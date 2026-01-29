Sombrero y taquito: Luis Díaz se inventó un truco de magia que saca aplausos en el Bayern Múnich

Bayern Múnich cumplió con la tarea en la Champions League. El conjunto bávaro clasificó directamente a los octavos de final y espera el rival del sorteo que se llevará a cabo este viernes en Nyom (Suiza).

Luis Díaz fue titular en el partido por la fecha 8 y dio una asistencia para la victoria agónica sobre el PSV Eindhoven en el Philips Stadion.

La reacción del DT del PSV tras la asistencia de Luis Díaz que lo eliminó de la Champions: “Primerísimo nivel”

Teniendo en cuenta que todos los partidos se jugaron a la misma hora, muchos se perdieron las jugadas de Lucho y dejaron pasar un truco de magia del que están hablando en Alemania.

Sobre los 67 minutos de juego, Luis Díaz recibió una pelota de espaldas al arco rival y para no perder la posesión cerca de su área se inventó un sombrero por encima de dos defensores.

Como si no fuera poco, el guajiro salió de la presión con un taconazo que terminó llegando a los pies de Serge Gnabry.

Victoria y clasificación del Bayern Múnich

Eso fue solo un aviso de lo que estaba por venir. Veinte minutos después de aquella jugada, Luis Díaz se metió al área y asistió a Harry Kane para el gol de la victoria.

Bayern Múnich selló con broche de oro su participación en la primera fase de la Champions League y quedó segundo en la tabla de posiciones, solo por detrás del Arsenal.

Ahora podrán enfocarse en sentenciar la Bundesliga a su favor y recuperar la confianza que perdieron con la derrota del pasado fin de semana a manos de Augsburgo en condición de local.

Vincent Kompany felicitó a sus dirigidos por la reacción a las críticas que recibieron por parte de la prensa alemana. “Al principio se decía que para nosotros sería una tarea muy difícil meternos entre los ocho primeros. Y luego consigues siete victorias en ocho partidos, eso es positivo y, por supuesto, un paso adelante”, declaró el técnico belga.

Kompany considera que “no se ha ganado nada” y lo más importante está por venir. “Se trata de seguir demostrando que tenemos estabilidad, que también sabemos reaccionar cuando perdemos. Todavía es un poco pronto para hacer grandes declaraciones, pero esta primera fase la hemos hecho bien”, apuntó.

Jamal Musiala marcó su primer gol tras siete meses de recuperación por la lesión sufrida en el Mundial de Clubes. El talentoso volante alemán se mostró contento por volver a aportar con el Bayern y sacudirse de los duros momentos que vivió.

“Estoy muy feliz por mi gol. Mamá ya me ha escrito miles de mensajes por WhatsApp. Sobre todo estoy contento de volver a estar en el campo. Ahora mi foco está en el próximo partido y en seguir subiendo mi nivel. Estuvo realmente bien, salvo al inicio de la segunda parte… ahí se me olvidó un momento cómo se juega al fútbol", admitió.