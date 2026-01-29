Deportes

Sombrero y taquito: Luis Díaz se inventó un truco de magia que saca aplausos en el Bayern Múnich

El colombiano dio una asistencia en la victoria contra PSV Eindhoven, pero también dio destellos de su calidad contra los jugadores rivales.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

29 de enero de 2026, 5:12 p. m.
Luis Díaz dio otro recital en el partido del Bayern Múnich contra PSV Eindhoven por Champions League.
Luis Díaz dio otro recital en el partido del Bayern Múnich contra PSV Eindhoven por Champions League. Foto: ESPN y Getty Images

Bayern Múnich cumplió con la tarea en la Champions League. El conjunto bávaro clasificó directamente a los octavos de final y espera el rival del sorteo que se llevará a cabo este viernes en Nyom (Suiza).

Luis Díaz fue titular en el partido por la fecha 8 y dio una asistencia para la victoria agónica sobre el PSV Eindhoven en el Philips Stadion.

La reacción del DT del PSV tras la asistencia de Luis Díaz que lo eliminó de la Champions: “Primerísimo nivel”

Teniendo en cuenta que todos los partidos se jugaron a la misma hora, muchos se perdieron las jugadas de Lucho y dejaron pasar un truco de magia del que están hablando en Alemania.

Sobre los 67 minutos de juego, Luis Díaz recibió una pelota de espaldas al arco rival y para no perder la posesión cerca de su área se inventó un sombrero por encima de dos defensores.

Deportes

Filtran gigante europeo que ofertó por Jhon Jáder Durán: caería parado si sale de Fenerbahçe

Deportes

¿James Rodríguez puede jugar el Mundial 2026 sin tener equipo? Esto indica el reglamento de la FIFA

Ciclismo

Sergio Higuita da su primer recital de 2026 en el AlUla Tour: brincó al top 3 de la clasificación general

Deportes

Hugo Rodallega se cansó y levantó su voz por situación que lo tiene furioso: “Horrible”

Deportes

Así reaccionó Carlos Antonio Vélez al despido de Hernán Torres en Millonarios y a la nueva derrota contra Pasto

Deportes

Canal y hora para ver el sorteo de la Champions League: se definen las llaves de ‘playoffs’

Deportes

Confirman el principal favorito para ser nuevo técnico de Millonarios: “Gusta bastante”

Gente

Silvestre Dangond y Luis Díaz se unieron con inesperada publicación; causaron asombro en internet

Deportes

La reacción del DT del PSV tras la asistencia de Luis Díaz que lo eliminó de la Champions: “Primerísimo nivel”

Deportes

Posibles rivales para el Bayern Múnich de Luis Díaz en los octavos de la Champions League

Como si no fuera poco, el guajiro salió de la presión con un taconazo que terminó llegando a los pies de Serge Gnabry.

Victoria y clasificación del Bayern Múnich

Eso fue solo un aviso de lo que estaba por venir. Veinte minutos después de aquella jugada, Luis Díaz se metió al área y asistió a Harry Kane para el gol de la victoria.

Bayern Múnich selló con broche de oro su participación en la primera fase de la Champions League y quedó segundo en la tabla de posiciones, solo por detrás del Arsenal.

Ahora podrán enfocarse en sentenciar la Bundesliga a su favor y recuperar la confianza que perdieron con la derrota del pasado fin de semana a manos de Augsburgo en condición de local.

Liverpool vuelve a mirar a Luis Díaz y el Bayern: Condición principal de Xabi Alonso para firmar como nuevo DT

Vincent Kompany felicitó a sus dirigidos por la reacción a las críticas que recibieron por parte de la prensa alemana. “Al principio se decía que para nosotros sería una tarea muy difícil meternos entre los ocho primeros. Y luego consigues siete victorias en ocho partidos, eso es positivo y, por supuesto, un paso adelante”, declaró el técnico belga.

Kompany considera que “no se ha ganado nada” y lo más importante está por venir. “Se trata de seguir demostrando que tenemos estabilidad, que también sabemos reaccionar cuando perdemos. Todavía es un poco pronto para hacer grandes declaraciones, pero esta primera fase la hemos hecho bien”, apuntó.

Jamal Musiala marcó su primer gol tras siete meses de recuperación por la lesión sufrida en el Mundial de Clubes. El talentoso volante alemán se mostró contento por volver a aportar con el Bayern y sacudirse de los duros momentos que vivió.

“Estoy muy feliz por mi gol. Mamá ya me ha escrito miles de mensajes por WhatsApp. Sobre todo estoy contento de volver a estar en el campo. Ahora mi foco está en el próximo partido y en seguir subiendo mi nivel. Estuvo realmente bien, salvo al inicio de la segunda parte… ahí se me olvidó un momento cómo se juega al fútbol", admitió.

Más de Deportes

Luis Díaz dio otro recital en el partido del Bayern Múnich contra PSV Eindhoven por Champions League.

Sombrero y taquito: Luis Díaz se inventó un truco de magia que saca aplausos en el Bayern Múnich

Jhon Jáder Durán podría cambiar de club y acabar su estancia en Fenerbahçe

Filtran gigante europeo que ofertó por Jhon Jáder Durán: caería parado si sale de Fenerbahçe

FORT LAUDERDALE, FLORIDA - NOVEMBER 15: James Rodriguez #10 of Colombia looks on during the International Friendly match between Colombia and New Zealand at Chase Stadium on November 15, 2025 in Fort Lauderdale, Florida. (Photo by Leonardo Fernandez/Getty Images)

¿James Rodríguez puede jugar el Mundial 2026 sin tener equipo? Esto indica el reglamento de la FIFA

Sergio Higuita atacó en la montaña de la etapa 3 del AlUla Tour

Sergio Higuita da su primer recital de 2026 en el AlUla Tour: brincó al top 3 de la clasificación general

Hugo Rodallega habló fuerte y claro sobre la gramilla del Estadio El Campín.

Hugo Rodallega se cansó y levantó su voz por situación que lo tiene furioso: “Horrible”

Carlos Antonio Vélez y Hernán Torres, extécnico de Millonarios.

Así reaccionó Carlos Antonio Vélez al despido de Hernán Torres en Millonarios y a la nueva derrota contra Pasto

MONACO, MONACO - AUGUST 28: Draw special guest, Zlatan Ibrahimovic draws out Real Madrid CF during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase Draw at Grimaldi Forum on August 28, 2025 in Monaco, Monaco. (Photo by Francesco Scaccianoce - UEFA/UEFA via Getty Images)

Canal y hora para ver el sorteo de la Champions League: se definen las llaves de ‘playoffs’

Millonarios busca técnico tras la salida de Hernán Torres.

Confirman el principal favorito para ser nuevo técnico de Millonarios: “Gusta bastante”

Hernán Torres, extécnico de Millonarios FC

Hernán Torres pagó cara la derrota contra Pasto: comunicado oficial de Millonarios

Santiago Giordana se lamenta en El Campín.

Los jugadores de Millonarios que más critican tras la caída en Pasto: “Hasta un cojo le gana”

Noticias Destacadas