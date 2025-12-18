Deportes

Triste presente en Bayern Múnich de Luis Díaz: adiós sería inminente y estas son las razones

No parece haber razón para quedarse en el plantel alemán. Vincent Kompany le ha demostrado que no tiene lugar en la nómina para 2026.

Redacción Deportes
18 de diciembre de 2025, 9:47 p. m.
Leon Goretzka junto a Luis Díaz en un entrenamiento de Bayern Múnich
Leon Goretzka junto a Luis Díaz en un entrenamiento de Bayern Múnich Foto: Getty Images

Luis Díaz podría quedarse sin un compañero importante para su adaptación en Bayern Múnich. Parece que la situación de Leon Goretzka no es la más amable en dicho club, debido a la falta de minutos que tiene en el plantel que dirige Vincent Kompany.

El belga ha encontrado en otros lo necesario para el andamiaje de su equipo, lo que ha apartado casi que por completo al volante que peleará en los meses próximos por un cupo al Mundial 2026 con Alemania.

Uefa notifica al Bayern Múnich de Luis Díaz nueva sanción en Champions League: es oficial y genera impacto

Dicha situación que se presenta en el plantel bávaro, lo que causaría es la salida del mediocampista hacia otro destino para sumar más minutos en la previa de la cita que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

Según lo han dado a conocer medios de prestigio en suelo germano como tz, las últimas escenas del jugador en el entrenamiento de Bayern dan muestra clara de la lamentable situación que pasa.

Deportes

Atención, Medellín y Cali: lista de los más subcampeones del FPC tras las derrotas del Tolima y DIM en Copa y Liga

Deportes

Jugador deseado por todo el FPC se lo quedaría América: negocio avanza y sería un bombazo

Deportes

Conmebol dio su primera orden para el partido de Nacional vs. Millonarios: es obligatoria

Deportes

Harold Mosquera dejó viendo un chispero al América: otro club puso más plata y les incumplió

Deportes

La Finalissima entre Argentina y España, campeones de Copa América y Eurocopa, ya tiene lugar y fecha: será la antesala del Mundial 2026

Deportes

A Nacional se le caería fichaje soñado que tenía: para uno más poderoso es “prioridad” contratarlo

Deportes

Copa Libertadores 2026: definidos los rivales de Independiente Medellín y Deportes Tolima

Deportes

Uefa notifica al Bayern Múnich de Luis Díaz nueva sanción en Champions League: es oficial y genera impacto

Deportes

Lothar Matthäus se refiere al regreso de Musiala y al papel de Luis Díaz en el Bayern: “Pueden quedar fuera”

Deportes

La reacción de Luis Díaz al título de Junior; su mensaje trasciende fronteras

Una foto desde uno de los pisos altos de la sede deportiva del cuadro de Múnich, fue la clave para darse cuenta de que el de 30 años no la pasa para nada bien.

Foto de Goretzka “lo dice todo”

Ese medio del que se hizo mención fue el que sacó una nota la cual tituló: “¿Está sellada la salida de Goretzka del Bayern? Una foto de un Goretzka completamente frustrado lo dice todo“.

“Leon Goretzka necesita urgentemente minutos de juego para asegurarse un puesto en la convocatoria de la selección alemana para el Mundial. Esto no está garantizado en el FC Bayern”, es la radiografía que hace el portal.

Leon Goretzka no parece tener la confianza de su entrenador, Vincent Kompany
Leon Goretzka no parece tener la confianza de su entrenador, Vincent Kompany Foto: Getty Images

“El centrocampista del FC Bayern se encuentra, sin duda, en una encrucijada con el campeón alemán y es plenamente consciente de ello. Al menos, eso sugieren las últimas imágenes de su entrenamiento a puerta cerrada”, fue la hipótesis revelada tz.

Es tan claro lo que viene pasando con Goretzka, que estos muestran a través de estadísticas que su participación es nula.

El reporte de Bayern Múnich sobre Luis Díaz, a pesar del regreso de compañero y posible competencia

“Su tiempo de juego con Vincent Kompany esta temporada es ínfimo: el jugador de 30 años ha disputado 13 partidos en la Bundesliga hasta la fecha, pero aún no ha marcado ni dado una asistencia. Aún más desalentador es su participación como titular en la Liga de Campeones y la Copa DFB: está en cero por ciento”, dichos números están sumamente alejados de lo que era el titán de hace unas pocas temporadas.

A la par de que se ve esto, también han salido rumores, los cuales “son constantes: persisten los rumores sobre un posible traspaso a Estambul, en particular”.

“Leon Goretzka está cada vez más frustrado con su situación en el Bayern Múnich y lo demostró nuevamente en el entrenamiento de ayer, ¡como se ve en la foto de abajo!“, recalcan sobre la imagen que se ha hecho viral en el mundo Bayern.

“El jugador podría dejar el Bayern en enero para aumentar sus posibilidades de ser convocado a la selección alemana para el Mundial”, es como sentencian lo que sería otra despedida del club en el que permanece y goza de buena salud Luis Díaz.

