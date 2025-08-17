Suscribirse

Nacional lo dejó ir y Jorman Campuzano lo añora de vuelta: les aplicó la ‘ley del ex’

Un hijo de un ídolo verde la está rompiendo en el cuadro que fue rival de Nacional el pasado sábado, 16 de agosto. Marcó gol de la más alta factura.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Periodista en Semana

17 de agosto de 2025, 6:18 p. m.
Emilio Aristizabal fue conducido por Jorman Campuzano
Emilio Aristizabal fue conducido por Jorman Campuzano | Foto: Captura redes: @Danitorresg_

Emilio Aristizabal es el hijo del histórico de Atlético Nacional, Víctor Hugo Aristizabal, uno de los más grandes de la historia del ‘rey de copas’.

En la actualidad, el más joven de la dinastía es parte de Fortaleza, con el que visitó a los verdes el pasado sábado en Liga BetPlay.

Sobre el minuto 36 del primer tiempo, el atacante aprovechó un error del rival para marcarle a su exequipo.

Sí, el más joven de los Aristizabal esperaba poder seguir los pasos de su padre, pero no tuvo cupo en el plantel para este 2025.

Nacional lo dejó ir en préstamo al cuadro bogotano, en donde ha demostrado con goles que tiene capacidad para pelear por un cupo en un plantel de primer nivel.

Su definición de vaselina ante la salida de Harlen Castillo dejó sorprendido a buena parte del estadio Atanasio Girardot.

Por respeto a su exinstitución, el atacante no celebró efusivamente el tanto que daba a esa altura el empate parcial a los suyos.

Contexto: Tabla de posiciones de Liga BetPlay: se agitó tras ‘bloppers’ en Nacional vs. Fortaleza

Dicho gol tuvo repercusiones entre la plantilla del cuadro verdolaga. Uno que dejó ver la reacción del camerino verde fue Jorman Campuzano.

Mientras Emilio atendía a los medios de comunicación tras el encuentro en Medellín, el volante referente de Nacional lo quiso conducir a su excompañero hacia el camerino verde.

En un tipo chanza, pero a la vez no, Campuzano dio un mensaje entre líneas de cara a que en el futuro se pueda repatriar dicho activo del club.

Fue una escena que llamó poderosamente la atención entre la prensa paisa, quien escribió: “Jorman Campuzano le pide a Emilio Aristizábal que se vayan para el camerino de Nacional”.

Emilio Aristizabal, número 19 de Fortaleza
Emilio Aristizabal, número 19 de Fortaleza | Foto: Colprensa

Revés tras revés en Nacional

Para los verdolagas, las lesiones de sus hombres de renombre vienen siendo pan de cada día. El último en caer fue el recién fichado, César Haydar.

Después del duelo ante Fortaleza, el central quedó descartado para ir con la delegación en busca de la clasificación continental.

Contexto: Hugo Rodallega da inédita razón por la que no jugó en Atlético Nacional: “Estuve muy cerca”

De acuerdo al parte oficial entregado por el entrenador en rueda de prensa: “A Haydar le realizarán estudios, por sus gestos parece un desgarro, estaremos pendientes”.

Esta afectación a la salud del defensor lo dejó por fuera de la convocatoria. Sobre la madrugada del domingo se dio del viaje de Nacional a Brasil y se informó quién reemplazará al de 24 años.

Royer Caicedo, uno de los talentos jóvenes del plantel profesional, será quien ocupe dicho lugar en caso de requerir un defensa más.

Si algo puede celebrar en las últimas horas el conjunto de Medellín, es que Marino Hinestroza sí estaría a su disposición para el juego de este martes en Copa Libertadores.

En las imágenes de la llegada del conjunto verde a Brasil, el extremo se vio sin complicaciones de movilidad tras lo sucedido en su espalda.

Al término del duelo del pasado martes, el propio Marino dio sus impresiones del dolor que “ahorita que estoy frío, me está costando hasta caminar”, dijo ante las cámaras.

