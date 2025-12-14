Bayern Múnich no pudo contra el Mainz (2-2) en condición de local y cedió terreno en la tabla de posiciones de la Bundesliga. Luis Díaz no estuvo disponible al cumplir fecha de castigo por acumulación de tarjetas amarillas.

El conjunto bávaro empezó ganando gracias a la anotación de Lennart Karl a los 29 minutos.

Todo parecía tranquilo en el Allianz Arena hasta que Kacper Polutski decretó el empate en el cierre del primer tiempo.

Como si fuera poco, Mainz marcó el segundo al minuto 67 y puso contra las cuerdas al Bayern Múnich en su propia casa.

Los minutos se agotaron y el equipo de Vincent Kompany no encontraba la fórmula para empatar, pero un penal convertido por Harry Kane les permitió salvar el empate.

¡HARRY AL RESCATE! Kane no falló su penal y marcó el 2-2 del Bayern ante Mainz sobre el final.



📺 Mirá la #Bundesliga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/llG2SG1JdL — SportsCenter (@SC_ESPN) December 14, 2025

Así quedó la tabla de posiciones

Bayern mantiene su invicto en Bundesliga, pero cede terreno en la tabla de posiciones. El equipo de Lucho marcha en la primera posición con 38 puntos, mientras que Leipzig es segundo con 29.

Aunque el liderato no está bajo amenaza, este empate contra el colero del campeonato enciende todas las alarmas en Alemania.

Y es que el Bayern ha empezado a perder brillo en las últimas semanas, coincidiendo con las sanciones que le cayeron a Luis Díaz en Champions League y Bundesliga.

El martes de esta misma semana llegó a estar por debajo en el marcador contra Sporting de Lisboa, más allá que logró darle vuelta en los últimos minutos y terminó ganando con tranquilidad.

Pero ya venían de sufrir para avanzar a cuartos de final de la Copa de Alemania y de perder en su visita contra el Arsenal en Champions.

Vincent Kompany, DT del Bayern Múnich. | Foto: AP

Kompany tendrá que apretar las tuercas de cara al próximo partido, que será contra Heidenheim el próximo sábado por el torneo local, partido con el que despedirán el año antes del parón por Navidad.

Bayern Múnich necesita seguir sumando puntos para evitar que se complique el título de la Bundesliga, en la que tienen ahorros por el espectacular arranque sin derrotas.

Así está la tabla tras la fecha 14:

Bayern Múnich - 38 puntos RB Leipzig - 29 puntos Borussia Dortmund - 29 puntos Bayer Leverkusen - 26 puntos Hoffenheim - 26 puntos

¿Cuándo vuelve a jugar Luis Díaz con el Bayern Múnich?

Luis Díaz volverá a estar disponible para el partido contra Heidenheim, luego de que el técnico Vincent Kompany le diera unos días de descanso para disfrutar al lado de su familia.

Luego del parón, su regreso a las competencias oficiales con el Bayern Múnich será el 11 de enero de 2026 enfrentando a Wolfsburg.