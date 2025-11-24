Qué canal pasa Arsenal vs. Bayern Múnich, partidazo por el liderato de la Champions League

Dominan en sus respectivos países y ahora se medirán en un partidazo en la Champions League. Por la quinta fecha de la fase liga del torneo de clubes más prestigioso del mundo, Arsenal y Bayern Múnich se verán las caras en lo que promete ser un partidazo y con pronóstico reservado por el buen momento que atraviesan ambos equipos.

Por un lado, Arsenal es líder en la Premier League con 29 puntos, con solo una derrota, dos empates y nueve victorias. En la segunda posición le sigue el Chelsea con 23 unidades. El equipo rojo de Londres domina en Inglaterra y en su más reciente salida goleó 4-1 al Tottenham. Sus planes son ambiciosos esta temporada si se suma el deseo de hacer el doblete con la Champions.

Por otra parte, Bayern Múnich domina a placer en Alemania y llega a este partidazo tras golear 6-2 a Friburgo en la más reciente salida en la Bundesliga por la undécima fecha. El abultado resultado en el Allianz Arena le permite aumentar su autoridad y confianza en el rentado local y así se concentra para no perder el primer puesto en la Champions League.

El centrocampista inglés del Arsenal, Bukayo Saka (izq.), y el defensa italiano del Arsenal, Riccardo Calafiorim (centro), celebran tras el partido de la Premier League entre el Arsenal y el Tottenham Hotspur en el Emirates Stadium de Londres el 23 de noviembre de 2025. El Arsenal ganó 4-1. (Foto de Ben STANSALL / AFP) | Foto: AFP

La baja más sensible del Bayern Múnich será el colombiano Luis Díaz, quien fue notificado por la UEFA con tres fechas de sanción por la dura entrada que lesionó a Achraf Hakimi en el juego pasado contra el PSG en París. Sin Lucho, pero con Harry Kane, Michael Olise y Serge Gnabry, el gigante alemán quiere dar el golpe en Londres.

Arsenal vs. Bayern Múnich: Hora y canal de TV para el partidazo por la Champions League

Arsenal se presentará con los defensas William Saliba, el ecuatoriano Piero Hincapié y el colombo-español Christian Mosquera, además de la gran estrella en el ataque, Viktor Gyökeres. En condición de local, deberán hacerle frente a la máquina alemana, que querrá ganar para quedar como único líder en la Champions, pues ambos comparten el liderato con 12 puntos, producto de los cuatro partidos jugados anteriormente.

El partido Arsenal vs. Bayern Múnich se jugará el próximo miércoles 26 de noviembre 2025 a partir de las 3:00 pm, hora colombiana. El juego se disputará en el Emirates Stadium de Londres y tendrá transmisión por la señal convencional de ESPN para Latinoamérica, en sus señales básicas, HD y dispositivos móviles. Asimismo, lo podrá seguir por las señales premium y estándar de Disney +.

Alineaciones Arsenal vs. Bayern Múnich

Arsenal: David Raya; Jurriën Timber, William Saliba, Christian Mosquera, Myles Lewis-Skelly; Eberechi Eze, Martín Zubimendi, Declan Rice, Mikel Merino; Bukayo Saka, Leandro Trossard. DT. Mikel Arteta.

Bayern Múnich: Manuel Neuer; Josip Stanišić, Dayot Upamecano, Jonathan Tah; Tom Bischof, Aleksandar Pavlović, Leon Goretzka; Michael Olise, Nicolas Jackson, Serge Gnabry, Harry Kane. DT: Vincent Kompany.

Horarios de Arsenal vs Bayern Múnich en el resto del continente

Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay: 5:00 pm (hora local)

Bolivia y Venezuela: 4:00 pm

Ecuador y Perú: 3:00 pm