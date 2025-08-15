Suscribirse

Copa Libertadores: este es el botín económico que buscará Nacional en el juego de vuelta

El juego de ida finalizó empatado a cero goles.

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

Periodista en Semana

16 de agosto de 2025, 1:29 a. m.
Atlético Nacional vs. São Paulo por Copa Libertadores
Atlético Nacional vs. São Paulo por Copa Libertadores | Foto: Colprensa

Atlético Nacional enfrentó por el juego de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 a São Paulo, en un juego de gran intensidad el elenco colombiano no aprovechó los dos penales sancionados a favor y las más de 5 opciones que generó para abrir el marcador.

Primer tiempo entre Nacional y Sao Paulo por la ida de los octavos de final de Copa Libertadores.
Primer tiempo entre Nacional y Sao Paulo por la ida de los octavos de final de Copa Libertadores. | Foto: AFP

Tras los 90 minutos el juego finalizó en empate a cero goles, razón por la cual los cafeteros deberán visitar tierras brasileras con el objetivo de certificar su paso a los cuartos de final del certamen continental.

Sin embargo, Nacional no solo se juega su boleto a la próxima ronda, sino, además, un premio de más de 1.7 millones de dólares por obtener un lugar entre los 8 mejores equipos del continente.

Contexto: En tropel de hinchas acabó Nacional vs. São Paulo: batalla campal en la tribuna quedó grabada

La vuelta de esta llave se jugará el 19 de agosto, a partir de las 7:30 p.m. (hora colombiana) y quien se imponga obtendrá un cupo a cuartos de final de la Copa Libertadores.

Para el juego de vuelta se espera la presencia de más de 2.000 hinchas del club colombiano, los cuales han posteado movilizaciones por medio de aire y tierra. Sin embargo, las medidas de seguridad se engrosarán por las peleas del juego de ida entre las dos hinchadas.

Premio para el campeón

El club que se corone campeón de la Copa Libertadores 2025 recibirá un premio de 23 millones de dólares y el subcampeón 7 millones, lo que representa un aumento considerable respecto a ediciones anteriores.

De acceder a las próximas rondas, Nacional podría obtener más de cuatro millones de dólares. Hay que recordar que el elenco colombiano ya ha ganado más de 3.5 millones en las primeras rondas del torneo.

Contexto: Edwin Cardona falló dos penales en el Nacional vs. São Paulo: video de las pifias en Copa Libertadores

Hay que recordar que estos premios son fundamentales para el crecimiento de los equipos debido a que los clubes no cuentan con los mismos en el balance general, por lo cual, las bonificaciones obtenidas generan un gran retiro a nivel financiero.

Jugadores del Atlético Nacional alzan el trofeo de campeones de la Copa Bridgestone Libertadores 2016 tras vencer a Independiente del Valle.
Jugadores del Atlético Nacional alzan el trofeo de campeones de la Copa Bridgestone Libertadores 2016 tras vencer a Independiente del Valle. | Foto: LatinContent via Getty Images

Bonificación por desempeño

Una de las innovaciones más destacadas para la Copa Libertadores 2025 es la implementación de bonos adicionales para los equipos que muestren un rendimiento destacado en ciertas áreas.

Se otorgarán bonificaciones por goles anotados, número de victorias en fase de grupos y, por supuesto, el rendimiento general en las instancias decisivas. Este sistema incentiva a los equipos a no solo avanzar, sino también a jugar con una mentalidad ofensiva y competitiva en cada uno de los partidos.

