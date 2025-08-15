Reactivan salida de Marino Hinestroza de Nacional: club de Europa lo ficharía de inmediato

Marino Hinestroza es uno de los jugadores más mediáticos del último tiempo en el Fútbol Profesional Colombiano.

Su crecimiento acelerado junto a Atlético Nacional lo llevó a la Selección Colombia, a la par que las propuestas han aparecido para irse rumbo al exterior.

Este 15 de agosto se supo de otra chance que tendría el extremo antes de que se cierre el mercado de fichajes a nivel mundial.

Marino Hinestroza fue ofrecido a club de Europa | Foto: NurPhoto via Getty Images

Un medio internacional como SIC Noticias lo ha relacionado con Benfica, de Portugal, al que recientemente llegó Richard Ríos.

Según estos, en las últimas horas “el extremo colombiano Hinestroza fue propuesto al Benfica”.

Esta información sorpresiva aparece justo en medio de la definición de Nacional de su estadía en la Copa Libertadores 2025.

Valga recordar que en la presente semana los verdes jugaron la ida de los octavos de final, donde lograron un amargo empate de 0-0 en Medellín.

Para extender lo dicho por el citado medio, se agrega que “Benfica está en el mercado buscando un extremo” y verían en Hinestroza un nombre atractivo.

A su vez, ya se menciona el valor que tendría el negocio en el que se vería beneficiado el Rey de Copas en Colombia.

“El deseado refuerzo podría llegar desde el continente sudamericano por una tarifa de ocho millones de euros”, avisan.

Para un cuadro europeo lo que pide Nacional por Marino no es una cifra alta, lo que resolvería el acuerdo de manera inmediata para que este aterrice en Lisboa.

Benfica tendría en los planes a Marino Hinestroza. | Foto: @SLBenfica

Nacional no lo dejó ir a Botafogo

Durante julio pasado se supo la respuesta a un ofrecimiento para que Marino fuese a Brasil. Dicha fue revelada por medios del vecino país como Ge Globo.

Estos en una nota publicada a través de su portal web escribieron: “Atlético Nacional rechaza oferta de Botafogo por Hinestroza”.

“El club considera alta la petición del colombiano y es poco probable que vuelva a querer fichar al delantero”, afirmaban.

“La directiva del club consideró la cantidad excesiva y advirtió que no habría negociaciones en esas condiciones”, decían de la decisión del cuadro de Regatas.

Esto se pensaba que era la vuelta a la paz de las ofertas para Nacional, pero ahora ante la posibilidad de un negocio jugoso podrían volver a considerarlo.

¿Cambia la posición de Nacional?

Hacia finales de julio pasado el presidente de los verdes, Sebastián Arango Botero calificó de “intransferible” a Marino.

A pesar de eso, en ese momento no se conocía del ofrecimiento al Benfica, y hoy día al tratarse de algo de Europa todo podría cambiar.

Sebastián Arango, presidente de Atlético Nacional | Foto: YT Atlético Nacional

“Tuvimos ofertas. Particularmente, en el tema de Marino, yo siempre lo he dicho: nosotros queremos que Marino Hinestroza esté con nosotros la mayor cantidad de tiempo posible. Sabemos, por sus calidades futbolísticas, que eso para un equipo colombiano es complejo”, dijo en su momento.

“Es un jugador que, para nosotros, sin haberlo declarado, es intransferible en este mercado”, sumó Arango sobre el de 23 años.