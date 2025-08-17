Suscribirse

Insólito ‘blooper’ del portero de Tolima le terminó regalando un gol a Millonarios

Deportes Tolima pudo remontar el marcador antes de terminar el primer tiempo.

Redacción Deportes
18 de agosto de 2025, 1:05 a. m.
Millonarios aprovechó grosero error de Tolima para adelantarse en el marcador
Millonarios aprovechó un grosero error de Tolima para adelantarse en el marcador. | Foto: Colprensa

Este domingo 17 de agosto Deportes Tolima recibió la visita de Millonarios por una nueva jornada de la fase regular de la Liga BetPlay. El encuentro iba 0-0 y Millonarios ya tenía un jugador menos por la expulsión de Álex Castro.

Contexto: Nacional lo dejó ir y Jorman Campuzano lo añora de vuelta: les aplicó la ‘ley del ex’

Unos minutos después de la expulsión de Castro, que complicó todo el partido para los de David González, el embajador tuvo un pequeño momento de ilusión, luego de que el portero de Deportes Tolima regalara un gol.

Este es el grosero error del Tolima que derivó en el gol de Millonarios

Transcurría el minuto 25, cuando Deportes Tolima atacaba por todos los frentes y Millonarios resistía como podía. En una acción ofensiva se encontró con un gol inesperado. El portero local, el uruguayo Cristopher Fiermarín, cogió el balón y quiso salir rápido, pero frente tenía a dos jugadores de su equipo y a los rivales, no tenía espacio para despegar. La pelota se le escapó y quedó servida. El defensor del embajador, Jorge Arias, no perdonó el grosero error de arquero rival y empujó la pelota con el arco libre. Este gol puso arriba, momentáneamente, a Millonarios.

No obstante, esta alegría le duró muy poco a los de la capital, porque con uno menos no pudo aguantar el marcador ni la arremetida de los locales, que antes de terminar el primer tiempo se encontraron con dos goles para remontar el marcador e irse ganando al descanso.

