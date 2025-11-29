Suscribirse

Deportes

Vincent Kompany calificó de ‘caótico’ lo de Luis Díaz tras brillante día con Bayern Múnich ante St. Pauli

Una vez culminó el juego, el entrenador belga dio su dictamen de lo que fue el guajiro en cancha durante una nueva victoria por Bundesliga.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Periodista en Semana

29 de noviembre de 2025, 8:34 p. m.
Vincent Kompany dio un nuevo concepto sobre Luis Díaz tras el gol y asistencia con St. Pauli
Vincent Kompany dio un nuevo concepto sobre Luis Díaz tras el gol y asistencia con St. Pauli. | Foto: Getty Images

Luis Díaz reapareció con Bayern Múnich en Bundesliga para salvarles tres puntos a los suyos, ante un modesto St. Pauli, que les representó más problemas de los esperados a los locales en Allianz Arena.

Con un gol y una asistencia, el guajiro participó en dos de los tres goles de la goleada por final por 3-1.

Luis Díaz celebra el gol ante el St. Pauli.
Luis Díaz celebra el gol ante el St. Pauli. | Foto: Getty Images

Después de haberse realizado el compromiso, las reacciones de diversos sectores por lo hecho por el colombiano se generaron y llegaron a retumbar hasta Colombia.

En esta oportunidad, unas palabras que llamaron poderosamente la atención fueron las del entrenador, Vincent Kompany. Para este, su pupilo tiene que ser calificado una ‘creatividad caótica’.

“Lucho tiene una especie de ‘creatividad caótica’. Siempre puede hacer algo en medio del caos”, fueron las palabras textuales del belga en rueda de prensa.

Contexto: La reacción de la prensa alemana tras el show de Luis Díaz ante St. Pauli con gol y asistencia: “Una energía diferente”

Conocedor a más no poder de la zona defensiva, Kompany dio a entender que de haber enfrentado a Lucho en su carrera, este le hubiese significado problemas mayúsculos.

“Como defensa, siempre me resultaba incómodo jugar contra jugadores así, porque nunca sabes si tienes el balón bajo control o si lo tiene él”, explicó.

Vincent Kompany eligió al reemplazo de Luis Díaz para enfrentar a Arsenal en la Champions League.
Vincent Kompany sigue creyendo plenamente en Luis Díaz. | Foto: Getty Images

Al parecer, lo que sucedió en la acción donde el colombiano asistió era algo que ya le había visto en las recientes prácticas con Bayern.

“Mantuvo la cabeza alta en el suelo y dio un gran pase. Hizo exactamente la misma jugada en el entrenamiento de ayer. Es una cualidad suya”, destacó del número 14.

Bundesliga lo resalta

Es tal la trascendencia de lo que hace Lucho con los suyos, que hasta el mismísimo torneo alemán se tomó el tiempo de escribir un par de líneas por otro día maravilloso del nacido en La Guajira.

“Partido impecable de Luis ‘Lucho’ Díaz”, fue lo que dijo la Bundesliga al hablar de la repercusión del cafetero en el juego contra St. Pauli.

Contexto: Oscuro panorama en Bayern Múnich: DT de Luis Díaz admitió lío que cargan a cuestas; “No hay mucho”

Alemania le sentó bien

Cuando a Díaz se le empezó a relacionar con Bayern Múnich, le auguraron un retroceso en su carrera deportiva tras salir de Liverpool.

En dicho país también tuvo resistencia; la edad o el valor que proyectaba pagar Bayern no era uno que convenciera a los críticos.

Luis Díaz marcó un golazo de cabeza en la victoria del Bayern Múnich contra St. Pauli.
Luis Díaz marcó un golazo de cabeza en la victoria del Bayern Múnich contra St. Pauli. | Foto: AFP

Hoy día, después de más de 15 partidos jugados, el extremo ha logrado ser un constante anotador y asistidor de los suyos.

Es más, cuando no juega, llegan a dar veredictos como el que dio hace un par de días el inglés, St. Pauli, luego de la derrota de los rojos ante Arsenal, por Champions League.

Bayern Múnich no tuvo a Luis Díaz y sufrió la primera derrota en la temporada ante Arsenal
Bayern Múnich no tuvo a Luis Díaz y sufrió la primera derrota en la temporada ante Arsenal | Foto: Getty Images

No hay muchos jugadores como Luis Díaz y su estilo de juego, su forma de llevar el balón… No es un jugador fácil de reemplazar en cuanto a la efectividad que aporta al equipo”, afirmó.

Resaltando las bondades del colombiano, el inglés las precisó una a una: “Su habilidad para tomar el balón desde su área y conducirlo, y para driblar y pasar jugadores”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Álvaro Uribe apunta a derrotar a Petro en 2026 con la unión desde Fajardo hasta Abelardo: “Seguiría insistiendo en eso”

2. Venezuela le responde a Donald Trump con fuerte “advertencia”, tras el anuncio del cierre del espacio aéreo

3. Ex de Beéle apareció en su concierto en Bogotá y desató rumores de reconciliación

4. Aparecen videos de la subteniente María Camila Mora, oficial asesinada por capitán del Ejército en el Cantón Norte en Bogotá

5. Evacuación preventiva en Puracé: autoridades ordenan salida inmediata en zona de amenaza alta por incremento de actividad volcánica

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Vincent KompanyLuis DíazBayern MúnichBundesliga

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.