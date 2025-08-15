Suscribirse

Deportes

Reactivan salida de Marino Hinestroza de Nacional: club de Europa lo ficharía de inmediato

Un cuadro que ya ha confiado en el talento de Colombia pondría sobre la mesa los 8 millones de euros que pide Atlético Nacional.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Periodista en Semana

15 de agosto de 2025, 6:11 p. m.
Marino Hinestroza celebrando su gol en Copa Libertadores con Atlético Nacional
Marino Hinestroza celebrando su gol en Copa Libertadores con Atlético Nacional | Foto: Colprensa

Marino Hinestroza es uno de los jugadores más mediáticos del último tiempo en el Fútbol Profesional Colombiano.

Su crecimiento acelerado junto a Atlético Nacional lo llevó a la Selección Colombia, a la par que las propuestas han aparecido para irse rumbo al exterior.

Este 15 de agosto se supo de otra chance que tendría el extremo antes de que se cierre el mercado de fichajes a nivel mundial.

Marino Hinestroza fue ofrecido a club de Europa
Marino Hinestroza fue ofrecido a club de Europa | Foto: NurPhoto via Getty Images

Un medio internacional como SIC Noticias lo ha relacionado con Benfica, de Portugal, al que recientemente llegó Richard Ríos.

Lo más leído

1. Escándalo en el Ejército: aparece video que dejaría mal parado al general Olveiro Pérez, inspector de la institución
2. Habló el papá de Valeria Afanador, niña desaparecida en Cajicá: “No sé si esto sea verdad”
3. Este es el significado del trapo amarillo en una moto que todo conductor debería conocer

Según estos, en las últimas horas “el extremo colombiano Hinestroza fue propuesto al Benfica”.

Esta información sorpresiva aparece justo en medio de la definición de Nacional de su estadía en la Copa Libertadores 2025.

Valga recordar que en la presente semana los verdes jugaron la ida de los octavos de final, donde lograron un amargo empate de 0-0 en Medellín.

Contexto: Confesión de Marino Hinestroza pone el alerta a Nacional: “Me cuesta hasta caminar”

Para extender lo dicho por el citado medio, se agrega que “Benfica está en el mercado buscando un extremo” y verían en Hinestroza un nombre atractivo.

A su vez, ya se menciona el valor que tendría el negocio en el que se vería beneficiado el Rey de Copas en Colombia.

“El deseado refuerzo podría llegar desde el continente sudamericano por una tarifa de ocho millones de euros”, avisan.

Para un cuadro europeo lo que pide Nacional por Marino no es una cifra alta, lo que resolvería el acuerdo de manera inmediata para que este aterrice en Lisboa.

Benfica alza el título de la mano de Richard Ríos.
Benfica tendría en los planes a Marino Hinestroza. | Foto: @SLBenfica

Nacional no lo dejó ir a Botafogo

Durante julio pasado se supo la respuesta a un ofrecimiento para que Marino fuese a Brasil. Dicha fue revelada por medios del vecino país como Ge Globo.

Estos en una nota publicada a través de su portal web escribieron: “Atlético Nacional rechaza oferta de Botafogo por Hinestroza”.

“El club considera alta la petición del colombiano y es poco probable que vuelva a querer fichar al delantero”, afirmaban.

Contexto: Marino Hinestroza no lo ocultó más y confesó si se va de Atlético Nacional: respuesta fue contundente

“La directiva del club consideró la cantidad excesiva y advirtió que no habría negociaciones en esas condiciones”, decían de la decisión del cuadro de Regatas.

Esto se pensaba que era la vuelta a la paz de las ofertas para Nacional, pero ahora ante la posibilidad de un negocio jugoso podrían volver a considerarlo.

¿Cambia la posición de Nacional?

Hacia finales de julio pasado el presidente de los verdes, Sebastián Arango Botero calificó de “intransferible” a Marino.

A pesar de eso, en ese momento no se conocía del ofrecimiento al Benfica, y hoy día al tratarse de algo de Europa todo podría cambiar.

Sebastián Arango, presidente de Atlético Nacional
Sebastián Arango, presidente de Atlético Nacional | Foto: YT Atlético Nacional

“Tuvimos ofertas. Particularmente, en el tema de Marino, yo siempre lo he dicho: nosotros queremos que Marino Hinestroza esté con nosotros la mayor cantidad de tiempo posible. Sabemos, por sus calidades futbolísticas, que eso para un equipo colombiano es complejo”, dijo en su momento.

“Es un jugador que, para nosotros, sin haberlo declarado, es intransferible en este mercado”, sumó Arango sobre el de 23 años.

El próximo partido de Copa Libertadores podría marcar muchas cosas, pues en caso de que Nacional quede eliminado a manos de São Paulo y se formalice una oferta de Benfica, todo quedaría encaminado a darse.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Cristiano Ronaldo pidió a figura del Bayern Múnich de Luis Díaz: revelación sobre negocio con Al Nassr

2. Siguen llorando a Luis Díaz en Liverpool: “Se me cae una lágrima”, confesó referente del club

3. Gobierno entregó proyectos para mejorar el acceso al agua en La Guajira. Estas son las comunidades beneficiadas

4. ¿Huracán Erin pasará por Colombia?: Gestión del Riesgo responde

5. María Carolina Hoyos Turbay habló de su dolor tras muerte de Miguel Uribe Turbay: “No estoy dispuesta a pelear con Dios”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Marino HinestrozaAtlético NacionalFichajesBenficaLiga BetplayFichajes FPC

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.