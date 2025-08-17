Tabla de posiciones tras Tolima vs. Millonarios: El embajador sigue sin ganar y se hunde en el fondo de la clasificación

Deportes Tolima y Millonarios se enfrentaron por la séptima jornada de la fase regular del torneo clausura de la Liga BetPlay. El embajador cayó en su visita 4 a 1 frente Tolima en el estadio Murillo Toro.

El conjunto embajador tuvo una jornada para el olvido, en un compromiso en el que se complicó desde el inicio tras la expulsión del extremo Alex Castro, quien vio la tarjeta roja por una falta en el minuto 7 del primer tiempo.

Millonarios fue superado en Ibagué. | Foto: Colprensa

No obstante, el embajador se encontró con un regalo del portero del Tolima que fue aprovechado por el defensa Jorge Arias, quien capitalizó el grosero error del uruguayo para abrir el marcador.

A pesar del gol, el Pijao logró igual el duelo rápidamente en el minuto 33 con anotación de Brayan Rovira, quien apareció dentro del área para definir de cabeza, tras un excelente centro desde el costado izquierdo.

El mismo Rovira fue el encargado de anotar el segundo gol de Tolima al minuto 45 (+4), con un potente remate desde fuera del área.

Para el segundo tiempo, el equipo de Lucas González mantuvo el dominio del partido gracias al hombre de más en cancha. Esa superioridad fue aprovechada para crear más ocasiones de gol. El 3-1 estuvo cerca tras un disparo de cabeza dentro del área que terminó en el fondo de la red, pero fue anulado por una falta previa.

En los minutos finales de este duelo, Tolima selló la victoria con el gol de Gonzalo Lencina, al aparecer dentro del área por la banda izquierda para sentenciar el resultado 3-1.

Con esta derrota, Millonarios sigue sin ganar en este torneo y se mantiene en la última posición de la tabla general con tan solo un punto, producto de un empate y cuatro derrotas.

Por su parte, Tolima escaló hasta la segunda posición con 13 puntos, tras cuatro victorias, un empate y dos derrotas.