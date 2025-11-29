La reacción de la prensa alemana tras el ‘show’ de Luis Díaz ante St. Pauli con gol y asistencia: “Una energía diferente”

Luis Díaz despeja dudas y sorprende al fútbol mundial tras volver con gol y asistencia en la Bundesliga, luego de su ausencia en Champions League contra Arsenal en Londres, que dejó muy golpeado al Bayern Múnich. El club volvió a Baviera y el técnico Vincent Kompany recompuso las cosas para no fallar, aunque estuvo al borde del abismo y le tocó esperar hasta la agonía para que la magia de Lucho lo volviera a salvar.

El St. Pauli era el rival a batir. En la previa, absolutamente todos los favoritismos señalaban al Bayern Múnich y por poco eso no se da. Es que Luis Díaz le salvó en dos momentos claves del partido. Primero en la reposición de la primera parte para empatar un juego muy discreto del local, y al final, para sentenciar el 2-1 y romper el muro para seguir de largo y dejar el 3-1 final tras el tanto de Nicolás Jackson.

Por si fuera poco, las dos actuaciones de Luis Díaz que cambiaron el partido (1-1 y 2-1) fueron con magia pura. Primero, impulsó una gran jugada de gol con control de pelota y, cuando ya estaba perdido, lanzar un magistral pase desde el suelo, para desviar al marcador y permitir el potente remate de Raphael Guerreiro para la igualdad.

Luis Díaz celebra el gol ante el St. Pauli. | Foto: Getty Images

Luego, se dejó ver marcando un centro preciso para impactar de cabeza y decretar el 2-1 salvador, cuando el St. Pauli se aferraba al punto de oro que estaba sacando en uno de los estadios más complicados de Alemania. Esos dos momentos apagaron al rival desde la mentalidad, lo que provocó que los elogios para Lucho no paren. La prensa alemana lo evaluó y sin duda es la gran figura del fin de semana en la Bundesliga.

Lo que dice la prensa de Alemania de Luis Díaz tras el gol y la asistencia ante el St. Pauli

Era inevitable. En Alemania se hacen la pregunta: si Lucho hubiera estado en el Emirates Stadium contra el Arsenal por la Champions, ¿el resultado hubiera sido distinto? Grandes dudas que probablemente tendrían una respuesta diferente por lo visto en el Allianz Arena en la mañana del sábado y la capacidad para solucionarle los problemas a Vincent Kompany.

Bild, el medio más consultado de Alemania, en su habitual calificación jugador por jugador, le colocó “2″, lo que se considera una actuación excepcional, y lo nombró la figura del partido: “Después de entrar al partido más tranquilo, contribuyó decisivamente: preparó asistiendo de tacón el 1:1 y anotó de cabeza el 2:1”.

Así titula Bavarian Fútbol Works el artículo en el que elogia a Luis Díaz. | Foto: Pantallazo / bavarianfootballworks.com

Por su parte, Bavarian Football Works profundiza en todo lo que significó Luis Díaz en este partido. El medio especializado asegura que Lucho aporta una influencia letal en el grupo y sus maniobras técnicas y atléticas catapultan el rendimiento general del Bayern.

La espectacular reacción de Bavarian Football Works

“Si bien Serge Gnabry hizo un excelente trabajo contra el Arsenal, Luis Díaz aporta una energía diferente por la banda izquierda del Bayern. Combinando su incansable presión, su capacidad para superar a los defensas y su habilidad para encontrar espacios a la espalda de la línea defensiva del St. Pauli, Díaz marcó un gol y asistió a otro, marcando la diferencia”, dice BFW.

“Si su asistencia desde la cancha para el primer gol de Raphaël Guerreiro fue impresionante, su cabezazo en el descuento para poner al Bayern en ventaja fue pura cinematografía”, elogia Bavarian Football Works.

La infaltable pregunta: “Tras su actuación contra el St. Pauli, la pregunta persiste. Si Luis Díaz hubiera estado disponible para la derrota del Bayern por 3-1 ante el Arsenal, ¿la eliminatoria de la Liga de Campeones habría terminado de manera diferente?”.