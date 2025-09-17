Golazo de Dayro Moreno en Copa Sudamericana ante Independiente del Valle: video se hizo viral

Once Caldas de Manizales jugó contra Independiente del Valle de Ecuador este miércoles, 17 de septiembre, por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Conmebol Sudamericana.

El compromiso se llevó a cabo en el estadio Banco Guayaquil de la ciudad de Quito. Una gran cantidad de hinchas del blanco blanco viajaron para alentar al club de sus amores.

El partido iba a 0 a 0, pero al minuto 21, tras un centro desde la banda derecha, el experimentado centro delantero abrió la apertura del marcador.

El jugador de 40 años, que fue convocado recientemente a la Selección Colombia de Mayores, se ubicó para que el balón le cayera al segundo palo y de volea, y con su pierna derecha, mandó la esférica a guardar.

Dayro Moreno en su vuelta a Selección Colombia vs. Bolivia | Foto: Getty Images

El nuevo gol de Dayro Moreno con Once Caldas de Manizales se hizo tendencia a través de las diferentes redes sociales, sobre todo en X.

El nacido en El Espinal es la gran figura que tiene el equipo dirigido por Hernán Darío Herrera. Once Caldas se ilusiona con llegar a las semifinales del importante torneo internacional.

En la previa del Once Caldas vs. Independiente del Valle, la Conmebol señaló que “Independiente del Valle y Once Caldas nunca se enfrentaron en torneos Conmebol. La única vez que los albos se cruzaron con un rival ecuatoriano en estas competencias fue en los octavos de final de la Conmebol Libertadores 2004, cuando eliminaron a Barcelona SC en la edición que culminó con su título”.

“Independiente del Valle perdió apenas dos de los 31 partidos que jugó como local en series eliminatorias de competencias Conmebol (19V 10). Solo tres de esos encuentros fueron por una ronda de cuartos de final, pero IDV los ganó todos: 2-1 contra Pumas en 2016, 1-0 a Independiente en 2019 y 4-1 a Táchira en 2022″, añadió.

Jugadores de Once Caldas. | Foto: Colprensa - Santiago Álvarez

“Once Caldas acumula ocho victorias en sus últimos nueve partidos en la Conmebol Sudamericana 2025, incluyendo sus cuatro presentaciones más recientes. Los Albos nunca alcanzaron los cinco triunfos seguidos en torneos Conmebol”, sentenció.