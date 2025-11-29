Radical decisión del DT del Bayern Múnich que afecta a Luis Díaz y sorprende a Colombia: Es oficial

Una drástica decisión se acaba de conocer en el Bayern Múnich que afecta a Luis Díaz y lo convierte en una gran novedad en el equipo alemán, luego que el guajiro brillara por su ausencia en la quinta fecha de la Champions League entre semana.

Apenas finalizó el partido contra Arsenal en el Emirates Stadium, con un 3-1 en contra para los alemanes, el técnico Vincent Kompany comenzó a recuperar al equipo de vuelta a Alemania y recomponer las cosas para no fallar en la Bundesliga.

Cabe recordar que Luis Díaz no pudo estar en la capital inglesa por la sanción de tres fechas que le impuso la UEFA, debido a la fuerte entrada a Achraf Hakimi en un duelo contra el PSG en París. El de Barrancas ya cumplió la primera y volverá hasta el mes de enero en la Champions.

Luis Díaz en un partido con Bayern Múnich. | Foto: Getty Images

La situación en Bundesliga es muy diferente y sin sanciones y un panorama más claro, Vincent Kompany no tuvo más reparo que confirmar el regreso de Luis Díaz, que es el dato más relevante al ver el once titular que tendrá Bayern Múnich para el partido contra FC St. Pauli en el Allianz Arena, por la fecha 12 del torneo alemán. Esta es una nueva oportunidad para ver la magia de Lucho, en una competencia donde se luce con goles, asistencias e influencia en la zona ofensiva.

La titular del Bayern para enfrentar a FC St. Pauli con Luis Díaz

Luis Díaz estará en la zona ofensiva con Harry Kane y la otra novedad pasa por la titularidad del joven de 17 años, Lennart Karl, quien fue lo más destacado del Bayern en su visita al Arsenal, pues marcó el descuento en el 3-1 final en el Emirates. El joven volante alemán recibe la confianza de Kompany y acompaña a Lucho y el artillero inglés.

Titular del Bayern Múnich. | Foto: Oficial @FCBayern

Manuel Neuer estará en el arco y la dupla defensiva estará compuesta por Jonathan Tah y el surcoreano Kim Min-jae. Raphael Guerreiro y Konrad Laimer son los laterales y Joshua Kimmich es el mariscal del mediocampo con Pavlovic. Todo servido para un nuevo show de Lucho Díaz en la Bundesliga.

Bayern Múnich: Manuel Neuer; Raphael Guerreiro, Kim Minjae, Jonathan Tah, Konrad Laimer; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlović; Tom Bischof, Lennart Karl, Luis Díaz; Harry Kane. DT: Vincent Kompany.