (creador digital, hijo de Polilla y la Gorda Fabiola), vivir de cerca el rechazo, las discusiones familiares y los silencios que suelen acompañar “salir del clóset” puede ser una oportunidad.

Con esa premisa concibieron Clóset abierto, un pódcast colombiano que conducen y en el que se unen para ofrecer un espacio libre, seguro y vibrante.

David Polanía (creador digital, hijo de Polilla y la Gorda Fabiola), Cris Basabe (bailarín y tiktoker) y Esteban Hernández (voz de Voz Populi en Blu Radio y presentador de El Desafío en DITU). | Foto: Clóset abierto

Según cuenta, Clóset abierto es un lugar donde nada queda guardado: desde historias de amor y desamor, pasando por reflexiones sobre la diversidad sexual, hasta conversaciones irreverentes y divertidas que buscan inspirar, acompañar y generar empatía.

Y aprovechan el Día Mundial de Salir del Clóset, el 11 de octubre, para presentar este proyecto como una invitación a vivir sin miedo, con orgullo y en comunidad. El 11 de octubre es, en esa medida, una fecha simbólica que refuerza su mensaje de inclusión y visibilidad.

El pódcast estará disponible en Spotify, Apple Podcasts, Deezer, YouTube y otras plataformas digitales, con una frecuencia quincenal.