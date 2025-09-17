, Once Caldas de Manizales venció 2 goles a 0 a Independiente del Valle en Ecuador este miércoles, 17 de septiembre, por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Conmebol Sudamericana.

El experimentado centro delantero Dayro Mauricio Moreno Galindo marcó los dos tanto del equipo colombiano. Tras el duelo, el reconocido periodista Carlo Antonio Vélez dio su opinión.

🕢90+3' [IDV 0 - 2 ONC]



FINALIZA EL ENCUENTRO EN LA CIUDAD DE QUITO!!! 🤍🤍🤍#MiVidaMiEquipo #CopaSudamericana pic.twitter.com/yro71tCnxE — 🏆 Once Caldas ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@oncecaldas) September 18, 2025

“Otro triunfo con jerarquía y buen juego. Propuesta y contra… Doble registro bien aplicado. A un pasito de la semifinal. Once Caldas venciendo al líder del fútbol Ecuatoriano en su casa“, dijo.

“Dayro y sus goles, más un Aguirre descomunal y una salvada de época con el estómago de Cuesta, enmarcaron otro triunfo del blanco que responde, con categoría, por el alicaído fútbol colombiano y su mediocre actuación internacional. Es el único que da la cara. Estamos en buenas manos”, añadió.

Así fue el duelo

Con el 1-0 en contra, Independiente del Valle sufrió otro golpe: la expulsión de Mateo Carabajal en el 34 luego de golpear con el codo a Jaider Riquet al intentar cabecear un centro. En entrenador Javier Rabanal sacrificó al mediocampista Juan Cazares para reforzar la defensa con Luis Zárate.

Pero la pesadilla apenas comenzaba para el Matagigantes ecuatoriano, que vio anulada la magia de su goleador, el argentino Claudio Paul Spinelli, por la marca reforzada de la defensa colombiana.

Moreno, que el martes cumplió 40 años, regresó envalentonado tras el descanso. En el minuto 50 volvió a la carga con un golazo ejecutado con la punta del pie y con un rival sobre su espalda. A partir de entonces, Once Caldas dominó el balón y achicó los espacios para de los locales, dos veces campeones de la Sudamericana (2019 y 2022).

A pesar de tener dos goles en contra y un hombre menos, Independiente sacó su mejor juego en los últimos 10 minutos del encuentro. En el 83, en portero visitante, James Aguirre, desvió con las uñas el remate de Jean Pierre Arroyo.

En el 84 un despeje insólito del defensa Kevin Cuesta, que frenó la trayectoria de la pelota con el estómago, salvó a Once Caldas. La revancha se disputará el próximo miércoles en Manizales. El ganador de esta serie se enfrentará con el vencedor de la llave conformada por el Atlético Mineiro y el Bolívar de La Paz.

Alineaciones:

Independiente del Valle: Guido Villar - Matías Fernández (Michael Hoyos, 78), Mateo Carabajal, Richard Schunke, Gustavo Cortez (Andy Velasco, 78) - Jordy Alcívar, Juan Cazares (Luis Zárate, 39), Jhegson Méndez (Layan Loor, 59) - Darwin Guagua, Arón Rodríguez (Jean Pierre Arroyo, 59), Claudio Paul Spinelli. DT: Javier Rabanal.

Once Caldas: James Aguirre - Kevin Tamayo (Juan Felipe Castaño, 83), Jéider Riquett, Kevin Cuesta, Juan Cuesta - Mateo García, Robert Mejía (Iván Rojas, 73) - Luis Sánchez, Michael Barrios, Mateo Zuleta (Felipe Gómez, 83) - Dayro Moreno. DT: Hernán Darío Herrera.