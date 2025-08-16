Hernán Darío Herrera pudo ser impactado por rayo en plena cancha: vea la tenebrosa imagen

En Colombia el fútbol profesional se ha visto más de una vez afectado por las tormentas eléctricas. Alguna vez esta descarga de la naturaleza cobró la vida de un jugador del Deportivo Cali.

Ya habían pasado varios desde el reporte de dicho instante, hasta ahora, cuando un rayo por poco afecta al entrenador del Once Caldas.

Hernán Darío Herrera permanecía en el banco de suplentes dirigiendo el partido de los blancos ante Valledupar FC.

Un susto se vivió en medio del partido Alianza de Valledupar y Once Caldas, por la fecha 7 de la Liga BetPlay.



Durante la tormenta eléctrica, que se presentó en el estadio de Valledupar, un rayo por poco impacta al técnico del "Blanco Blanco" Hernán Darío "El Arriero" Herrera.

Fue justo sobre el minuto 70, cuando el entrenador y algunos jugadores sobre el campo se alarmaron por la luz que cayó cerca de ellos.

En la transmisión en directo del juego, que se realizó el pasado viernes, 15 de agosto, se vio la tenebrosa imagen de manera clara.

Repeticiones desde varios ángulos vieron cómo el temor se apoderó del ‘Arriero’ Herrera, así como del volante Iván Rojas.

Este episodio fue suficiente para que el estratega pidiera al juez central replantear la continuidad del partido en Armando Maestre Pavajeau.

De inmediato, y tras una charla sostenida por el grupo arbitral con los demás organizadores, dieron por suspendido el juego que iba 0-0 en el marcador parcial.

Para ese momento no había garantías suficientes de seguir el compromiso. Además, de que se veía comprometida la vida de cualquiera de los presentes en el terreno de juego.

Después de varios minutos al interior del recinto deportivo, de reuniones con el presidente de Dimayor, Carlos Mario Zuluaga, quien se encontraba presente y la vuelta a la calma del clima, el partido terminó su curso.

Partido de Alianza FC con Once Caldas se jugó completo, pero acabó 0-0. | Foto: Colprensa

Fue un empate 0-0 que benefició a los locales en Valledupar, pues los visitantes han prolongado su racha sin ganar en la actual Liga BetPlay.

Sorpresivamente, el cuadro de Manizales contrasta lo que vive en Copa Sudamericana, con el bajo rendimiento en el FPC.

En el torneo internacional, Once ya dio un paso hacia su clasificación a los cuartos de final ante Huracán, al que le ganó la ida de octavos por 1-0.

La próxima semana tiene la tarea de confirmar su avance a la siguiente instancia frente al mismo rival, pero esta vez en Argentina.

Once Caldas tomó ventaja en la llave de octavos de final ante Huracán de Argentina. | Foto: AFP

Contrastando eso que le pasa a nivel sudamericano, está lo que pasa en la liga local, donde es uno de los coleros junto a América y Millonarios.

Herrera es puesto 19 con los suyos, tras solo sumar tres puntos de 18 posibles que han estado en disputa en el balompié colombiano.

Para el cierre de la fecha 7, en curso durante este fin de semana, Once podría terminar como único colero del campeonato.

Esto dependerá del resultado que logre Millonarios, quien es hasta la noche de este sábado, 16 de agosto, el ubicado en la casilla 20, con un punto de 12 disputados.

Deportes Tolima en su feudo será juez de los azules para ver si estos se recuperan en la tabla de posiciones.