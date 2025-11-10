Juega en el Arsenal de la Premier League y sería fichaje de lujo para Colombia en el Mundial 2026

La Selección Colombia comienza la recta final hacia el Mundial 2026 y el técnico Néstor Lorenzo ajusta detalles y afina el grupo para hacer historia en Estados Unidos, México y Canadá. La ‘Tricolor’ asiste con mucha expectativa y con Luis Díaz y James Rodríguez como grandes embajadores.

Además de las máximas estrellas, la expectativa en el país se mantiene por los posibles convocados sobre mediados del próximo mayo a la Selección Colombia. Varios jugadores hacen carrera en varias partes del mundo, pero los que están en la élite de Europa cuentan con más opciones de estar en la convocatoria definitiva si tienen continuidad y protagonismo.

Precisamente, en Inglaterra está un jugador que causa mucha intriga en el país y es defensa del Arsenal de la Premier League, uno de los clubes con mejor regularidad entre las mejores Ligas de Europa y comparte el liderato de la Champions League con el Bayern Múnich de Luis Díaz.

Christian Mosquera durante un partido contra el Brighton en la Premier League. | Foto: Getty Images

Se trata del colombo-español Christian Mosquera, de padres colombianos y nacido en España que ya estuvo en la Sub 21 del equipo nacional español. El cuerpo técnico de Colombia lo observa detenidamente ante el deseo del defensa central de estar en la absoluta española. Está en camino definitivo, donde posiblemente le toque escoger a qué nación representar.

Christian Mosquera comienza a mirar sus opciones en la Selección Colombia

En las últimas horas, salió un reporte de un reconocido periodista inglés muy cercano al Arsenal de Londres que aviva el tema de Christian Mosquera y la Selección Colombia. Básicamente, es como si el jugador ya viera lejos la convocatoria en la Selección España y empieza a observar otros horizontes en el fútbol de selecciones.

Christian Mosquera charla con sus compañeros del Arsenal durante el juego ante el Brighton. | Foto: Offside via Getty Images

Pese a que estuvo en la Sub 21 de España y como capitán, puede escoger su nacionalidad definitiva hasta que no represente a un equipo en la categoría Mayores. Es decir, está a tiempo de mirar a dónde ir y parece que el proyecto de Colombia comienza a tener prioridad.

Hasta el momento, Mosquera lleva 11 partidos jugados como titular en el Arsenal, sumando la Carabao Cup, Premier y Champions League. Su fichaje se dio en el anterior mercado de verano luego que desde Londres pagaran 15 millones de euros al Valencia por sus derechos deportivos.

Más allá de su nacimiento en España, Christian Mosquera puede jugar para Colombia gracias a la nacionalidad de sus padres. Lorenzo y su CT aún cuentan con tiempo para convencerlo en próximas convocatorias, si definitivamente decide dejar el plan español a un lado, teniendo en cuenta que no ha sido convocado por la Mayores europea, que seguramente llegará como favorita al Mundial 2026.

En Inglaterra hablan de Mosquera para la Selección Colombia

El periodista Gooner Chris, quien suma más de 130 mil seguidores en la red social X, dice que Mosquera está en camino de descartar a España y jugársela por Colombia, pensando en el Mundial 2026. El técnico Luis de La Fuente lo dejó fuera otra vez y sigue pasando el tiempo.

“Cristhian Mosquera parece estar en camino de salida de España y está cerca de cambiar de selección internacional antes del Mundial del próximo verano después de que el seleccionador español, Luis de la Fuente, lo dejara fuera de su convocatoria nuevamente.

Mosquera, capitán de la selección española sub-21, aún no ha debutado con la selección absoluta y está en la mira de la Federación Colombiana de Fútbol.

Mosquera puede jugar para Colombia gracias a sus padres, ¡y la nación sudamericana espera tentarlo con un puesto garantizado en la convocatoria para la Copa del Mundo del próximo año!