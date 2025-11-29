Luis Díaz reapareció con Bayern Múnich en Bundesliga para salvarles tres puntos a los suyos, ante un modesto St. Pauli, que les representó más problemas de los esperados a los locales en Allianz Arena.

Con un gol y una asistencia, el guajiro participó en dos de los tres goles de la goleada por final por 3-1.

Luis Díaz celebra el gol ante el St. Pauli. | Foto: Getty Images

Después de haberse realizado el compromiso, las reacciones de diversos sectores por lo hecho por el colombiano se generaron y llegaron a retumbar hasta Colombia.

En esta oportunidad, unas palabras que llamaron poderosamente la atención fueron las del entrenador, Vincent Kompany. Para este, su pupilo tiene que ser calificado una ‘creatividad caótica’.

“Lucho tiene una especie de ‘creatividad caótica’. Siempre puede hacer algo en medio del caos”, fueron las palabras textuales del belga en rueda de prensa.

Conocedor a más no poder de la zona defensiva, Kompany dio a entender que de haber enfrentado a Lucho en su carrera, este le hubiese significado problemas mayúsculos.

“Como defensa, siempre me resultaba incómodo jugar contra jugadores así, porque nunca sabes si tienes el balón bajo control o si lo tiene él”, explicó.

Vincent Kompany sigue creyendo plenamente en Luis Díaz. | Foto: Getty Images

Al parecer, lo que sucedió en la acción donde el colombiano asistió era algo que ya le había visto en las recientes prácticas con Bayern.

“Mantuvo la cabeza alta en el suelo y dio un gran pase. Hizo exactamente la misma jugada en el entrenamiento de ayer. Es una cualidad suya”, destacó del número 14.

Bundesliga lo resalta

Es tal la trascendencia de lo que hace Lucho con los suyos, que hasta el mismísimo torneo alemán se tomó el tiempo de escribir un par de líneas por otro día maravilloso del nacido en La Guajira.

“Partido impecable de Luis ‘Lucho’ Díaz”, fue lo que dijo la Bundesliga al hablar de la repercusión del cafetero en el juego contra St. Pauli.

Alemania le sentó bien

Cuando a Díaz se le empezó a relacionar con Bayern Múnich, le auguraron un retroceso en su carrera deportiva tras salir de Liverpool.

En dicho país también tuvo resistencia; la edad o el valor que proyectaba pagar Bayern no era uno que convenciera a los críticos.

Luis Díaz marcó un golazo de cabeza en la victoria del Bayern Múnich contra St. Pauli. | Foto: AFP

Hoy día, después de más de 15 partidos jugados, el extremo ha logrado ser un constante anotador y asistidor de los suyos.

Es más, cuando no juega, llegan a dar veredictos como el que dio hace un par de días el inglés, St. Pauli, luego de la derrota de los rojos ante Arsenal, por Champions League.

Bayern Múnich no tuvo a Luis Díaz y sufrió la primera derrota en la temporada ante Arsenal | Foto: Getty Images

“No hay muchos jugadores como Luis Díaz y su estilo de juego, su forma de llevar el balón… No es un jugador fácil de reemplazar en cuanto a la efectividad que aporta al equipo”, afirmó.