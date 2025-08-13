Confesión de Marino Hinestroza pone el alerta a Nacional: “Me cuesta hasta caminar”

Para Atlético Nacional el juego de la noche del pasado martes por Copa Libertadores tuvo un saldo costoso en su contra.

Además del resultado que tuvo (0-0) tras dos penales fallados por Edwin Cardona, ahora pareciera que se le sumaría la grave lesión de una de sus estrellas.

Marino Hinestroza, delantero titular de Atlético Nacional | Foto: AFP

Marino Hinestroza, habilidoso extremo, que le generó más de un problema a los paulistas, confesó haber salido con problemas físicos del duelo en Medellín.

En zona mixta del estadio Atanasio Girardot, el talento verde explicó: “Tengo un golpe en la espalda que mañana (miércoles) me toca hacer un examen... espero no sea nada malo”.

De acuerdo a sus declaraciones, tras salir del agite del juego fue que empezó a sentir las complicaciones en su cuerpo.

“Ahorita que estoy frío me está costando hasta caminar”, dijo ante las cámaras.

“Ahorita que estoy frío me está costando hasta caminar”: Marino Hinestroza tras el empate 0-0 entre @nacionaloficial vs @SaoPauloFC ⚽️📹 pic.twitter.com/6caX1W7eL9 — Pelota Tendida (@pelotatendida) August 13, 2025

Aunque estaba visiblemente preocupado por lo que sentía, fue positivo de cara al juego de vuelta en Copa Libertadores.

“Yo sé que Dios no me va a abandonar y estaré en el juego de vuelta”, firmó.

Saldo del amargo empate para Marino

En varias noches de Copa, a Nacional la suerte le acompaña; en la más reciente, no fue así.

Oportunidades por doquier tuvieron los verdes con el propio Hinestroza, con Edwin Cardona y Marlos Moreno.

Rebeldemente los palos le dijeron que no al verde, así como la intervención del portero rival, quien le atajó el segundo penal al 10.

Marino hizo el balance de lo sucedido en los primeros 90 minutos de la llave de octavos de final.

“Nos vamos tristes porque merecimos ganar el partido, pero también nos vamos tranquilos porque demostramos que estamos para grandes cosas”, apuntó.

A pesar del revés que tuvieron, para el atacante sigue vivo su sueño por la tercera conquista continental: ”Tenemos un excelente equipo y podemos ganar este torneo”.

Mensaje a Edwin Cardona

De los hechos más importantes que se dieron en la ida de octavos de final, estuvo que Cardona errara dos penales.

Dicha situación atípica pudo haber jugado en contra para Nacional en sus aspiraciones por clasificar en Brasil.

Edwin Cardona, afectado tras errar dos penales en Libertadores | Foto: Captura @SC_ESPN

Sobre esta actuación de Cardona, las palabras de apoyo de sus compañeros se hicieron presentes para arroparlo.

Marino lejos de alguna recriminación a uno de los líderes del grupo dijo: “Es un jugador exitoso. Es el capitán del barco”.

“Para ser exitoso tiene que fallar en algún momento de la vida”, sumó en la defensa al cobrador.

“Hoy le tocó fallar. Los exitosos fallan y nosotros lo arropamos a él”, completó.

¿Qué viene para Atlético Nacional?

Si bien todos los esfuerzos del cuadro paisa estarán centrados en ganar en Brasil, el certamen de Colombia les exige resultados en la fecha 7.

Con la tranquilidad de ser segundos en la tabla de posiciones, el próximo sábado, 16 de agosto, se medirán a Fortaleza por la fecha 7.