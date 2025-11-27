Se fueron al piso más de 15 partidos sin derrotas en todas las competencias para Bayern Múnich de Alemania, del cual hace parte también el colombiano Luis Díaz.

Infortunadamente, el guajiro no pudo estar con los suyos para darle una mano en busca de no haber tenido un marcador como el 3-1 que se dio en Londres.

Manuel Neuer se vio comprometido en la derrota del Bayern Múnich vs. Arsenal en Champions League | Foto: AFP

En la noche del miércoles, quien tomó el lugar de Lucho fue el joven talento, Lennart Karl. Este anotó el gol del descuento, pero este solo sirvió como anécdota, luego de ver el poderío de los ingleses en todo su esplendor durante el segundo tiempo.

Prensa alemana cree “buena” la caída el Bayern

Una vez acabó el juego, las reacciones no se hicieron esperar. Entre las más importantes estuvieron las que generó la prensa de Alemania. Medios como Bild lanzaron su veredicto por la caída bávara en Inglaterra.

“¡Esta derrota es buena para el Bayern!“, fue como tituló el prestigioso portal, la derrota vivida a domicilio por los de Múnich.

Al interior de la nota lanzaron un interrogante sobre el poderío que había mostrado el conjunto rojo en el inicio de la campaña 2025/2026.

“¿Invencible? El Bayern de Múnich finalmente recibió su merecido en su 19.º partido oficial, perdiendo 1-3 ante el Arsenal“, cuestionaron.

Lejos de generar mal ambiente en el club alemán por esta derrota, el medio lo que hizo fue demostrar que una derrota era necesaria para aterrizar al plantel de cara a lo que resta del año.

“Claro que esta derrota en la Champions League duele. ¡Pero también le sentará bien al Bayern! ¡Si aprenden la lección del dolor!“, puntualizaron.

Bayern Múnich resignado por su primera derrota en Champions League 2025/2026 | Foto: AFP

“El Arsenal ha sido el rival más duro del Bayern en lo que va de temporada. El partido en Londres demostró que el equipo de Vincent Kompany está a la altura del que posiblemente sea el mejor equipo de fútbol de Europa en este momento, pero solo hasta cierto punto, llamémoslo así: el descanso”, sumaron en el análisis.

Además de eso, también citaron las palabras del entrenador belga a cargo del Bayern, quien dio el mérito de la victoria a su rival de turno.

“Vincent Kompany lo sabe todo. Honestamente y con justicia, declaró inmediatamente después de la derrota: “El Arsenal estuvo mejor hoy”. La buena noticia para los próximos meses: ahora puede mostrarle a su equipo con su propio ejemplo qué necesita mejorar y cómo vencer a equipos de este calibre”, apuntaron.

Sobre la ausencia de Lucho Díaz para este partido, no hubo comentario alguno por parte de la prensa germana. Si bien el extremo es pieza clave, tal como lo hizo Bayern, los medios aceptaron que su baja fue obligada y no existía manera de revertir ello.