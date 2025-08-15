Parte médico de Marino Hinestroza tras duro golpe en Libertadores: alarma en hinchas de Nacional

En horas de la noche de este viernes, 15 de agosto, Atlético Nacional dio a conocer el parte médico de tres futbolistas que quedan fuera del partido ante Fortaleza por Liga BetPlay.

Uno de esos jugadores es Marino Hinestroza, quien sufrió un golpe en la espalda tras una dura entrada del jugador argentino Enzo Díaz, de São Paulo, el pasado 12 de agosto por la ida de octavos de Libertadores en Medellín.

Díaz se barrió fuerte, le quitó el balón a Hinestroza, pero Marino se golpeó al caer. En zona mixta post encuentro, el mismo atacante colombiano de 23 años reveló que tenía mucho dolor.

SE PICÓ EN EL FINAL: Enzo Díaz tuvo una entrada fuerte y se caldearon los ánimos entre Atlético Nacional y San Pablo.



📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/CTsmEMnOO1 — SportsCenter (@SC_ESPN) August 13, 2025

“Tengo un golpe en la espalda que mañana (miércoles) me toca hacer un examen. Espero no sea nada malo (...) Ahorita que estoy frío me está costando hasta caminar”, fueron las palabras de Hinestroza.

Parte médico de Marino Hinestroza

“Marino Hinestroza tiene un trauma costal. Está en entrenamiento controlado”, fue el parte médico de Nacional, sobre Hinestroza, tras su dura caída ante São Paulo en Libertadores.

Sobre Dairon Asprilla revelaron: “Contusión en rodilla derecha. Inicia trabajo de campo agosto 19”, y respecto a Facundo Batista: “Fractura de huesos propios de nariz. En entrenamiento controlado”.

Parte médico de Atlético Nacional sobre Dairon Asprilla, Marino Hinestroza y Facundo Batista. | Foto: Prensa Atlético Nacional.

Así las cosas, ninguno de los tres jugadores referenciados hace parte de los convocados por el técnico Javier Gandolfi para enfrentar a Fortaleza, el sábado 16 de agosto, por la séptima fecha de la Liga BetPlay 2025-ll.

¿Alcanzará a estar Marino Hinestroza a punto para la vuelta ante São Paulo?

Hay preocupación en la hinchada. Se desconoce si Marino Hinestroza podrá estar a punto para jugar contra São Paulo por la vuelta de los octavos de final en la Copa Libertadores. Sin embargo, su ausencia en liga no perjudicaría la presencia en el certamen sudamericano.

Dicho compromiso se llevará a cabo el martes 19 de agosto, a partir de las 7:30 p.m., en el estadio Morumbi. La pelota rodará a partir de las 7:30 p.m. (hora colombiana) en una llave que va 0-0.

Lo cierto es que las aspiraciones del verde están puestas en avanzar a los cuartos de final de la competencia continental, misma que ya ganó en 1989 y 2016.

Además de tener atención plena en Libertadores, siendo esa su prioridad, Atlético Nacional quiere seguir brillando en la Liga BetPlay 2025-ll. Tras seis partidos jugados, es segundo con 11 unidades.

Nómina de Atlético Nacional para la Liga BetPlay 2025-ll. | Foto: Colprensa: David Jaramillo