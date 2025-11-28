Oscuro panorama en Liverpool en medio de la crisis y Luis Díaz les duele: señalan al verdadero culpable de su salida

Se fue Luis Díaz, los resultados positivos están muy lejos del Liverpool, hay fuertes señalamientos y exposiciones y las grietas comienzan a verse. En los malos momentos es cuando todo esto comienza a salir y en Anfield el panorama es muy oscuro. Es que si Lucho se hubiera ido y los buenos marcadores se mantuvieran, nada de esto estuviera pasando. Ahora lo que hay es un contraste que desnuda un ambicioso plan que fracasó. El guajiro triunfa en Alemania y los refuerzos multimillonarios no despegan.

La situación se hace cada vez más crítica luego de la penosa y dolorosa derrota del Liverpool en la Champions League. En Anfield, por la quinta fecha de la fase liga, el PSV de Países Bajos, dio un verdadero festín de goles y se llevó tres valiosos puntos a Eindhoven, dejando en crisis total a los ‘Reds’ de Mohamed Salah. Al final, fue una paliza de 4-1, que dejó abierto un mar de dudas, donde el principal señalado es el técnico Arne Slot.

Por si fuera poco, en Premier League las cosas tampoco van bien. En la fecha pasada, el Nottingham Forest también bailó en Anfield con un contundente 3-0 y la rabia ya comenzaba, sin pensar en el desastre durante la semana en la Champions. En el torneo local es 12° y en la UEFA es 13°, alejando sus opciones de título en Inglaterra y peleando por mantenerse en la repesca en la Liga de Campeones.

Arne Slot preocupado por el resultado en contra en Anfield ante el PSV. | Foto: Getty Images

Durante la mala racha, también se ve una total ineficiencia de los refuerzos multimillonarios que llegaron a Liverpool como reemplazo de Luis Díaz. Mientras Lucho los pulveriza con grandiosos números en el Bayern Múnich, Florian Wirtz, Alexander Isak y Hugo Ekitike no marcan goles ni asistencias. El guajiro solamente pedía un aumento salarial justo, pero el responsable fue por otro lado.

El verdadero culpable de la salida de Luis Díaz de Liverpool

En medio de todo este contexto, la pregunta resulta ser obvia. ¿Quién es el culpable de la salida de Luis Díaz del Liverpool? Todo indicaba que el técnico Arne Slot era el principal señalado, pero en las últimas horas se filtró otro nombre, que dio el veredicto definitivo para no aumentar el salario y llevarlo en venta directa al Bayern Múnich, que pagó 75 millones de euros por el de Barrancas, lo que significa, hasta hoy, en una jugada maestra de los alemanes. En Anfield lo extrañan.

Luis Díaz, pieza clave en el andamiaje del Bayern Múnich. | Foto: Getty Images

El verdadero culpable, según el periodista Indy Kaila de Caught Off Side, es el director deportivo del Liverpool, Richard Hughes, quien convirtió esa decisión en algo más dirigencial y optó por aceptar el dinero por encima del rendimiento. Incluso, ignoró la petición del técnico Arne Slot, quien habría presionado para retener a la figura de la Selección Colombia y darle el aumento salarial.

Richard Hughes, director deportivo del Liverpool, durante el partido ante el Manchester City. | Foto: CameraSport via Getty Images

“Se cree que el director del Liverpool, Richard Hughes, ha desautorizado al entrenador Arne Slot en la venta de Luis Díaz durante el verano. Puedo revelar que mis fuentes internas me dicen que Slot no quería que Díaz se fuera, y que el técnico de los Reds también estaba presionando para que al internacional colombiano se le diera un nuevo contrato”, dice Indy en Caught Off Side.

Pantallazo X: @REVISTA_LALIGA | Foto: Pantallazo X: @REVISTA_LALIGA