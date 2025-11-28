Suscribirse

Deportes

Oscuro panorama en Bayern Múnich: DT de Luis Díaz admitió lío que cargan a cuestas; “No hay mucho”

En los últimos juegos se ha hecho evidente la falencia que atraviesan. Ante Arsenal lo volvieron a sufrir y fueron cuestionados por la prensa deportiva de Alemania.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Periodista en Semana

28 de noviembre de 2025, 4:43 p. m.
Vincent Kompany es conocedor del problema que tiene su Bayern Múnich
Vincent Kompany es conocedor del problema que tiene su Bayern Múnich | Foto: AFP

Bayern Múnich conoció por primera vez en la temporada lo que es perder. Durante su visita al Arsenal, el equipo del colombiano, Luis Díaz, fue arrollado en Champions League con resultado de 3-1.

Dicho dolorosa caída hizo que a la interna del equipo alemán se hicieran muchos análisis. Uno de los más importantes, lo hizo público el entrenador belga, Vincent Kompany.

En la previa del juego de este sábado por Bundesliga, el estratega dio cuenta de un lío que están teniendo en este tramo de la campaña. Hizo referencia a la pelota quieta, la cual no han logrado sobrellevar en los últimos juegos.

Bayern's head coach Vincent Kompany arrives for a training session in Munich, Germany, Monday, Sept. 29, 2025, ahead of the Champions League opening phase soccer match between Pafos FC and FC Bayern. (AP Photo/Matthias Schrader)
Vincent Kompany, DT del Bayern Múnich | Foto: AP

Tanto en Champions, como en Bundesliga, este ítem del juego evidencia un oscuro panorama para estos. Ya son varias las veces que se les ha visto pasar afugias y hasta terminar recibiendo más goles de los deseados.

Puntualizando sobre esto, Kompany quiso no hundirse más en sus declaraciones, sino ver hacia el futuro en busca de mejorar: “Claro que siempre aprendemos de cada situación”.

“Quiero que ataquemos y marquemos muchos goles. Pero también estamos entrenando la defensa del área y las jugadas a balón parado”, precisó sobre avances que deberán tener.

Aceptando la realidad que los aqueja, dio cuenta que no se quedan lamentándose y esperan tener la solución pronta para mantener su arco en cero.

Contexto: Dan veredicto de Luis Díaz con Bayern Múnich, a horas de volver a Bundesliga: “No es fácil”

“No hay mucho más que podamos hacer en el campo; tenemos poco tiempo para entrenar, pero seguimos intentando aprovecharlo al máximo”, precisó.

Sobre las medidas a tomar para incrementar sus estadísticas positivas en ese aspecto, el DT explicó acciones puntuales que ya están dándose para lograrlo.

“Tenemos que analizar mucho el vídeo, superar esta fase y luego armar una racha que se vea sólida. No se puede desear; tenemos que estar ahí y reaccionar. Es normal que este sea un tema ahora mismo, y hasta que lo solucionemos, seguirá siéndolo”, reconoció.

Contexto: Definido el reemplazo de Luis Díaz en Bayern Múnich: Vincent Kompany dio su veredicto

“Hemos sido un equipo sólido en jugadas a balón parado durante los últimos 18 meses. Estamos en una fase, y quiero que encontremos las soluciones adecuadas y nos fortalezcamos para que esto se convierta en nuestra mayor fortaleza”, se extendió sobre un tema que le genera preocupación.

“Cuando entra el balón y hay caos, hay que saltar y despejarlo de cabeza. No quiero que lo cuestionemos todo; estamos en esta fase y es correcto hablarlo, pero resolveremos la situación y la frenaremos”, sentenció para los partidos venideros.

De vuelta al ruedo en Bundesliga

FC St. Pauli es el reto más próximo para Bayern Múnich en Bundesliga. Dicho juego será este sábado, 29 de noviembre, desde las 9:30 a.m.

Lucho Días después de no haber tenido participación ante Arsenal por la sanción de tres partidos que le impuso UEFA en Champions League, de seguro será titular y aportará al cuadro de Múnich.

Bayern Múnich resignado por su primera derrota en Champions League 2025/2026
Bayern Múnich resignado por su primera derrota en Champions League 2025/2026 | Foto: AFP

Bayern es líder del rentado local de Alemania, mientras que su rival de turno está en los puestos más bajos de la tabla, siendo casilla 16.

Se espera que los rojos no tengan inconveniente alguno para superar al contrario, y así puedan seguir aferrados a la cima, donde suman 31 de 33 puntos posibles.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Benedetti arremete contra el CNE, tras fallo contra la campaña de Gustavo Petro: “Debe dejar de existir”

2. Investigador de la Corte inspecciona la UNP por denuncias del representante Polo Polo en el caso de Miguel Uribe Turbay

3. Paso de Sebastián Villa a enorme de Sudamérica; desenlace del negocio por 8 millones de dólares

4. Sigue cayendo ceniza en poblaciones cercanas al volcán Puracé en Cauca: hay pronunciamiento del Servicio Geológico Colombiano

5. Último mensaje de Conrado Osorio, actor de ‘Padres e hijos’, antes de morir; cumplió años hace un mes: “Se haga tu voluntad”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Bayern MúnichVincent KompanyLuis Díaz

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.