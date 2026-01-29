Deportes

Canal y hora de Hamburgo vs. Bayern Múnich para ver a Luis Díaz en la fecha 20 de Bundesliga

Después de perder el invicto en la jornada pasada, el guajiro espera volver a la senda del triunfo, goles y asistencias el próximo sábado.

29 de enero de 2026, 9:58 p. m.
Luis Díaz, jugador del Bayern Múnich y la Selección Colombia
Luis Díaz, jugador del Bayern Múnich y la Selección Colombia

Bayern Múnich estará de regreso a la Bundesliga tras la primera derrota sufrida de la temporada ante Augsburgo, durante el fin de semana pasado. En dicha ocasión, Luis Díaz vio caer a los suyos por marcador de 1-2.

Allianz Arena, casa de los dirigidos por Vincent Kompany, fue testigo de una derrota inesperada en el torneo local, que movió en algo la tabla de posiciones. A pesar de eso, los rojos se mantuvieron en la cima con una diferencia de ocho puntos sobre Borussia Dortmund.

Intentando dejar ese traspié atrás, en el transcurrir de la presente semana, Bayern cumplió sus compromisos en Champions League, donde venció por 1-2 al PSV en Países Bajos.

Luis Díaz volvió a ser figura del Bayern Múnich en su duelo ante el PSV.
Luis Díaz volvió a ser figura del Bayern Múnich en su duelo ante el PSV.

Con la culminación de la primera fase en la Liga de Campeones, en la que acabaron como uno de los mejores, ahora nuevamente se centran en seguir cabalgando en el rentado local a paso firme para coronarse campeones lo más pronto que se pueda.

Hamburgo, próximo rival del elenco de Múnich, no transita por el mejor momento. En sus últimos cinco partidos no ha logrado ganar: acumula un total de dos derrotas y tres empates.

Ese mal andar del rival de Lucho puede ser aprovechado por estos para que se reencuentren con la victoria en Bundesliga. De no haber sido por la caída de Bayern en el partido pasado, su promedio de puntos sería casi perfecto.

A falta de algo más de la mitad de la campaña por jugarse, los de Kompany quieren seguir aferrados a la punta del campeonato y no tener más sorpresas con rivales que parecen ser inferiores a ellos.

Colombia tendrá la fortuna de ver el último juego del mes de enero de Díaz en dos señales. ESPN lo pasará por su canal habitual en vivo y también lo reproducirá en la plataforma de Star+.

MUNICH, GERMANY - JANUARY 24: Luis Diaz of FC Bayern Muenchen after the defeat in the Bundesliga match between FC Bayern München and FC Augsburg at Allianz Arena on January 24, 2026 in Munich, Germany. (Photo by S. Mellar/FC Bayern via Getty Images)
Luis Díaz, extremo izquierdo del FC Bayern Múnich.
Hora y canal para ver en vivo a Luis Díaz

Hamburgo vs. Bayern Múnich

Bundesliga (fecha 20)

31 de enero

Hora: 12:30 p.m.

Canal: ESPN / Star+ Premium

Rajado Lucho en Champions

Después de un furioso tramo de campaña al cierre de 2025, a Díaz Marulana y, en general, a todo Bayern Múnich les ha costado seguir con ese nivel arrollador que venían mostrando en las competencias que tenían a su paso.

Aunque en la semana en curso el guajiro dio asistencia para el gol de Harry Kane ante PSV, la prensa germana fue dura a la hora de calificarlo. Al término del juego del pasado miércoles, la calificación que le entregaron fue de apenas 4.0 puntos.

Luis Díaz contra PSV.
Luis Díaz contra PSV en Champions League.

“Se mostró diligente y comprometido tanto en ataque como en defensa. Sin embargo, tuvo algunas imprecisiones en su juego. No logró mucho”, fue como describió BILD el juego del marcado con la camiseta 14.

Se espera que en una nueva salida al campo el próximo fin de semana, el extremo de Selección Colombia recupere el picante que lo hizo acreedor de varios elogios durante semanas atrás en Alemania y Europa en general.

