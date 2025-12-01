Suscribirse

Presidente del Bayern Múnich no se calla y le tira con todo a Arne Slot: “Eso es basura”

Uli Hoeness se refirió al negocio fallido por Florian Wirtz, jugador alemán que reemplazó a Luis Díaz en el Liverpool.

1 de diciembre de 2025, 4:10 p. m.
Arne Slot convenció a Florian Wirtz de rechazar a Bayern Múnich e irse a Liverpool
Florian Wirtz pudo ser el fichaje de lujo del Bayern Múnich para la presente temporada, pero prefirió irse a Liverpool a tomar el lugar de Luis Díaz con la camiseta número 7.

Los reds ganaron la carrera por un sueldo estratosférico y la promesa de que sería la máxima estrella del equipo, algo que todavía no ha sucedido.

LIVERPOOL, ENGLAND - NOVEMBER 04: Florian Wirtz of Liverpool during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4 match between Liverpool FC and Real Madrid C.F. at Anfield on November 04, 2025 in Liverpool, England. (Photo by Carl Recine/Getty Images) (Photo by Carl Recine / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)
Uli Hoeness se despachó

Uli Hoeness, presidente honorífico del Bayern, se refirió a las negociaciones que entablaron con Wirtz y a la razón por la que terminó aceptando el ofrecimiento del Liverpool.

Aparentemente, Arne Slot le prometió algo que no está cumpliendo. Le prometió que le darían el 10 y se construiría un nuevo equipo a su alrededor. ¡Eso es basura! Le dieron el 7 y el nuevo equipo hace de todo menos jugar en torno a Florian Wirtz”, lanzó durante una conferencia en Múnich.

Bayern Múnich quiso tener a Wirtz en sus filas, aunque desistió al sentirse incapaz de competir económicamente contra el Liverpool. “Me da muchísima pena. En Leverkusen, todos los balones pasaban por él. En Liverpool, recibe cinco pases en una mitad de partido y, si pierde dos, le ponen una mala nota“, agregó Hoeness.

Para el directivo no es un secreto que los equipos de la Premier League tienen mejor situación económica para competir por los fichajes.

“Creo que en algún momento la UEFA y la FIFA tendrán que asegurarse de que el fair play financiero se implemente realmente. Las cosas no pueden continuar así. Lo más importante sería que UEFA y FIFA pongan fin a este descontrol que tenemos actualmente a nivel internacional”, indicó.

Bayern Múnich se ha caracterizado por respetar los límites salariales y ofrecer el dinero justo por los jugadores que quiere sin cometer locuras que puedan poner en peligro la salud financiera.

Por ejemplo, esta temporada invirtieron 70 millones de euros en su fichaje más caro: el colombiano Luis Díaz, quien ha sido figura bajo las órdenes de Vincent Kompany.

Contentos con Luis Díaz

Más allá de haber querido a Florian Wirtz por su espectacular desempeño con el Bayer Leverkusen, la dirigencia del Bayern ha tenido más éxito con lo que pasó después.

Al caerse el interés por el volante alemán, voltearon la mirada hacia Luis Díaz.

El colombiano ya había demostrado sus cualidades con el Liverpool, pero todavía no contaba con el rol protagónico en el aspecto deportivo y económico.

Fue ahí cuando el Bayern le ofreció una mejora significativa a su salario y prometió que sería titular indiscutible en el planteamiento de Kompany, algo que no tardó mucho en suceder.

El sábado pasado, Lucho dio asistencia y marcó gol para la victoria del Bayern Múnich sobre St. Pauli. Ese resultado les permitió extender la ventaja en la cima y sacudirse de lo que había pasado días antes contra Arsenal en Londres.

