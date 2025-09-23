Once Caldas se juega este miércoles uno de los partidos más importantes de su historia ante Independiente del Valle, por la vuelta de cuartos de final de Copa Sudamericana.

Si bien en la ida de la fase en cuestión hizo la tarea al vencer a su rival de turno en condición de visita, queda el juego decisivo para confirmar el paso a semifinales.

Con anotaciones de su gran líder, Dayro Moreno, los blancos lograron una semana atrás dar un paso agigantado en busca de ser uno de los mejores cuatro en el segundo torneo de mayor importancia en Conmebol.

Dayro Moreno celebrando en Ecuador su doblete a IDV. | Foto: AFP

En caso de confirmar su tiquete a la siguiente ronda, estará midiéndose ante Atlético Mineiro (Brasil), o Bolivar (Bolivia).

Dicha llave entre brasileños y bolivianos también tendrá su definición este 24 de septiembre, en un juego que se llevará a cabo en el Arena MRV, de Belo Horizonte.

Unas de cal, otras de arena para el Once

Once Caldas ha tenido dos rendimientos diametralmente opuestos en Liga y Copa Sudamericana durante el 2025-II.

Ha sido avasallador en el torneo internacional, pero en la liga colombiana le ha costado más de la cuenta salir de las últimas posiciones.

Recientemente se enfrentó en Colombia ante América de Cali, contra el que perdió por 2-1 en condición de visita.

Ahora vuelve a jugar en torneo internacional, donde va ‘viento en popa’ desde el inicio del certamen.

Su entrenador, Hernán Darío Herrera, logró un importante hito con los de Manizales al lograr sumar 15 puntos de visitante. Algo que jamás logró antes un entrenador de cualquier nacionalidad.

Este buen ambiente que se presenta en el conjunto albo hace que la afición que vaya a presenciar el juego en el estadio Palogrande se ilusione con una nueva gesta.

Hernán Darío Herrera, técnico de Once Caldas | Foto: NurPhoto via Getty Images

Valga recordar que en 2004 el conjunto manizaleño ya escribió una página dorada de su historia al coronarse como campeón de Copa Libertadores ante el todopoderoso, Boca Juniors de la época.

En Semana.com usted podrá seguir todas las acciones del juego que define el paso a semifinales del cuadro colombiano a Copa Sudamericana.

Hora y canal para ver en vivo

Once Caldas vs. Independiente del Valle

Cuartos de final (vuelta) / Copa Sudamericana

Hora: 7:30 p.m. (hora Colombia)

Canal: DGO / DSports+ Plus

Estadio: Palogrande

Dayro Moreno, estandarte de Once Caldas

No pasa de moda Dayro Moreno. Sus goles lo hacen estar como el jugador colombiano de más alta edad, en tener vigencia a nivel nacional e internacional.

En lo corrido de la presente Copa Sudamericana ha logrado marcar un total de 10 anotaciones, en 12 partidos jugados.

Dos veces ha logrado hacer doblete de tantos, y una vez se fue de triplete.

Dayro Moreno | Foto: Getty Images

“Estoy pasando lo mejor de mi vida...y fruto del trabajo, del sacrificio, se me están dando las cosas”, admitió el veterano atacante de 40 años recién cumplidos, tras anotar un doblete en el 2-0 de Once Caldas sobre el Independiente del Valle el miércoles pasado en Quito.

“Este es un equipo, no es individualidades, no es solo Dayro Moreno”, advirtió el DT del Once Caldas, Hernán Darío Herrera.