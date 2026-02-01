En la historia de Bayern Múnich: obra maestra de Luis Díaz lo metió en lista de lujo y se lo exaltan

En la historia del Bayern Múnich tan solo nueve jugadores han marcado el Gol del Año en Alemania. Luis Díaz se convirtió en las últimas horas en uno de esa prestigiosa lista, luego de que su obra maestra ante Unión Berlín fuera elegida como la mejor del año 2025.

Dicha noticia es una que no ha pasado por alto en el balompié alemán. El club bávaro se ha encargado de exaltarla a más no poder a través de sus diferentes canales de comunicación.

Luis Díaz es delantero del Bayern Múnich Foto: Getty Images

Lo último que hizo fue publicar una nota que titularon como “Gol del Año: Estos fueron los antecesores de Luis Díaz en el FC Bayern”.

Allí hicieron un recorrido con una descripción corta y mencionando al anotador de cada respectivo tanto. Díaz, quien ahora se sumó a esa lista, ahora comparte con varios históricos del cuadro de la ciudad de Múnich.

Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Lothar Matthäus y Harry Kane son algunos de los nombres destacados que están en ese listado de ocho, al que ahora se les suma el guajiro Luis Díaz.

Quien había anotado el último Gol del Año en Bayern había sido Kane, durante el año inmediatamente anterior. Ahora, Bayern celebra que el premio no se va de su poder gracias al mágico tanto de Lucho.

“Por segundo año consecutivo, y por novena vez en total, ¡el codiciado premio recae en un jugador del FC Bayern!”, se alegraron diciendo en la nota antes mencionada.

“El gol de Luis Díaz en el partido de visitante de la Bundesliga contra el Union Berlin ha sido galardonado como Gol del Año por el programa deportivo alemán Sportschau”, reconocieron del gol que se mandó Díaz Marulanda el año anterior.

Después de dar contexto a la información, fue que pusieron el nombre del cafetero entre todos los demás. Uno a uno fueron desglosando los antecesores a Lucho, quien se queda con el reconocimiento por primera vez.

“Con este premio, Luis Díaz sigue los pasos del campeón alemán. Ocho jugadores han marcado previamente un Gol del Año vistiendo la camiseta del Bayern, entre ellos Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Klaus Augenthaler, Lothar Matthäus, Giovane Élber y Harry Kane, quien logró esta hazaña el año pasado”, puntualizaron.

Meses después, Díaz sigue atónito

A su club el colombiano le manifestó que sigue sorprendido de la manera en la que logró marcar: “Cuando veo el gol, ¡no puedo creer que haya marcado!“.

Gol de Luis Díaz al Unión Berlín que sacudió la Bundesliga. Foto: FC Bayern via Getty Images

A quienes lo eligieron como el ganador les agradeció, a la par que auguró tener más suerte para anotar otros en el futuro cercano: “Muchas gracias por el premio, espero que haya muchos más goles”.

“Eso es lo más importante para mí como delantero: poder ayudar al equipo de esta manera con mi esfuerzo”, terminó priorizando lo grupal ante que lo individual.