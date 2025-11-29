Solo los mejores pueden inventarse un pase desde el suelo tal como lo hizo Luis Díaz. Prácticamente vencido y con los marcadores del FC St. Pauli encima, Lucho los dejó totalmente desarmados al meter su pie y desviar el balón, para convertir el gesto técnico en un gran pase para el 1-1 parcial del Bayern Múnich.

Todo estaba encaminado a un primer tiempo discreto y con mucha posesión y remates desviados, hasta que apareció Luis Díaz en la reposición del primer tiempo, quien marcó un gran pase desde la zona derecha, le ganó la posición a la defensa rival y desde el suelo habilitó a Raphael Guerreiro, quien anotó el empate del Bayern Múnich antes del pitazo final.

Cuando Luis Díaz iba a dar vuelta, fue vencido por el jugador del FC St. Pauli, quien nunca pensó que la magia guajira lo iba a vencer y le desvió la pelota para el potente remate del lateral portugués, que tomó la pelota como venía y lanzó un envenenado derechazo para salvar al Bayern, que hasta el momento era sorprendido por el visitante, que necesita del triunfo para no caer en la zona del descenso.

¡¡AH NO, LO QUE ACABA DE HACER LUCHO DÍAZ!! ¡¡ASISTENCIA TOP DE TACO DESDE EL PISO PARA GUERREIRO Y QUE LLEGUE EL 1-1 DE BAYERN MUNICH VS. ST. PAULI!!



