Suscribirse

Deportes

Bayern Múnich sufre sin Luis Díaz: mal resultado enciende las alarmas en Alemania

Freno en seco para los dirigidos por Vincent Kompany, que cedieron puntos en condición de local contra el Mainz.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

Periodista en Semana

14 de diciembre de 2025, 6:55 p. m.
MUNICH, GERMANY - DECEMBER 14: Harry Kane of FC Bayern Munich reacts during the Bundesliga match between FC Bayern München and 1. FSV Mainz 05 at Allianz Arena on December 14, 2025 in Munich, Germany. (Photo by Alexander Hassenstein/Getty Images)
Harry Kane salvó un punto sobre el final del partido contra Mainz. | Foto: Getty Images

Bayern Múnich no pudo contra el Mainz (2-2) en condición de local y cedió terreno en la tabla de posiciones de la Bundesliga. Luis Díaz no estuvo disponible al cumplir fecha de castigo por acumulación de tarjetas amarillas.

El conjunto bávaro empezó ganando gracias a la anotación de Lennart Karl a los 29 minutos.

Contexto: Bayern Múnich está loco por Luis Díaz: se ganó nuevo premio con el 48,8 % de los votos

Todo parecía tranquilo en el Allianz Arena hasta que Kacper Polutski decretó el empate en el cierre del primer tiempo.

Como si fuera poco, Mainz marcó el segundo al minuto 67 y puso contra las cuerdas al Bayern Múnich en su propia casa.

Los minutos se agotaron y el equipo de Vincent Kompany no encontraba la fórmula para empatar, pero un penal convertido por Harry Kane les permitió salvar el empate.

Así quedó la tabla de posiciones

Bayern mantiene su invicto en Bundesliga, pero cede terreno en la tabla de posiciones. El equipo de Lucho marcha en la primera posición con 38 puntos, mientras que Leipzig es segundo con 29.

Aunque el liderato no está bajo amenaza, este empate contra el colero del campeonato enciende todas las alarmas en Alemania.

Contexto: ¿Vuelve la dupla Luis Díaz - Salah? Veredicto oficial desde Bayern Múnich desata revuelo en Europa

Y es que el Bayern ha empezado a perder brillo en las últimas semanas, coincidiendo con las sanciones que le cayeron a Luis Díaz en Champions League y Bundesliga.

El martes de esta misma semana llegó a estar por debajo en el marcador contra Sporting de Lisboa, más allá que logró darle vuelta en los últimos minutos y terminó ganando con tranquilidad.

Pero ya venían de sufrir para avanzar a cuartos de final de la Copa de Alemania y de perder en su visita contra el Arsenal en Champions.

Munich's head coach Vincent Kompany arrives for the German Bundesliga soccer match between FC Bayern Munich and FSV Mainz 05 in Munich, Germany, Sunday, Dec. 14, 2025. (Sven Hoppe/dpa via AP)
Vincent Kompany, DT del Bayern Múnich. | Foto: AP

Kompany tendrá que apretar las tuercas de cara al próximo partido, que será contra Heidenheim el próximo sábado por el torneo local, partido con el que despedirán el año antes del parón por Navidad.

Bayern Múnich necesita seguir sumando puntos para evitar que se complique el título de la Bundesliga, en la que tienen ahorros por el espectacular arranque sin derrotas.

Así está la tabla tras la fecha 14:

  1. Bayern Múnich - 38 puntos
  2. RB Leipzig - 29 puntos
  3. Borussia Dortmund - 29 puntos
  4. Bayer Leverkusen - 26 puntos
  5. Hoffenheim - 26 puntos

¿Cuándo vuelve a jugar Luis Díaz con el Bayern Múnich?

Luis Díaz volverá a estar disponible para el partido contra Heidenheim, luego de que el técnico Vincent Kompany le diera unos días de descanso para disfrutar al lado de su familia.

Luego del parón, su regreso a las competencias oficiales con el Bayern Múnich será el 11 de enero de 2026 enfrentando a Wolfsburg.

Hasta entonces se dedicará a entrenar con el resto del equipo y preparar un año que se antoja exigente por los objetivos trazados en el Bayern, además de la disputa del Mundial 2026 con la Selección Colombia.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Antonio García, comandante del ELN, le responde al presidente Petro y le recuerda el escándalo de corrupción en la UNGRD

2. Bayern Múnich sufre sin Luis Díaz: mal resultado enciende las alarmas en Alemania

3. La revelación que le daría un vuelco a la investigación por la muerte de las dos niñas envenenadas con talio

4. Esta es la identidad de los 19 lesionados en el trágico accidente de bus en Antioquia: ya van 16 fallecidos

5. Confirman el tercer fichaje de Millonarios: “pagó la cláusula” por dos mil millones de pesos

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Bayern MúnichLuis DíazBundesligaAlemania

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.