No hace falta hablar, los actos hablan por sí solos. Luis Javier Suárez no necesita discursos y sus definiciones pulverizan cualquier fila, jerarquía o rango que pueda tener por delante. Sus números son sus buenas obras que le permitirán alguna sonrisa a Néstor Lorenzo y la tranquilidad en la Selección Colombia. El ariete samario está imparable y se reporta desde Europa con un golazo.

Por la quinta fecha de la fase liga de la Champions League, Luis Javier Suárez reapareció por todo lo alto y le dio el 2-0 parcial al Sporting Lisboa, que es local en el estadio José Alvalade ante el Brujas de Bélgica. La situación está bajo control y el gigante portugués cumple con el favoritismo de la previa. Se acerca a tres puntos más para seguir buscando la clasificación de forma directa a octavos de final de la Liga de Campeones.

Definir en una cancha es lo suyo y sigue mentalizado en hacer olvidar a Viktor Gyökeres lo más pronto posible en Lisboa. Hace la carrera y cumple con las expectativas a esta altura de temporada. Sobre el minuto 31, el atacante de Santa Marta aprovechó un espectacular pase de Geny Catamo para dejarlo mano a mano con el portero rival, donde hubo magia en su pierna derecha.

¡SABOR COLOMBIANO, SABOR A GOLAZO! ¡Tremendo gol de Lucho Suárez, para el 2-0 del Sporting CP contra Brujas en la #Champions!



📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/52GR8THGR2 — SportsCenter (@SC_ESPN) November 26, 2025

La sutileza y precisión se tomaron su poderío físico para lanzar una exacta definición y dejar sin posibilidades al portero Nordin Jackers. De esta manera, Luis Javier Suárez acumula su segunda anotación en la Champions League y Sporting Lisboa se mueve por la décima posición en la tabla de posiciones.

Luis Javier Suárez le da tranquilidad a la Selección Colombia

Estuvo por el Olympique Marsella de Francia y no le fue bien, tuvo que volver a la Segunda División de España para retomar su habitual fórmula ganadora y ahí dar el salto al Sporting Lisboa, que luego de transferir a Viktor Gyökeres al Arsenal, pensó en la opción ‘low cost’ que Suárez representaba, con la apuesta que pudiera ser letal en el área rival y hasta cumple con lo propuesto.

Luis Javier Suárez al momento de definir ante Brujas de Bélgica. | Foto: Getty Images

Apenas comenzando la segunda parte, Luis Javier Suárez tuvo el doblete, pero su remate pegó el palo cuando ya había vencido al arquero rival. Su lectura de juego y buena posición cuando recibe para perfilarse, es su principal arma para superar defensas y potenciar el remate.