Deportes

Canal y hora para ver el sorteo de la Champions League: se definen las llaves de ‘playoffs’

Este viernes se juega la suerte para Real Madrid, París Saint-Germain, Atlético de Madrid y los demás clubes que quedaron por fuera de los ocho cupos directos.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Sebastián Clavijo García

29 de enero de 2026, 2:03 p. m.
Zlatan Ibrahimovic sacando la papeleta del Real Madrid en el sorteo de la Champions League
Zlatan Ibrahimovic sacando la papeleta del Real Madrid en el sorteo de la Champions League Foto: UEFA via Getty Images

Después de una jornada con emociones hasta el último minuto, la Champions League tiene sus ocho equipos clasificados directamente a la fase de octavos de final:

Arsenal, Bayern Múnich, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting de Lisboa y Manchester City ya aseguraron su tiquete a la ronda eliminatoria.

Magistral asistencia de Luis Díaz para salvar al Bayern Múnich en la Champions League: agónica victoria

Los clubes que quedaron ubicados de la posición 9 a la 24 tendrán que enfrentarse en un playoff a doble partido por el cupo a la siguiente fase. Entre ellos están Real Madrid, París Saint-Germain, Atlético de Madrid e Inter de Milán.

Aunque el cuadro ya está definido por parte de la UEFA, todavía falta conocer las llaves y su ubicación. Eso quedará listo en el sorteo programado para este viernes, 30 de enero, a las 6:00 a. m. (hora de Colombia).

Dicho evento se oficiará en Nyon (Suiza) y será transmitido para toda Latinoamérica a través de ESPN en su señal principal, aunque también estará disponible para los usuarios de dispositivos móviles en Disney +.

Los posibles rivales del Real Madrid

Aunque son 16 equipos participantes en esta ronda de playoffs, ninguno causa tanta expectativa como el Real Madrid. El conjunto merengue cayó a la novena posición en la última fecha, tras el gol agónico del Sporting de Lisboa contra Athletic Club (2-3).

Kylian Mbappé y compañía tendrán que disputar dos partidos más para meterse a octavos de final.

Histórico gol del portero de Benfica, Anatoli Trubin, condena al Real Madrid: remezón total en Champions League

“Hemos jugado fatal. Nos falta un poco de todo. No voy a decir que es un problema solo de actitud o solo de fútbol; creo que es un tema general. Si no vienes con todo a ganar un partido...”, cuestionó el astro francés.

De acuerdo al cuadro oficial revelado por la UEFA, los posibles rivales del Real Madrid son Bodo/Glimt o el propio Benfica, que les ganó en la última fecha.

Si es que clasifican a octavos, la suerte les determinó que podrían enfrentarse a Sporting de Lisboa o nuevamente al Manchester City, como ha sido costumbre en las últimas temporadas.

Inter y PSG: de la final a los playoffs

Entre los perdedores de la noche también estuvieron los protagonistas de la última final: París Saint-Germain (1-1 en casa ante el Newcastle) y el Inter de Milán (victoria 2-0 ante el Dortmund).

En ese repechaje también estarán otros equipos que conquistaron la máxima competición europea en el pasado, como Juventus y el propio Borussia Dortmund.

También formará parte otro conjunto español en la ronda de playoffs, el Atlético de Madrid, que cayó en casa ante el Bodo/Glimt por 2-1.

Los dos conjuntos madrileños, al igual que PSG, Inter y Juventus, afrontarán la eliminatoria a doble partido como cabezas de serie, por lo que disputarán la vuelta en condición de local.

¿Qué canal pasa el sorteo de la Champions League?

  • Champions League - Sorteo de playoffs
  • Sede: Nyom, Suiza
  • Fecha y hora: viernes 30 de enero, 6:00 a. m. (COL)
  • Canal: ESPN y Disney +

