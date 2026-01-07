Reemplazo de Luis Díaz es buscado por Bayern Múnich: desenmarañan plan que se ejecutaría

Luis Díaz es un irremplazable de Bayern Múnich. Su actualidad al término de 2025 e inicio del 2026 fue de las mejores de un jugador en Europa. El colombiano es tendencia y se le augura que acabe la campaña en el punto más alto.

Vincent Kompany, su DT en Alemania, le tiene plena confianza de sus capacidades. Durante el último partido, disputado el martes y en el que Lucho fue sensación por dos asistencias, el guajiro demostró que las vacaciones no le afectaron.

Luis Díaz asistió por duplicado y se llevó los aplausos de Serge Gnabry. Foto: YouTube de (FC Bayern Múnich)

Tanto el plantel como la estrella colombiana se preparan para su vuelta a Bundesliga, la cual tendrán en los próximos días ante Wolfsburgo.

Si bien todo marcha a las mil maravillas entre el cafetero y su equipo, Bayern tendría un plan entre manos para tener un revulsivo de Lucho. Aunque la contratación estaría por “detrás” del colombiano, la carga de partidos podría reducirse para el de La Guajira.

Desde la llegada de Díaz Marulanda a Múnich a mediados del año pasado, pocos son los partidos en los que ha estado ausente. Su titularidad es una constante y el descanso que ha tenido ha sido obligado por sanciones como la que le puso UEFA.

Ese maratónico día a día del extremo nacional en suelo alemán, es lo que le estaría haciendo pensar al cuadro bávaro en traer un nuevo extremo para la banda, que pudiese reemplazar a Luis, pero no le quite protagonismo.

Según lo ha desenmarañado perfiles como Bayern & Germany: “El Bayern busca un nuevo jugador joven para la plantilla, detrás de Luis Díaz, en la banda izquierda”.

Uno de los condicionantes para que esto se dé, es el tema económico. “Si es financieramente viable, el club podría fichar a un jugador con potencial”, es lo que se ha revelado en las últimas horas.

Luis Díaz, jugador del Bayern Múnich alemán y la Selección Colombia Foto: Getty Images

Candidatos al puesto

No ha salido hasta ahora una baraja de nombres para pensar que alguno de estos sea el reemplazante de Díaz cuando Bayern decida darle más minutos de descanso.

Hasta la fecha, la directiva alemana está pensando en otras posiciones que deberán suplir en caso de salidas durante el mercado que se está ejecutando en Europa.

Uno de los que permanece con la puerta entreabierta para irse es Leon Goretzka. En las últimas semanas, se han dado señales de que el volante no permanece cómodo, lo que lo llevaría a despedirse hacia otro destino a sus 30 años.

Previendo que esto suceda, para dicho lugar del campo ya habría un par de chances: “jugadores como Nathan De Cat y Kennet Eichhorn han sido vigilados durante meses”, ha mencionado Bayern & Germany.

Esos casos de Luis Díaz y Leon Goretzka no son los únicos que le preocupan a Bayern Múnich. Con Harry Kane, así como con Jamal Musiala el onceno también necesitará de charlas para establecer la renovación de contratos más allá de hasta las fechas que están firmados.

Mientras ocurre esto, Bayern se preocupa por el apretado calendario que tendrá al inicio del 2026, donde deberá hacerse cargo de jugar en Bundesliga y Champions League.