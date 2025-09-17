Dayro Moreno y Once Caldas bajan de la nube a Independiente del Valle: batacazo por Sudamericana

Batacazo de Once Caldas en el estadio Ciudad Deportiva Independiente del Valle. Este miércoles, 17 de septiembre, el blanco blanco se impuso por 2-0 sobre el elenco ecuatoriano, de visita, y se lleva una contundente ventaja a Manizales.

¿La figura del partido? Nadie más que Dayro Moreno, el inoxidable delantero de 40 años que partido tras partido se consolida como goleador de la Sudamericana y, además, refuerza su figura de ídolo en Once Caldas.

Dayro pegó primero a los 22′. Once Caldas cobró un tiro de esquina a favor, y Moreno remató el balón sin dejarlo caer en el área. Dejó sin chances al portero de Independiente del Valle, Guido Villar, y desató locura en la delegación del cuadro cafetero que viajó a Ecuador.

BAILA MORENO, BAILA MORENO: Dayro apareció por el segundo palo y definió a la perfección para el 1-0 de Once Caldas sobre Independiente del Valle por la ida de los cuartos de final de la CONMEBOL #Sudamericana. pic.twitter.com/XRXObAaxUH — SportsCenter (@SC_ESPN) September 18, 2025

Dayro Moreno, goleador de la Copa Sudamericana 2025 con 40 años. | Foto: Getty Images

En medio del primer gol de Dayro, y la salida a entretiempo, ocurrió un hecho que terminó siendo clave: Mateo Carbajal, jugador de Independiente del Valle, realizó una dura falta sobre el futbolista de Once Caldas, Jáider Riquett, y el defensor blanco acabó sangrando en el suelo. La consecuencia fue roja para Carbajal.

Así, con el 1-0 parcial y Once Caldas teniendo uno más en cancha, se fueron al descanso. La expectativa estaba puesta en que el cuadro de Manizales mantuviera o ampliara su ventaja.

Apelando a una jerarquía continental que lo ha acompañado a lo largo de todo el torneo, Once Caldas dio otro golpe apenas saliendo de camerinos, a los 49′. Dayro recibió un centro preciso desde la derecha, con pelota en movimiento, y la mandó a guardar con clase. 2-0 e Independiente del Valle lo sufría ante su público.

¡¡EL VERDADERO PIBE DE 40!! Dayro Moreno recibió en el área y definió para firmar su doblete y el 2-0 de Once Caldas vs. Independiente del Valle en la ida de los cuartos de final de la CONMEBOL #Sudamericana. ¡META BAILE!



📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/ICEEa5pa2q — SportsCenter (@SC_ESPN) September 18, 2025

Partidazo de Once Caldas en su visita a Independiente del Valle. | Foto: Getty Images

Es cierto que el cuadro ecuatoriano intentó descontar, pero la mala puntería, más las atajadas de James Aguirre; e incluso, una sacada en la línea de Kevin Cuesta, impidieron el trago amargo para el blanco blanco.

Así las cosas, Once Caldas definirá la llave en casa, el próximo 24 de septiembre. El partido tendrá inicio a partir de las 7:30 p.m. y en Colombia se lleva toda la atención: es el último equipo del FPC con vida en torneos Conmebol.

Datos generales del partido

Marcador final : Independiente 0 - 2 Once Caldas

: Independiente 0 - 2 Once Caldas Fecha : 17 de septiembre (ida de cuartos de final en Sudamericana)

: 17 de septiembre (ida de cuartos de final en Sudamericana) Estadio : Ciudad Deportiva Independiente del Valle

: Ciudad Deportiva Independiente del Valle Árbitro central : Piero Maza Gómez (Chile)

: Piero Maza Gómez (Chile) Alineaciones:

Independiente del Valle: Guido Villar; Matías Fernández Cordero, Mateo Carabajal, Richard Schunke, Gustavo Cortez; Jhegson Méndez, Darwin Guagua, Juan Cazares, Jordy Alcívar, Arón Rodríguez; Claudio Spinelli. DT: Javier Rabanal.