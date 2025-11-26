Suscribirse

La tabla de la Champions League tras el Arsenal vs. Bayern, el desastre del Liverpool y el póker de Mbappé

Lluvia de goles en la jornada del miércoles en la Champions League. Liverpool hace nuevamente el ridículo y Arsenal vs. Bayern definieron al único líder. Kylian Mbappé se divirtió en Grecia y PSG marcó cinco goles.

William Horacio Perilla Gamboa

26 de noviembre de 2025, 10:43 p. m.
Harry Kane y Noni Madueke en Arsenal vs. Bayern / Arne Slot se lamenta en Anfield / Mbappé celebra en Grecia.
Harry Kane y Noni Madueke en Arsenal vs. Bayern / Arne Slot se lamenta en Anfield / Mbappé celebra en Grecia. | Foto: Fotos: Getty Images

Lluvia de goles en la Champions League. En la segunda parte de la quinta fecha de la fase liga, las miradas se colocaron en el partidazo Arsenal vs. Bayern Múnich, donde Luis Díaz brilló por su ausencia y definió al único líder de la tabla de posiciones. Por otra parte, Liverpool se vio sorprendido por el PSV de Países Bajos y Arne Slot está casi afuera del club y Kylian Mbappé salvó al Real Madrid, que recibió tres goles a manos del Olympiacos.

La jornada también tuvo la participación del PSG, que se presentó en el Parque de los Príncipes de París y luego de caer en la jornada anterior con doblete de Luis Díaz. El gigante francés marcó cinco goles para despejar dudas, más allá de los tres que Tottenham anotó y que no le fueron suficientes. Vítor Ferreira hizo triplete y Fabián Ruiz y Willian Pacho completaron la ‘manito’.

El Liverpool vive una gran crisis de resultados. Luego de ser campeón de la Premier y asistir como favorito a la Champions League y ya sin Luis Díaz, sufre más de la cuenta y le tocó aguantarse cuatro goles del PSV de Países Bajos en Anfield. Una jornada fatídica para el técnico Arne Slot, quien desespera y está prácticamente afuera de los ‘Reds’.

Atlético de Madrid vio la luz al final gracias a un gol de José María Giménez para el 2-1 final ante el Inter de Milán. Julián Álvarez le ganó el pulso a Lautaro Martínez y el ‘Colchonero’ se quedó con tres puntos fundamentales que le permiten ascender en la tabla de posiciones. Atalanta le ganó 3-0 al Frankfurt en Alemania y Sporting Lisboa hizo un trámite ante Brujas de Bélgica con golazo de Luis Javier Suárez.

Arsenal y Bayern Múnich definieron al único líder de la Champions League

Las miradas estaban puestas en el gran partido de la jornada, donde Bayern Múnich se presentó sin Luis Díaz tras la sanción que le colocó la UEFA por la dura entrada a Achraf Hakimi. El gigante alemán hizo de visitante en el Emirates Stadium, lugar en el que Arsenal se hizo fuerte y pudo ganar con dos goles de ventaja.

Harry Kane pelea un balón con Noni Madueke en la Champions.
Harry Kane pelea un balón con Noni Madueke en la Champions. | Foto: Getty Images

Lennart Karl, quien reemplazó a Luis Díaz en la cancha, anotó el empate parcial, pero eso no frenó las ambiciosas expectativas del Arsenal, que siguió de largo y marcó dos goles más para el 3-1 final. Jurriën Timber, Noni Madueke y Gabriel Martinelli anotaron la ventaja de los ‘Gunners’, para mantener una excelente racha de cinco victorias en cinco fechas y 15 puntos.

Para rematar una jornada llena de goles en la Champions, Real Madrid se presentó en El Pireo y por poco Olympiacos le sorprende. En el estadio Georgios Karaiskakis, el local marcó 3 goles, pero el visitante le ganó 4-3 con magistral ‘póker’ de Kylian Mbappé. Sobre la media hora del juego, ya había anotado triplete y en el segundo tiempo completó la faena para declararse victorioso en Grecia.

