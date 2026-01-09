En Liverpool, la venta de Luis Díaz al Bayern Múnich sigue siendo tema de discusión por el nivel mostrado de los reds en la temporada 2025/2026.

Durante el pasado jueves, el duelo entre Arsenal y Liverpool por Premier League, fue el escenario idóneo para volver a traer a colación el supuesto error cometido por los de Anfield Road al desprenderse del guajiro.

Reacción de los jugadores del Arsenal ante un fallo contra Liverpool. Foto: AFP

Quienes entraron en una discrepancia fueron los exjugadores, Daniel Sturridge y Gary Neville, en medio del un programa de la cadena Sky Sports, una vez terminó el juego disputado en Londres.

Allí ambos estaban analizando las falencias del plantel dirigido por Arne Slot, el cual ha sido incapaz de mostrar una buena cara en lo corrido de la campaña. Su participación en el torneo lo tiene alejado de los puestos de privilegio en la tabla de posiciones.

Hoy día Liverpool marcha cuarto, a más de 10 puntos del líder, Arsenal, quien cabalga a paso firme por la conquista de la Premier.

Discusión acalorada por Díaz

Sturridge fue a quien se le vio más acalorado en la discusión con su colega de profesión. Para el atacante que supo lo que es vestir los colores de Liverpool, los nuevos fichajes de los rojos por los que reemplazaron al colombiano “no están”.

Este le quiso hacer a entender a Neville: “Luis Díaz fue de los mejores atacantes del Liverpool el año pasado. Trent era de los mejores laterales, ¿no?. Llegaron Ekitiké y Isak y no están”.

"They've lost key players... that's the truth!" 🤷‍♂️

"I'm not buying that!" 😡



Daniel Sturridge and Gary Neville disagree over why Liverpool dropped off after winning the title last season 🗣️ pic.twitter.com/B75dq9WWqF — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) January 8, 2026

Ante la contradicción del otro exjugador, Sturridge se mandó a la carga con más argumentos que convalidaban lo dicho sobre Luis Díaz: “Era tenaz la frente, presionaba, marcaba goles y creaba chances”.

Al parecer, nada de esto se está viendo en los nuevos nombres incorporados y por los que pagaron una gran millonada para ficharlos.

Dicha postura no solo ha sido dicha por el exjugador en mención. Más de una vez en Inglaterra se ha hablado del gran ‘error’ que pudo haber tenido Liverpool al deshacerse de Lucho, quien hoy día brilla más que nunca en Bayern Múnich de Alemania.

Prometedor inicio de año

Después de algunos días de descanso otorgados por Bayern Múnich al plantel para festejar el fin del año, hace una semana que Díaz y sus compañeros regresaron a la disciplina bávara para regresar a trabajos bajos la dirección de Vincent Kompany.

Con miras en el amistoso de la semana en curso ante Leipzig y el juego de Wolfsburgo, por Bundesliga, del fin de semana que se aproxima, se entrenaron a tope para seguir por la buena senda con la que acabaron 2025.

Luis Díaz en su partido contra Salzburg Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Fue suficiente el juego de preparación, para que Bayern demostrase en Alemania y al mundo entero que su poderío sigue intacto. Díaz brilló aquel día con un doblete de asistencias en 45 minutos, además de ser uno de los más insistentes al ataque en lo individual.

Esa primera faena de los rojos solo anticipa grandes cosas en el año que recién empieza, donde buscan ganar todo lo que esté a su paso con el cafetero como una de las grandes figuras en la actualidad.