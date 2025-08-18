Suscribirse

Deportes

Se filtra decisión de Millonarios con David González: revelan lo que pasa a la interna

La postura de la directiva fue sacada a la luz. Esta podría cambiar en cualquier momento dependiendo de los resultados en Liga BetPlay.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Periodista en Semana

18 de agosto de 2025, 3:54 p. m.
David González en una salida del estadio El Campín
David González en una salida del estadio El Campín. | Foto: Win Sports

No hay respuesta deportiva del Millonarios de David González, jugando cinco fechas de la Liga BetPlay 2025-II.

En la noche del pasado domingo volvió a generar preocupación para sus aficionados una nueva derrota, esta vez, a manos de Deportes Tolima.

Aunque los azules iniciaron ganando por un regalo del portero, Cristopher Fiermarin, no lograron mantener la ventaja y terminaron remontados por 3-1.

Millonarios vs Tolima por Liga BetPlay
Millonarios vs. Tolima por Liga BetPlay | Foto: Colprensa

Por la seguidilla de resultados adversos, se pensó que tras el juego caería la decisión del despido del exportero en el FPC.

Lo más leído

1. ELN responde a Petro por supuesta responsabilidad en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay: “Es deber de un presidente decir la verdad”
2. Testimonio de alto funcionario de la Cancillería tiene en jaque a Alfredo Saade por el caso pasaportes: “Orden del presidente”
3. Gustavo Petro reprocha duramente al papá de Miguel Uribe Turbay por ofrecerle el legado de su hijo a Álvaro Uribe. Esto le dijo

Aunque se pensaba que así sería, de manera temporal, todo lo contrario es lo que se habría determinado en Millonarios.

Este lunes, 18 de agosto, el periodista Felipe Sierra publicó: “Si bien hoy hay opiniones divididas en la dirigencia de Millonarios sobre David González (43), la decisión, en este momento, es que continúe”.

Hay que decir también que esta directriz puede que cambie en cualquier momento desde la directiva embajadora.

David González en rueda de prensa tras caer con Millonarios vs. Tolima
David González en rueda de prensa tras caer con Millonarios vs. Tolima | Foto: Captura rueda de prensa (Win Sports)

“Esta semana se analizará día a día. No quieren tomar una determinación apresurada”, apunta el periodista.

César Augusto Londoño, otro comunicador cercano a la interna de los azules, apuntó: “Ni la directiva lo piensa cambiar, ni el técnico va a renunciar”.

Así, pues, parece quedar claro que para los próximos partidos González se mantendrá al frente en busca de revertir la situación.

En este momento, el equipo capitalino está ubicado en la penosa última casilla de la tabla con apenas un punto de 15 posibles.

Contexto: Insólito ‘blooper’ del portero de Tolima le terminó regalando un gol a Millonarios

De querer avanzar casillas en el listado de posiciones en busca de la clasificación, con premura deberá sumar victorias para acomodarse mejor.

En el calendario previsto está que en dos días reciba a Unión Magdalena (20 de agosto) desde las 7:30 p. m., y posteriormente, se juegue un partidazo ante Junior el 23 de agosto.

No va a renunciar

En la rueda de prensa posterior al partido en Ibagué, fue consultado por una posible renuncia, a lo que González respondió: “No, no se me ha pasado por la cabeza, ni se me pasará”.

“La conexión y relación que tenemos en este grupo no permite que alguno de sus integrantes abandone”, añadió, descartando la idea de decir adiós a Millonarios.

David González, técnico de Millonarios, afronta más lesiones en el club.
David González se paró firme por su puesto como DT de Millonarios. | Foto: Colprensa

Al mismo tiempo, envió mensajes de esperanza con el propósito de fortalecer un ambiente favorable entre la afición y el plantel.

“Entre todos lo vamos a sacar adelante, no voy a decir que vamos a jugar de otra manera, ese afán lo traerá cada partido, definitivamente con el compromiso y convicción de cada uno”, expresó.

“Estoy convencido de que cuando el fútbol nos devuelva un poquito más de lo que estamos mereciendo, la situación va a cambiar y vamos a salir adelante”, agregó con optimismo.

Al inicio del año, frente a las críticas por los fichajes, González afirmó que el objetivo seguía siendo alcanzar la estrella a finales de 2025.

Contexto: Destapan supuestas fotos de jugadores de Millonarios en discoteca: David González se pronunció

Ahora, con apenas un punto de quince posibles, se le preguntó si esa meta se mantiene.

“Hasta el momento no puedo decir que me equivoqué, solo hasta cuando quedemos eliminados. En este momento no, estoy convencido y puede generar risas o comentarios, que le vamos a dar vuelta”, sostuvo, defendiendo lo planteado a inicios del año.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Juan Manuel Galán a Gustavo Petro: “El discurso político tiene consecuencias”

2. Christopher Landau, diplomático de EE. UU., lanzó advertencia a Diosdado Cabello: “La historia demuestra cómo terminan los tiranos”

3. Los signos del horóscopo chino que podrían ganar el premio gordo de la lotería el tercer fin de semana de agosto, según la IA

4. Se estrena Real Madrid en LaLiga: hora y canal para verlo en vivo vs. Osasuna

5. Zelenski es recibido por el presidente Trump a su llegada a la Casa Blanca en cumbre crucial sobre Ucrania

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Millonarios F. C.David GonzálezLiga BetplayDeportes TolimaDecisiones

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.