La tabla de la Bundesliga tras el festín de Luis Díaz en el Bayern vs. St. Pauli: La figura del fin de semana

Bayern Múnich celebra en la Bundesliga luego de tocar el abismo ante un rival que lo sorprendió en el Allianz Arena. Llegaba de Inglaterra con derrota y en la Bundesliga no podía fallar. Volvió Luis Díaz con el poder.

William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

29 de noviembre de 2025, 5:38 p. m.
Luis Díaz celebra el gol ante el St. Pauli.
Luis Díaz celebra el gol ante el St. Pauli. | Foto: Getty Images

Bayern Múnich jugó la fecha 12 de la Bundesliga en el Allianz Arena luego de la visita al Arsenal en Londres entre semana por Champions League. Tras el descalabro por el 3-1 en contra en el Emirates Stadium, el club bávaro veía una posibilidad para recomponer el camino en el torneo local y aprovechó la oportunidad gracias a Luis Díaz, quien regresó por todo lo alto.

Cuando se pensaba que todo iba a salir mal, la magia de Luis Díaz fue suficiente para salvar a un Bayern Múnich que por momentos no pudo encontrar el camino para superar a un sorprendente St. Pauli, que se ilusionaba con un empate histórico en Allianz Arena y podía tomar un segundo aire en su pelea por alejarse de los puestos de descenso en la Primera División de Alemania. Las cosas cambiaron en los minutos finales.

El visitante comenzó ganando gracias al gol del francés Andréas Hountondji, y así se comenzaban a complicar las cosas en un local ansioso, que tuvo gran posesión de pelota, rotación y algunas opciones que no se podían concretar. Luis Díaz apareció cuando más desesperaba el equipo y tocaba el abismo. Literalmente, el guajiro fue el salvador y entra a ser considerado una de las figuras del fin de semana en Europa.

Los chispazos de Luis Díaz le dieron al Bayern un triunfo que parecía imposible hasta el minuto 90. Incluso, apagó el motor mental del St Pauli y siguió por delante para el 3-1 final tras la anotación de Nicolás Jackson. Este resultado le permite al Bayern seguir más líder que nunca en la Bundesliga y no solo eso, sino que alarga mucho más su ventaja desde el primer lugar.

La tabla de la Bundesliga tras Bayern vs. St Pauli

Con este 3-1, Bayern suma 34 puntos en 12 partidos jugados, donde solamente ha cedido un empate y no tiene derrotas. Tuviera puntaje perfecto sino fuera por el 2-2 con Unión Berlín. Ya tiene la primera parte de la temporada hecha y se aproxima a una mitad de campaña casi perfecta que lo ilusiona con un nuevo título en el fútbol alemán.

El segundo es el RB Leipzig con 26 puntos, ya con ocho de desventaja ante el principal rival por la corona alemana. Hasta hoy, estos resultados dejan más que claro que el gigante bávaro quiere dominar la Bundesliga otra vez, con el agregado que el gran objetivo de la temporada es la Champions League.

Tabla de posiciones de la Bundesliga tras la fecha 12.
Tabla de posiciones de la Bundesliga tras la fecha 12. | Foto: Pantallazo Google

Podríamos hablar de un tentativo triplete si se suma su aspiración en la Copa de Alemania, donde tendrá competencia ante el Unión Berlín el próximo 3 de diciembre.

