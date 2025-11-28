Dicho dolorosa caída hizo que a la interna del equipo alemán se hicieran muchos análisis. Uno de los más importantes, lo hizo público el entrenador belga, Vincent Kompany.

En la previa del juego de este sábado por Bundesliga, el estratega dio cuenta de un lío que están teniendo en este tramo de la campaña. Hizo referencia a la pelota quieta, la cual no han logrado sobrellevar en los últimos juegos.

Vincent Kompany, DT del Bayern Múnich | Foto: AP

Tanto en Champions, como en Bundesliga, este ítem del juego evidencia un oscuro panorama para estos. Ya son varias las veces que se les ha visto pasar afugias y hasta terminar recibiendo más goles de los deseados.

Puntualizando sobre esto, Kompany quiso no hundirse más en sus declaraciones, sino ver hacia el futuro en busca de mejorar: “Claro que siempre aprendemos de cada situación”.

“Quiero que ataquemos y marquemos muchos goles. Pero también estamos entrenando la defensa del área y las jugadas a balón parado”, precisó sobre avances que deberán tener.

Aceptando la realidad que los aqueja, dio cuenta que no se quedan lamentándose y esperan tener la solución pronta para mantener su arco en cero.

“No hay mucho más que podamos hacer en el campo; tenemos poco tiempo para entrenar, pero seguimos intentando aprovecharlo al máximo”, precisó.

Sobre las medidas a tomar para incrementar sus estadísticas positivas en ese aspecto, el DT explicó acciones puntuales que ya están dándose para lograrlo.

“Tenemos que analizar mucho el vídeo, superar esta fase y luego armar una racha que se vea sólida. No se puede desear; tenemos que estar ahí y reaccionar. Es normal que este sea un tema ahora mismo, y hasta que lo solucionemos, seguirá siéndolo”, reconoció.

“Hemos sido un equipo sólido en jugadas a balón parado durante los últimos 18 meses. Estamos en una fase, y quiero que encontremos las soluciones adecuadas y nos fortalezcamos para que esto se convierta en nuestra mayor fortaleza”, se extendió sobre un tema que le genera preocupación.

“Cuando entra el balón y hay caos, hay que saltar y despejarlo de cabeza. No quiero que lo cuestionemos todo; estamos en esta fase y es correcto hablarlo, pero resolveremos la situación y la frenaremos”, sentenció para los partidos venideros.

De vuelta al ruedo en Bundesliga

FC St. Pauli es el reto más próximo para Bayern Múnich en Bundesliga. Dicho juego será este sábado, 29 de noviembre, desde las 9:30 a.m.

Lucho Días después de no haber tenido participación ante Arsenal por la sanción de tres partidos que le impuso UEFA en Champions League, de seguro será titular y aportará al cuadro de Múnich.

Bayern Múnich resignado por su primera derrota en Champions League 2025/2026 | Foto: AFP

Bayern es líder del rentado local de Alemania, mientras que su rival de turno está en los puestos más bajos de la tabla, siendo casilla 16.