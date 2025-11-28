Suscribirse

Dan veredicto de Luis Díaz con Bayern Múnich, a horas de volver a Bundesliga: “No es fácil”

Un nuevo concepto del colombiano apareció en Europa, luego de haber estado ausente en la derrota de los suyos por Champions League.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Periodista en Semana

28 de noviembre de 2025, 11:55 a. m.
Luis Díaz, pieza clave en el andamiaje del Bayern Múnich
Luis Díaz, pieza clave en el andamiaje del Bayern Múnich | Foto: Getty Images

Reemplazo de Luis Díaz no parece haber. Hoy día el colombiano es una de las piezas fundamentales tanto de Bayern Múnich, como de la Selección Colombia de Mayores.

Su gran momento deportivo lo hace un jugador apetecido por el cuadro del que hace parte. Casi que se hace innegable su titularidad en todos los juegos posibles, a menos, que aparezca una lesión o sanción.

Luis Díaz en la previa del partido ante Unión Berlín.
Luis Díaz no pudo jugar ante Arsenal por una sanción que le impuso UEFA. | Foto: NurPhoto via Getty Images

En el transcurrir de esta semana fue la primera vez que los alemanes no pudieron contar con Lucho desde su arribo al inicio del año. La razón; el colombiano pagó una de las tres fechas de sanción impuesta por la UEFA.

Si bien no se puede concluir que Bayern Múnich perdió 3-1 con Arsenal, por Champions League, por no tener a Díaz, que sí hubiera estado en campo, le habría aumentado las posibilidades de no verse tan superado.

Este concepto es uno que se piensa así en Europa. Quien dio su postura al respecto fue el exjugador inglés, Nigel Reo-Coker, conocedor del cafetero por su paso por Liverpool.

Contexto: Se sabría la identidad del culpable de la salida de Luis Díaz de Liverpool; no fue Arne Slot

En el análisis postpartido del duelo entre ingleses y alemanes, este fue categórico al dar el veredicto. Sin escatimar, consideró que de haber estado Díaz, la historia pudo haber sido otra.

“Mira el partido de hoy. Sentí que Luis Díaz era un jugador que faltaba en el Bayern de Múnich, un jugador que puede tener un impacto”, reconoció.

Sin precisar en nombres, para Reo-Coker la presencia del guajiro en campo da garantías. Buscar otro igual a él no es fácil y, casi, que dio a entender que es ‘irremplazable’ en la actualidad.

“No hay muchos jugadores como Luis Díaz y su estilo de juego, su forma de llevar el balón... No es un jugador fácil de reemplazar en cuanto a la efectividad que aporta al equipo”, afirmó.

Resaltando las bondades del colombiano, el inglés las precisó una a una: “Su habilidad para tomar el balón desde su área y conducirlo, y para driblar y pasar jugadores”.

Contexto: ¿Citan a Luis Díaz? Así tituló la prensa alemana la dura caída del Bayern Múnich en Champions League

Ya para concluir lo dicho, recalcó sobre lo crucial que había sido para Bayern contar con Díaz Marulanda en ese duelo, donde cayeron por primera vez en la campaña 2025/2026.

"Si hubiera jugado el partido de hoy, creo que habría tenido un gran impacto desde la perspectiva del Bayern, se le ha echado mucho de menos”, zanjó.

A horas del regreso a Bundesliga

Tras ese parón obligado de actividades por dicha sanción, ahora Lucho se alista para volver a la acción en Bundesliga con Bayern Múnich.

En condición de local, el equipo de Vincent Kompany enfrentará a un modesto FC St. Pauli. Es un duelo entre el primero y el número 16 de la tabla de posiciones.

Harry Kane ha compartido con Luis Díaz durante el primer tramo de la temporada en Bayern Múnich
Luis Díaz apunta a ser titular en un nuevo juego de Bundesliga con Bayern. | Foto: Getty Images

Allí se espera que Luis vuelva a estar de entrada con los suyos. Es una constante que esté de entrada, y ante la ausencia a mitad de semana, está casi que confirmado que el entrenador belga lo pondrá desde el arranque.

En lo corrido del torneo local, Lucho acumula 11 goles y 5 asistencias en 18 partidos.

