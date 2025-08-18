Se filtra decisión de Millonarios con David González: revelan lo que pasa a la interna

No hay respuesta deportiva del Millonarios de David González, jugando cinco fechas de la Liga BetPlay 2025-II.

En la noche del pasado domingo volvió a generar preocupación para sus aficionados una nueva derrota, esta vez, a manos de Deportes Tolima.

Aunque los azules iniciaron ganando por un regalo del portero, Cristopher Fiermarin, no lograron mantener la ventaja y terminaron remontados por 3-1.

Millonarios vs. Tolima por Liga BetPlay | Foto: Colprensa

Por la seguidilla de resultados adversos, se pensó que tras el juego caería la decisión del despido del exportero en el FPC.

Aunque se pensaba que así sería, de manera temporal, todo lo contrario es lo que se habría determinado en Millonarios.

Este lunes, 18 de agosto, el periodista Felipe Sierra publicó: “Si bien hoy hay opiniones divididas en la dirigencia de Millonarios sobre David González (43), la decisión, en este momento, es que continúe”.

Hay que decir también que esta directriz puede que cambie en cualquier momento desde la directiva embajadora.

David González en rueda de prensa tras caer con Millonarios vs. Tolima | Foto: Captura rueda de prensa (Win Sports)

“Esta semana se analizará día a día. No quieren tomar una determinación apresurada”, apunta el periodista.

César Augusto Londoño, otro comunicador cercano a la interna de los azules, apuntó: “Ni la directiva lo piensa cambiar, ni el técnico va a renunciar”.

Así, pues, parece quedar claro que para los próximos partidos González se mantendrá al frente en busca de revertir la situación.

En este momento, el equipo capitalino está ubicado en la penosa última casilla de la tabla con apenas un punto de 15 posibles.

De querer avanzar casillas en el listado de posiciones en busca de la clasificación, con premura deberá sumar victorias para acomodarse mejor.

En el calendario previsto está que en dos días reciba a Unión Magdalena (20 de agosto) desde las 7:30 p. m., y posteriormente, se juegue un partidazo ante Junior el 23 de agosto.

No va a renunciar

En la rueda de prensa posterior al partido en Ibagué, fue consultado por una posible renuncia, a lo que González respondió: “No, no se me ha pasado por la cabeza, ni se me pasará”.

“La conexión y relación que tenemos en este grupo no permite que alguno de sus integrantes abandone”, añadió, descartando la idea de decir adiós a Millonarios.

David González se paró firme por su puesto como DT de Millonarios. | Foto: Colprensa

Al mismo tiempo, envió mensajes de esperanza con el propósito de fortalecer un ambiente favorable entre la afición y el plantel.

“Entre todos lo vamos a sacar adelante, no voy a decir que vamos a jugar de otra manera, ese afán lo traerá cada partido, definitivamente con el compromiso y convicción de cada uno”, expresó.

“Estoy convencido de que cuando el fútbol nos devuelva un poquito más de lo que estamos mereciendo, la situación va a cambiar y vamos a salir adelante”, agregó con optimismo.

Al inicio del año, frente a las críticas por los fichajes, González afirmó que el objetivo seguía siendo alcanzar la estrella a finales de 2025.

Ahora, con apenas un punto de quince posibles, se le preguntó si esa meta se mantiene.