Se sabría la identidad del culpable de la salida de Luis Díaz de Liverpool; no fue Arne Slot

Luis Díaz ya no hace parte de Liverpool, pero su nombre sigue retumbando en las toldas inglesas por el mal momento que atraviesan los reds tanto en Premier, como en Champions League.

No se ve recuperación alguna del rendimiento a quien ostenta ser el vigente campeón de la liga inglesa. Arne Slot es el entrenador, pero ya se habla de posibles reemplazantes por no encontrar el rumbo.

Arne Slot dirigiendo a Liverpool contra PSV. | Foto: Getty Images

Una de las cuestiones que más se le ha cuestionado al estratega neerlandés, es haber aceptado la partida de Lucho Díaz del plantel por traer otros jugadores que, hasta la fecha, no rinden.

Si bien a Slot le caía toda el ‘agua sucia’, en las últimas horas la dirección de esos ataques estaría teniendo otro punto fijo a la interna del Liverpool.

Caughtoffside, fue el portal que sacó un exclusivo artículo, el cual tituló “Richard Hughes anuló la decisión de Arne Slot sobre un importante tema de transferencias del Liverpool en el verano”.

Richard Hughes, director deportivo de Liverpool | Foto: Liverpool FC via Getty Images

Al interior de la nota, estos explican punto a punto cómo habría sucedido la salida de Díaz. Uno de los puntos más importantes en mención, es que Slot parece haber intercedido para su estancia de cara a un nuevo año.

“Mis fuentes internas me dicen que Slot no quería que Díaz se fuera, y que el técnico de los Rojos también estaba presionando para que al internacional colombiano se le diera un nuevo contrato“, suelta de entrada el artículo.

Al parecer, en el director deportivo del equipo es quien debería caer la responsabilidad de no haberse ejecutado la renovación de contrato del colombiano y, al final, su partida hacia Bayern Múnich.

Según ese reporte, todo habría pasado por un tema transaccional. Dejar a Lucho para Hughes era un gasto, mientras que su venta iba a producir ganancias.

“Entiendo que Hughes anuló la decisión de Slot porque no vio el valor de darle a Díaz un nuevo contrato lucrativo, mientras que la tarifa de transferencia que ofrecía el Bayern se consideraba ‘atractiva’”, explican.

Hughes sería, de esta manera, el nombre que a la interna le dio la última ‘patada’ a Díaz para sacarlo: “tuvo la última palabra e hizo la controvertida decisión de aprobar su venta al Bayern”, concreta Caughtoffside.

Liverpool padece lo que a Díaz le sobra

Desde su primer partido en Bayern Múnich, el atacante colombiano empezó a demostrar con anotaciones que el error de Liverpool le iba a costar en la temporada.

Hasta la fecha el tiempo le ha dado la razón al guajiro; sus estadísticas en lo corrido del año son de 11 goles y 5 asistencias en 18 partidos.

Luis Díaz salió del Liverpool para dar paso a Florian Wirtz, quien no lo equipara en el inicio de la temporada. | Foto: Getty Images

Mientras tanto, en suelo inglés, ninguno de los supuestos fichajes estrella de los reds han llegado a rendir.

Alexander Isak, Florian Wirtz y Hugo Ekitiké están muy por debajo de las cifras que el colombiano tiene. Adicionalmente, en lo grupal Liverpool no encuentra una sola mejora en ningún frente.