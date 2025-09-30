Suscribirse

El clóset ya no se cierra: el lugar donde nada queda guardado

Salir del clóset nunca es un proceso sencillo, pero sí puede convertirse en una poderosa historia de autenticidad.

Redacción Cultura
1 de octubre de 2025, 3:52 a. m.
La Defensoría del Pueblo alertó sobre el creciente número de agresiones en contra de mujeres trans.
Salir del clóset nunca es un proceso sencillo, pero sí puede convertirse en una poderosa historia de autenticidad. | Foto: 123 RF

“Salir del clóset”, como muchos conocieron el hecho de ‘revelar’ ante sus cercanos que son gais, lesbianas, bisexuales, transexuales, intersexuales, queer u otros, nunca es sencillo, pero algunos han experimentado que puede convertirse en una historia de autenticidad, resiliencia y amor propio.

Para Cris Basabe (bailarín y tiktoker), Esteban Hernández (voz de Voz Populi en Blu Radio y presentador de El Desafío en DITU) y David Polanía (creador digital, hijo de Polilla y la Gorda Fabiola), vivir de cerca el rechazo, las discusiones familiares y los silencios que suelen acompañar “salir del clóset” puede ser una oportunidad.

Con esa premisa concibieron Clóset abierto, un pódcast colombiano que conducen y en el que se unen para ofrecer un espacio libre, seguro y vibrante.

David Polanía (creador digital, hijo de Polilla y la Gorda Fabiola), Cris Basabe (bailarín y tiktoker) y Esteban Hernández (voz de Voz Populi en Blu Radio y presentador de El Desafío en DITU).
David Polanía (creador digital, hijo de Polilla y la Gorda Fabiola), Cris Basabe (bailarín y tiktoker) y Esteban Hernández (voz de Voz Populi en Blu Radio y presentador de El Desafío en DITU). | Foto: Clóset abierto

Según cuenta, Clóset abierto es un lugar donde nada queda guardado: desde historias de amor y desamor, pasando por reflexiones sobre la diversidad sexual, hasta conversaciones irreverentes y divertidas que buscan inspirar, acompañar y generar empatía.

Y aprovechan el Día Mundial de Salir del Clóset, el 11 de octubre, para presentar este proyecto como una invitación a vivir sin miedo, con orgullo y en comunidad. El 11 de octubre es, en esa medida, una fecha simbólica que refuerza su mensaje de inclusión y visibilidad.

El pódcast estará disponible en Spotify, Apple Podcasts, Deezer, YouTube y otras plataformas digitales, con una frecuencia quincenal.

Más que un formato digital, quiere convertirse en una comunidad diversa y activa, en la cual confluyen risas, debates, experiencias colectivas y proyectos culturales que celebran la libertad y el orgullo de ser uno mismo.

