Canal y hora para ver el sorteo de la Champions League: se definen las llaves de ‘playoffs’

Después de una jornada con emociones hasta el último minuto, la Champions League tiene sus ocho equipos clasificados directamente a la fase de octavos de final:

Arsenal, Bayern Múnich, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting de Lisboa y Manchester City ya aseguraron su tiquete a la ronda eliminatoria.

Magistral asistencia de Luis Díaz para salvar al Bayern Múnich en la Champions League: agónica victoria

Los clubes que quedaron ubicados de la posición 9 a la 24 tendrán que enfrentarse en un playoff a doble partido por el cupo a la siguiente fase. Entre ellos están Real Madrid, París Saint-Germain, Atlético de Madrid e Inter de Milán.

Aunque el cuadro ya está definido por parte de la UEFA, todavía falta conocer las llaves y su ubicación. Eso quedará listo en el sorteo programado para este viernes, 30 de enero, a las 6:00 a. m. (hora de Colombia).

Dicho evento se oficiará en Nyon (Suiza) y será transmitido para toda Latinoamérica a través de ESPN en su señal principal, aunque también estará disponible para los usuarios de dispositivos móviles en Disney +.

Los posibles rivales del Real Madrid

Aunque son 16 equipos participantes en esta ronda de playoffs, ninguno causa tanta expectativa como el Real Madrid. El conjunto merengue cayó a la novena posición en la última fecha, tras el gol agónico del Sporting de Lisboa contra Athletic Club (2-3).

Kylian Mbappé y compañía tendrán que disputar dos partidos más para meterse a octavos de final.

Histórico gol del portero de Benfica, Anatoli Trubin, condena al Real Madrid: remezón total en Champions League

“Hemos jugado fatal. Nos falta un poco de todo. No voy a decir que es un problema solo de actitud o solo de fútbol; creo que es un tema general. Si no vienes con todo a ganar un partido...”, cuestionó el astro francés.

De acuerdo al cuadro oficial revelado por la UEFA, los posibles rivales del Real Madrid son Bodo/Glimt o el propio Benfica, que les ganó en la última fecha.

Si es que clasifican a octavos, la suerte les determinó que podrían enfrentarse a Sporting de Lisboa o nuevamente al Manchester City, como ha sido costumbre en las últimas temporadas.

Inter y PSG: de la final a los playoffs

Entre los perdedores de la noche también estuvieron los protagonistas de la última final: París Saint-Germain (1-1 en casa ante el Newcastle) y el Inter de Milán (victoria 2-0 ante el Dortmund).

En ese repechaje también estarán otros equipos que conquistaron la máxima competición europea en el pasado, como Juventus y el propio Borussia Dortmund.

También formará parte otro conjunto español en la ronda de playoffs, el Atlético de Madrid, que cayó en casa ante el Bodo/Glimt por 2-1.

Los dos conjuntos madrileños, al igual que PSG, Inter y Juventus, afrontarán la eliminatoria a doble partido como cabezas de serie, por lo que disputarán la vuelta en condición de local.

¿Qué canal pasa el sorteo de la Champions League?