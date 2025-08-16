De los tres partidos programados para este sábado, 16 de agosto, el último era el más atractivo de todos; Atlético Nacional recibía a Fortaleza en el Atanasio Girardot.

Dicho juego no se resolvió en favor de ninguno de los dos en cuestión. Fue un apretado empate con resultado final de 2-2.

Ese marcador causó algunos movimientos en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2025-II.

A pesar de esto, el líder tras siete fechas que se han jugado sigue siendo el Junior de Barranquilla, quien puede ampliar su margen si gana el próximo lunes, 18 de agosto.

‘Bloppers’ marcaron Nacional vs. Fortaleza

Del juego en cuestión hay que decir que los errores por parte de las zagas defensivas predominaron para el resultado final.

Primero fue Fortaleza quien protagonizó un blopper que derivó en una anotación en propio arco por parte de Harold Balanta al minuto 21.

⚽️🇳🇬 Autogol de Harold Balanta (10’) para el 1-0 a favor de Atlético Nacional sobre Fortaleza. Falla en la devolución y el guardameta poco pudo hacer para evitar el blooper. pic.twitter.com/uzcSpcHYJ0 — Juan Andrés Pineda (@juanpinedar27) August 17, 2025

Pocos minutos después quienes también erraron fueron los verdolagas. Una errada salida de Simón García le dejó servido el balón a Emilio Aristizabal.

Quien surgiera en la cantera de Nacional aplicó la ley del ex a la perfección, además, de hacerla aún más dolorosa con una definición de vaselina sobre la humanidad de Harlen Castillo.

Para el cierre del primer tiempo, los bogotanos pasaron de largo con un segundo gol a su favor. Esta vez fue Yesid Díaz quien puso el 1-2 parcial.

Con un Atanasio Girardot impaciente por el resultado le fue necesario a Javier Gandolfi poner lo mejor de su nómina en campo. Edwin Cardona y Marlos Moreno saltaron a la grama para salvar los puntos.

Te estuvimos esperando, Marlos… aunque el tiempo parece no haber pasado 🥹 pic.twitter.com/IzGCVWIOmp — Atlético Nacional (@nacionaloficial) August 17, 2025

En sus pies estuvo la igualdad del minuto 80, obra del recién llegado a pase de Alfredo Morelos.

Tras el pitazo final, el cuadro de Medellín se tuvo que conformar apenas con el empate, tal cual le pasó en medio de la semana ante São Paulo en Copa Libertadores.

Justo de ese juego por certamen internacional hay que decir que Nacional lo tiene cuesta arriba. Pues tras no aprovechar en casa, el próximo martes se tendrá que jugar en Morumbí su paso a los cuartos de final.

Demás locales ganaron

La Equidad frenó en seco el crecimiento acelerado que venía teniendo Llaneros FC.

En el estadio Metropolitano de Techo los capitalinos se impusieron por 2-1. Kevin Parra y Joider Micolta marcaron para los verdes, mientras Andrés López descontó.

Por su parte, en el segundo turno sabatino, Águilas Doradas se quedó con un triunfo 2-0 ante Boyacá Chicó.

Jorge Rivaldo y Yony González en el segundo tiempo sacaron adelante el resultado que pone apretada la pelea en la parte media de la tabla de posiciones.

⏰ ¡Jaque Mate! 🦅💛



Logramos nuestra primera victoria, nuestros primeros puntos, Dios es bueno. 😍🦅💛



¡Vamooooos Águilas Doradas! #UnaPasiónDoradoDeCorazón pic.twitter.com/bBJycENkxh — Águilas Doradas (@AguilasDoradas) August 17, 2025

Para este domingo está previsto que sigan las emociones de la jornada siete en el Fútbol Profesional Colombiano.

Un único partido se estará llevando a cabo. Deportes Tolima en su feudo será juez de los azules para ver si estos se recuperan en la tabla de posiciones.