Los números de Luis Díaz con goles y asistencias en Bayern Múnich que pulverizan a Wirtz, Isak y Ekitike en Liverpool

En Liverpool abunda un sentimiento de arrepentimiento por Luis Díaz y su magistral nivel en el Bayern Múnich apenas en el camino hacia la mitad de temporada. En la Bundesliga y en la Champions League, Lucho ha demostrado capacidades, goles y algo de magia para ratificarse en la nómina titular del gigante bávaro.

Para el técnico Vincent Kompany es claro que Luis Díaz hace parte del eje de ataque con Michael Olise, Serge Gnabry y Harry Kane, quienes están encaminados a ser considerados el mejor ataque de Europa en la actual temporada. En 10 partidos de Bundesliga y cuatro de Champions League, Lucho ya expuso sus capacidades incluso con un golazo que le permite ser considerado para el Premio Puskás de la FIFA.

Y asimismo, Bayern Múnich demuestra que no se equivocó al confiar en Luis Díaz, quien tuvo la puerta de salida del Liverpool tras no reconocer un aumento salarial, que para muchos era merecido. El guajiro pedía solamente siete millones más, pero en Anfield decidieron mover las cuentas bancarias con transacciones más agresivas que hoy dan mucho qué pensar.

Luis Díaz celebra el golazo ante el Unión Berlín. | Foto: FC Bayern via Getty Images

Sumando las competencias, Luis Díaz acumula 17 partidos jugados (10 en Bundesliga, uno de Supercopa de Alemania, dos de DFB Pokal y cuatro de la Champions League), con 11 goles marcados y cuatro asistencias. El guajiro se mentaliza en firmar su mejor comienzo de temporada en su carrera deportiva.

Los números de Luis Díaz comparados con los de Wirtz, Isak y Ekitike en Liverpool

Tras dejar ir a Luis Díaz rechazando el aumento salarial, la apuesta multimillonaria de Liverpool no ha dado resultado. El club inglés salió de compras y hoy, a puertas de mitad de temporada, lo que parecía una inversión se convirtió un duro gasto de dinero. Florian Wirtz, Hugo Etikite y Alexander Isak no han dado el fruto esperado en Anfield, lo que Lucho ya demostró en Alemania.

Florian Wirtz y Alexander Isak durante un entrenamiento del Liverpool. | Foto: Getty Images

El alemán Florian Wirtz, considerado el reemplazo de Lucho en el equipo inglés y que valió 125 millones de euros desde el Eintracht Frankfurt de la Bundesliga, suma los 11 partidos de titular en la Premier, sin goles ni asistencias. En Champions acumula dos pases gol.

El francés Hugo Ekitike lleva 10 partidos jugados y solamente ha marcado 3 goles y una asistencia (en Champions: 4 anotaciones y una asistencia). Por su parte, Alexander Isak ha disputado 4 juegos y un pase gol en la Premier (cero en UCL). Para rematar, su máxima estrella, Mohamed Salah, acumula 11 titularidades con cuatro anotaciones y dos asistencias.