El camerino de Liverpool está en llamas tras las declaraciones de Mohamed Salah en las que señala a Arne Slot como el principal responsable de su suplencia.

Dicho cruce de palabras ha terminado en la desconvocatoria de Salah, quien no estará disponible para el partido contra Inter de Milán por Champions League y podría estar viviendo sus últimos minutos como delantero de los reds.

En la prensa inglesa no se habla de otra cosa que no sea el escándalo en la interna de Liverpool y sacaron a relucir otros detalles desconocidos sobre la situación del experimentado jugador egipcio.

Mohamed Salah manejando su automóvil tras ser suplente contra Leeds. | Foto: AFP

Entre tantas razones hay una que incluye la salida de Luis Díaz, un negocio que habría afectado el rendimiento de Mohamed Salah y su producción goleadora.

“Salah sintió que el equipo la temporada pasada se construyó para sacar lo mejor de él y le encantó jugar junto a Díaz, Núñez y Trent Alexander-Arnold, quienes se fueron”, señala The Athletic.

Las estadísticas respaldan esa opinión. Salah marcó 34 goles y dio 23 pases de gol la temporada pasada, antes de firmar la renovación de su contrato por dos años más.

Esta temporada solo ha marcado 5 goles y ha dado 3 asistencias en todas las competencias, un rendimiento lejano a lo que están acostumbrados en Anfield.

Salah extraña a Luis Díaz

Mucho de eso tiene que ver con la ausencia de Luis Díaz por la banda izquierda, pues el colombiano solía liberar la carga de marcaje para Salah y también le aportaba a sus números con asistencias.

De hecho, cuando Lucho se fue para el Bayern Múnich, el egipcio le dedicó un sentido mensaje y le confesó que lo iba a extrañar sobre el terreno de juego.

“Tu energía, empuje y pasión en la cancha han dejado una huella imborrable. Tuvimos muchísima suerte de contar contigo en el Liverpool. Ha sido un honor compartir parte de tu trayectoria y tu historia de éxito”, fueron las palabras de Salah.

Díaz y Salah en Liverpool. | Foto: Getty Images

Pero ni el más pesimista pensaba que Luis Díaz iba a hacer tanta falta en el andamiaje ofensivo de Liverpool, mucho menos cuando se gastaron una millonada para el fichaje de Florian Wirtz y Alexander Isak.

En septiembre, cuando la temporada ya estaba rodando, Salah defendió a Luis Díaz tras una serie de comentarios de la hinchada en redes sociales.

“¿Qué tal si celebramos los grandes fichajes sin faltarles el respeto a los campeones de la Premier League?”, escribió como comentario a una publicación que cuestionaba los números de Lucho y de Darwin Núñez.

Posible cambio de equipo para Salah

Mohamed Salah se estuvo guardando sus sentimientos hasta que explotó por una nueva suplencia en el empate frente a Leeds (3-3).

Tanto revuelo han causado sus declaraciones, que en Arabia Saudita ya se habla con fuerza de una posible oferta para ficharlo en el mercado de invierno.

“Estamos siguiendo de cerca la situación de Salah”, indicó bajo condición de anonimato la fuente informada sobre el caso.