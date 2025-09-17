Suscribirse

Temeraria falta a un jugador de Once Caldas condena a Independiente del Valle: dura roja en Sudamericana

Independiente del Valle se quedó con diez hombres y Once Caldas espera aprovechar esa ventaja.

Redacción Deportes
18 de septiembre de 2025, 2:03 a. m.
Este miércoles, 17 de septiembre, se juega la ida de los cuartos de final en Copa Sudamericana entre Independiente del Valle y Once Caldas. El compromiso tiene desarrollo en el estadio del equipo ecuatoriano, y el blanco blanco tomó ventaja en el primer tiempo.

Ahora bien, más allá del 1-0 a favor de Once Caldas, tras la primera parte, hubo una acción que se volvió tendencia en Sudamérica. Corrían 33 minutos e Independente tuvo un tiro libre a favor de cara al área de Once Caldas. Cobraron un centro, y cuando el balón cayó en el área, Mateo Carbajal (Independiente del Valle) le pegó un codazo a Jáider Riquett (Once Caldas) y este último terminó en el piso, sangrando.

El central del partido, Piero Maza (Chile), no dudó en expulsar a Carbajal. Así las cosas, además de ya ir perdiendo 1-0, Independiente del Valle tendrá que sortear el resto del partido con 10 jugadores en cancha, sumado a que su defensa central se pierde el juego de vuelta.

Poco más de diez minutos antes de dicha falta, Dayro Moreno anotó el 1-0 del partido. Fue una definición característica del interminable delantero, que viene de ser llamado a la Selección Colombia, logrando el pase al Mundial 2026.

El delantero de 40 años agarró la pelota, tras un tiro de esquina a favor de Once Caldas, y la embocó al fondo de la red sin dejarla caer. Las cámaras en la transmisión oficial del evento enfocaron al banco colombiano repleto de euforia.

Hay alta expectativa por el segundo tiempo, pues Once Caldas ya gana la llave y se espera que amplíe su ventaja o, como mínimo, no permita que le empaten o remonten. El blanco blanco es el último equipo colombiano con vida en torneos Conmebol.

Dayro sigue siendo el máximo anotador de la Sudamericana, uno de los motivos por los que Néstor Lorenzo lo volvió a tener en cuenta en Selección Colombia. El killer no vestía La Tricolor desde 2016.

Once Caldas viene de dejar fuera a San Antonio Bulo Bulo, en la ronda de 16 mejores, y por octavos de final dio la sorpresa eliminando a Huracán de Argentina. En todos se reportó Dayro como gran figura, y se espera que lo siga siendo.

Contexto: Dayro Moreno volvió a Once Caldas con regalo desde Selección Colombia: hinchas saltaron

El compromiso de vuelta, entre Once Caldas e Independiente del Valle será el 24 de septiembre en el Palogrande de Manizales. La pelota rodará a partir de las 7:30 p.m. y quien se imponga jugará semifinales contra el ganador entre Atlético Mineiro y Bolívar.

