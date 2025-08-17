Insólito ‘blooper’ del portero de Tolima le terminó regalando un gol a Millonarios

Este domingo 17 de agosto Deportes Tolima recibió la visita de Millonarios por una nueva jornada de la fase regular de la Liga BetPlay. El encuentro iba 0-0 y Millonarios ya tenía un jugador menos por la expulsión de Álex Castro.

Unos minutos después de la expulsión de Castro, que complicó todo el partido para los de David González, el embajador tuvo un pequeño momento de ilusión, luego de que el portero de Deportes Tolima regalara un gol.

Este es el grosero error del Tolima que derivó en el gol de Millonarios

Transcurría el minuto 25, cuando Deportes Tolima atacaba por todos los frentes y Millonarios resistía como podía. En una acción ofensiva se encontró con un gol inesperado. El portero local, el uruguayo Cristopher Fiermarín, cogió el balón y quiso salir rápido, pero frente tenía a dos jugadores de su equipo y a los rivales, no tenía espacio para despegar. La pelota se le escapó y quedó servida. El defensor del embajador, Jorge Arias, no perdonó el grosero error de arquero rival y empujó la pelota con el arco libre. Este gol puso arriba, momentáneamente, a Millonarios.

Un blooper a favor nuestro y gol de Millonarios....😬

Un regalo y Arias anota



🟡 Tolima 0 - 1 MILLONARIOS Ⓜ️ pic.twitter.com/5MuDfs6emd — Millonarios-Houston Texas (@MillonariosTX) August 17, 2025