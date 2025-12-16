Día de regresos en el Bayern Múnich. En el campo de entrenamiento de los bávaros la noticia fue la vuelta de Jamal Musiala, luego de haber sufrido una grave lesión durante el pasado Mundial de Clubes.

Si bien esto fue lo que acaparó la mayor cantidad de miradas, también el cuadro rojo reportó que Luis Díaz entró de nuevo a la dinámica bajo las indicaciones del entrenador belga, Vincent Kompany.

Luego de haber tenido algunos días de descanso por decisión del técnico, el guajiro se reincorporó y se le vio sonriente en una foto junto al alemán, Serge Gnabry.

El colombiano recibió una semana de descanso por determinación del cuerpo técnico, que sentía que esto era prudente por la maratónica llegada que le tocó tener a Lucho en Bayern.

Desde su arribo en el mercado pasado, el cafetero jugó casi la totalidad de duelos con los alemanes. Por Supercopa, Copa, Bundesliga y Champions, el marcado con la 14 estuvo aportando para los suyos. Fue un total de 13 partidos, 7 goles y 6 asistencias.

Medios partidarios de Bayern en el mundo, al ver la foto, resaltaron que su vuelta se haya dado y dijeron: “Luis Díaz también ha vuelto a los entrenamientos tras una semana de descanso”.

Como retos venideros, a Lucho, Bayern y todos los integrantes del gigante bávaro se les viene el último partido del calendario en 2025. Este será el próximo domingo, 21 de diciembre, ante Heidenheim, desde las 11:30 a.m.

Después de este, oficialmente volverán a jugar en Bundesliga hasta el 11 de enero, cuando Wolfsburgo sea su rival por la jornada 16 del rentado alemán.

Musiala: competencia para Díaz

Jamal Musiala, de 22 años y considerado como crack mundial por lo mostrado en sus primeros años como jugador, está de regreso para ser parte del plantel ya nutrido y plagado de figuras con el que cuenta Bayern Múnich.

Dicho elemento se mueve por los costados y medio campo, lo que lo hace un jugador versátil que en algún momento pueda convertirse en competencia para Lucho Díaz.

Día fatídico en el que Jamal Musiala sufrió la lesión en el Mundial de Clubes | Foto: Getty Images

Si bien el guajiro ha demostrado que su capacidad individual y colectiva es amplia, puede que al tener otra alternativa a su servicio, el cuerpo de entrenadores considere que lo pueden turnar con Díaz Marulanda.

Hasta ahora Musiala llega, y los próximos seis meses, que son también unos importantes de cara a la preparación del Mundial 2026, darán cuenta de qué postura tomará el belga Kompany.

Lennart Karl, de 17 años, es otro talentoso que aparece como amenaza de Lucho Díaz. Si bien el joven ha sumado minutos, la titularidad de Luis no ha estado en duda para el equipo rojo en las últimas semanas.

Se espera ver una linda competencia entre todas las opciones con las que cuentan los de Múnich, o también un día en que las circunstancias lo pidan y los junten para hacer un equipazo de media cancha en adelante.