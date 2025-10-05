Suscribirse

Fuerte accidente de tránsito en Engativá: dos vehículos chocaron y uno terminó envuelto en humo blanco

El siniestro involucró dos vehículos particulares que colisionaron en la intersección de la avenida Mutis con la avenida Rojas.

Redacción Nación
5 de octubre de 2025, 8:05 p. m.
Reportan grave accidente de tránsito en Engativá, Bogotá.
Reportan grave accidente de tránsito en Engativá, Bogotá. | Foto: X: @BogotaTransito

Un aparatoso accidente de tránsito se registró en la mañana de este domingo 5 de octubre de 2025, en la localidad de Engativá, al noroccidente de Bogotá.

El siniestro involucró dos vehículos particulares que colisionaron en la intersección de la avenida Mutis con avenida Rojas.

De acuerdo con los primeros reportes, el hecho ocurrió hacia las 7:25 a. m. Testigos del lugar compartieron en redes sociales imágenes del impacto, en las que se observa uno de los automóviles con el capó completamente destruido, mientras que el otro sufrió daños considerables en la parte trasera.

Contexto: Se conoce video del momento exacto en el que policía mató a ladrón que intentó robarlo: sacó su arma y le disparó

Uno de los detalles que más llamó la atención de los transeúntes fue el humo blanco que salía del motor de uno de los vehículos tras el choque. Además, en la zona quedaron esparcidos fragmentos de la carrocería, piezas metálicas y restos de vidrio sobre la vía.

La Secretaría de Movilidad informó a través de la red social X que la vía presentaba bloqueo parcial en sentido occidente–oriente y que la calzada permanecía totalmente afectada durante algunos minutos. No obstante, con el paso del tiempo, la movilidad fue restablecida y el tráfico volvió a la normalidad.

Al lugar acudieron los Bomberos de Bogotá y agentes de tránsito, quienes se encargaron de atender la emergencia y verificar el estado de las personas involucradas. Afortunadamente, los ocupantes de los vehículos no resultaron con heridas de gravedad.

Por su parte, la entidad exhortó a los conductores a manejar con precaución durante la Semana de Receso escolar, especialmente si planean salir de la ciudad o desplazarse por las vías principales con gran flujo de vehículos.

Otro hecho también se presentó en la localidad de Puente Aranda por el volcamiento de un automóvil. Este incidente se reportó sobre la una de la tarde, en la avenida Américas con carrera 47, sentido oriente-occidente.

De acuerdo con reportes preliminares, los Bomberos de Bogotá y los agentes de tránsito hicieron presencia en el sitio.

