Liverpool vuelve a mirar a Luis Díaz y el Bayern: Condición principal de Xabi Alonso para firmar como nuevo DT

Xabi Alonso es el principal candidato a reemplazar a Arne Slot en el Liverpool y pidió un refuerzo de lujo que brilla en el Bayern Múnich.

William Horacio Perilla Gamboa

27 de enero de 2026, 3:12 a. m.
Michael Olise y Luis Díaz
Michael Olise y Luis Díaz Foto: Getty Images

Liverpool sigue mirando de cerca al Bayern Múnich luego de ser fiel testigo de la espectacular temporada de Luis Díaz. El volante colombiano se luce en la Bundesliga con goles y asistencias y el club alemán disfruta de un gran negocio en el mercado de pases que inmediatamente activó la zona de ataque.

En la actualidad, el tridente de ataque de Bayern Múnich es considerado el mejor de Europa con Luis Díaz, Harry Kane y Michael Olise, titulares en el esquema del técnico Vincent Kompany y que tienen la única misión de sumar la Champions League, Copa de Alemania y volver a dominar la Bundesliga, tabla que dominan a placer con ocho puntos de diferencia ante Borussia Dortmund.

La más reciente novedad que llega desde Inglaterra involucra al Bayern Múnich y sus estrellas. El técnico Xabi Alonso, quien fue destituido del Real Madrid, es el principal candidato a reemplazar al técnico Arne Slot a final de temporada. La decisión se tomaría en Anfield debido a los discretos números a esta altura de campaña, luego de una inversión multimillonaria y la salida de Luis Díaz.

Luis Díaz (14) junto a sus compañeros en Bayern Múnich: Serge Gnabry (7), Michael Olise (17) y Harry Kane.
Luis Díaz (14) junto a sus compañeros en Bayern Múnich: Serge Gnabry (7), Michael Olise (17) y Harry Kane. Foto: Getty Images

Liverpool se mueve lejos de los primeros puestos en la Premier League y actualmente no tiene ni siquiera cupo a torneo UEFA la próxima temporada. Arne Slot deberá mover su grupo para al menos cazar un lugar en Champions League, cuando se creía gran competidor al título. Está a 14 puntos del líder Arsenal.

El pedido de Xabi Alonso para firmar como nuevo DT del Liverpool

Según la prensa inglesa, Xabi Alonso colocó algunas condiciones para firmar como nuevo director técnico del Liverpool y una de ellas tiene que ver con jugadores, pues exigió cuatro futbolistas para comenzar un nuevo proceso deportivo en Anfield y Bayern Múnich tiene mucho que ver, pues un socio de Luis Díaz está en carpeta.

El colombiano se ha entendido de la mejor manera con varios de sus compañeros.
El colombiano se ha entendido de la mejor manera con varios de sus compañeros. Foto: Getty Images

Según Indykaila, un medio digital con mucho alcance en el fútbol inglés, el extremo Michael Olise, de fantásticos números con Luis Díaz en el Bayern, es el elegido por Xabi Alonso para permitir su firma en el Liverpool.

Pantallazo X: @Mercado_Ingles
Pantallazo X: @Mercado_Ingles Foto: Pantallazo X: @Mercado_Ingles

Además de Olise, Alonso pidió el fichaje de Micky van de Ven, defensa que actualmente está en el Tottenham; Adam Wharton, compañero de Daniel Muñoz y Jefferson Lerma en el Crystal Palace y Bradley Barcola del PSG de Francia. Momento de decisiones en el Liverpool, que ya analiza cómo se moverá a mediados de año tras una campaña muy complicada con Arne Slot.

