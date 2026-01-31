A la suplencia que le impuso su entrenador en Bayern Múnich, Luis Díaz respondió con gol tras un minuto de haber entrado. Sí, al guajiro le bastaron un par de segundos para reencontrarse con una anotación este sábado, durante la fecha 20 de la Bundesliga.

Después de juntarse con su colega, Michael Olisé, el cafetero pudo quedar frente al arco para romper la racha de varios partidos sin marcar y poner a ganar a los suyos por 1-2 en condición de visita.

Fue la mejor manera de demostrar en Alemania que no transitaba por un mal momento, ni que tampoco era justificado que hubiera sido suplente en la jornada que transcurre del balompié germano.

Con dicho tanto alcanzó la línea de los 10 tantos en lo corrido de la campaña actual, y se reencuentra con el gol tras haber estado ausente desde el pasado 11 de enero cuando marcó aquella vez doblete frente al Wolfsburgo.

Por haber tenido ese ligero tránsito de lo que parecía ser una baja en su nivel, en la prensa alemana fueron fuertes con él dando calificaciones como un 4.0 durante el partido de Champions League que le dio Bild.

“Se mostró diligente y comprometido tanto en ataque como en defensa.Sin embargo, tuvo algunas imprecisiones en su juego. No logró mucho”,fue como describió BILD el juego del marcado con la camiseta 14.

Incomprensible decisión de Kompany con Díaz

Al banco fue Luis Díaz este sábado, 31 de enero, en medio de lo que sería la fecha 20 de la Bundesliga. Vincent Kompany, entrenador, fue quien decidió que el guajiro no fuera de la partida en el duelo que enfrentó como visitantes Bayern Múnich ante Hamburgo.

Dicha decisión tomó por sorpresa a Colombia, pues sí se mantuvieron en la delantera los habituales titulares del tridente ofensivo, como lo son Harry Kane y Michael Olisé.

Se desconoció la razón que haya tenido el DT para tomar por primera vez en 2026 esta determinación con una de las piezas que parecía ser inamovible en el esquema titular.

Posibles razones a la borrada de Luis Díaz:

Decisión técnica: No es extraño que Kompany tome decisiones sobre su plantilla, dependiendo del rival que tenga enfrente. En esta oportunidad pudo considerar que las características de otro le venían mejor al planteamiento para el juego de la fecha 20.

Se cortó la racha de Luis Díaz como titular en Bundesliga Foto: Getty Images