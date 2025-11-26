Definido el reemplazo de Luis Díaz en Bayern Múnich: Vincent Kompany dio su veredicto

Vicent Kompany no hizo locuras para reemplazar a Luis Díaz, quien cumplirá este miércoles su primera fecha de sanción en la Champions League.

El atacante guajiro se quedó en Alemania y desde allí verá el desempeño de su equipo en el duelo directo por el liderato de la tabla de posiciones. El rival será Arsenal, que pasa por un momento inmejorable en la Premier League y quiere repetir esa misma ecuación en el torneo continental.

Kompany se decantó por Serge Gnabry como el reemplazo de Luis Díaz en la banda izquierda. El jugador alemán estará acompañado por Lennart Karl, Michael Olise y el goleador Harry Kane.

Este es el once inicialista del Bayern Múnich para jugar contra Arsenal en el Emirates Stadium de Londres: Manuel Neuer; Konrad Laimer, Jonathan Tah, Dayot Upamecano, Josip Stanišić; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic; Michael Olise, Lennart Karl, Serge Gnabry y Harry Kane.

𝗦𝗧𝗔𝗥𝗧𝗜𝗡𝗚 𝗫𝗜 𝓿𝓼. 𝗔𝗥𝗦𝗘𝗡𝗔𝗟 🔥 pic.twitter.com/jQJ4av646t — FC Bayern München (@FCBayern) November 26, 2025

Arsenal, por su parte, saldrá con una alineación muy parecida a la que goleó al Tottenham en el derbi del pasado sábado. Las únicas variantes son en defensa con el ingreso de Christian Mosquera y Myles Lewis-Skelly.

La alineación de los gunners está conformada por: David Raya; Jürrien Timber, William Saliba, Christian Mosquera, Myles Lewis-Skelly; Martín Zubimendi, Declan Rice, Eberechi Eze; Bukayo Saka, Leandro Trossard y Mikel Merino.

El partido de Arsenal vs. Bayern Múnich está programado para las 3:00 de la tarde (hora de Colombia) y será transmitido en la señal principal de ESPN.

Prueba de fuego para Kompany

El equipo de Vincent Kompany enfrenta uno de los retos más exigentes en lo que va de la temporada, enfrentando al actual líder del fútbol inglés y uno de los máximos favoritos a pelear por el título de la Champions.

“Lo siento así. Hace poco jugamos contra el campeón de la Champions League (PSG), ahora parece que jugamos contra probablemente el equipo más en forma de Europa, quizás el equipo más completo de Europa en su forma de presentarse en cada fase del juego”, analizó Kompany en la previa al partido.

Vincent Kompany, técnico del Bayern Múnich | Foto: AP

Este compromiso podría dar un panorama más amplio de lo que tiene el Bayern para pelear por todos los títulos. “Es un buen reto: es fuera de casa, ganamos cuatro partidos, ellos también. El ganador de esta competición no se decidirá en este partido, pero sería fantástico sumar tres puntos allí”, agregó el estratega alemán.

En la prensa alemana aseguran que Kompany se decidió por el conocimiento que tiene Serge Gnabry de Londres y de la idiosincrasia del Arsenal. “Los jugadores necesitan confianza, y sea cual sea su origen, es útil. Si esta situación le da a Serge un 10% más de confianza, lo acepto con gusto”, señaló.