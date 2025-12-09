Suscribirse

Luis Suárez protagoniza polémica ante Bayern Múnich: estalló contra el árbitro y armó pelea

El delantero colombiano pidió falta por un empujón de Jonathan Tah, justo antes del gol conseguido por Lennart Karl.

Sebastián Clavijo García

9 de diciembre de 2025, 7:52 p. m.
Luis Suárez pidió falta previa en el segundo gol del Bayern Múnich.
Luis Suárez pidió falta previa en el segundo gol del Bayern Múnich. | Foto: Getty Images

Aunque Luis Díaz estuvo ausente por su segunda fecha de suspensión, el partido de Bayern Múnich vs. Sporting de Lisboa tuvo representación colombiana por la presencia de Luis Javier Suárez.

El samario fue titular en el frente de ataque y luchó contra la férrea defensa del gigante bávaro.

Sporting de Lisboa alcanzó a soñar con la victoria en el Allianz Arena, luego del autogol de Joshua Kimmich a los 54 minutos.

No obstante, Bayern se sacudió después de la hora de juego y convirtió tres goles casi consecutivos para firmar una nueva victoria en Champions League (3-1).

Serge Gnabry, Lennart Karl y Jonathan Tah marcaron los goles del conjunto local, que acaricia la clasificación directa a los octavos de final.

Bayern's Dayot Upamecano, right, challenges for the ball with Sporting's Luis Suarez during the Champions League opening phase soccer match between FC Bayern Munich and Sporting CP in Munich, Germany, Tuesday, Dec. 9, 2025. (AP Photo/Matthias Schrader)
Luis Suárez en su batalla contra la defensa del Bayern Múnich. | Foto: AP

Suárez pidió falta

Pero el partido no estuvo excento de polémica. Antes del segundo gol del Bayern Múnich, Suárez fue derribado por un empujón de Tah y el árbitro dio continuidad al juego pese a los reclamos del banquillo portugués.

El atacante colombiano estaba convencido de la falta y se acercó al juez para pedirle que revisara la jugada en el VAR.

Sin embargo, desde la cabina no hubo llamado y el tanto de Lennart Karl subió al marcador.

Incrédulo por la decisión arbitral, Suárez tomó la pelota del centro del campo y la lanzó hacia la posición en la que se encontraba Kimmich.

El experimentado volante alemán enfureció por la actitud de su rival y la regresó al punto blanco esperando por la reanudación. Morten Hjulmand, capitán del Sporting, llegó corriendo y empujó a Kimmich en defensa de Luis Suárez.

En ese momento se armó una pelea a empujones e insultos por ambos bandos. Entre ellos, Suárez le lanzó un manotazo a Upamecano y se salvó de la tarjeta amarilla porque el árbitro no lo alcanzó a ver.

Victoria del Bayern

Los comentaristas de ESPN alcanzaron a pensar que el árbitro Nicholas Walsh iba a revisar la jugada por posible falta sobre Luis Suárez, pero no fue así.

Bayern Múnich se puso por delante con ese gol de Karl y unos minutos más tarde convirtió el tercero a través de Tah, quien había derribado al colombiano en la jugada polémica.

El conjunto bávaro extrañó por momentos a Luis Díaz, pero logró sacar adelante el resultado en condición de local para consolidarse en la parte alta de la tabla.

Bayern es segundo de la tabla con 15 puntos y está a un paso de sellar la clasificación a octavos de final, tiquete que podría sentenciar el próximo 20 de enero contra Union St. Gilloise.

Ese partido marcará el regreso de Lucho en Champions League, luego de que su sanción fuera reducida a solo dos partidos fuera de las canchas (vs. Arsenal y vs. Sporting).

