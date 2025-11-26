Deportes
Definición HD: espectacular remate de Luis Javier Suárez para alargar la ventaja del Sporting Lisboa en Champions
Luis Javier Suárez apareció en el momento indicado para poner el 2-0 parcial del Sporting Lisboa ante el Brujas de Bélgica en la Champions League. Sonríe Néstor Lorenzo.
No hace falta hablar, los actos hablan por sí solos. Luis Javier Suárez no necesita discursos y sus definiciones pulverizan cualquier fila, jerarquía o rango que pueda tener por delante. Sus números son sus buenas obras que le permitirán alguna sonrisa a Néstor Lorenzo y la tranquilidad en la Selección Colombia. El ariete samario está imparable y se reporta desde Europa con un golazo.
Por la quinta fecha de la fase liga de la Champions League, Luis Javier Suárez reapareció por todo lo alto y le dio el 2-0 parcial al Sporting Lisboa, que es local en el estadio José Alvalade ante el Brujas de Bélgica. La situación está bajo control y el gigante portugués cumple con el favoritismo de la previa. Se acerca a tres puntos más para seguir buscando la clasificación de forma directa a octavos de final de la Liga de Campeones.
Definir en una cancha es lo suyo y sigue mentalizado en hacer olvidar a Viktor Gyökeres lo más pronto posible en Lisboa. Hace la carrera y cumple con las expectativas a esta altura de temporada. Sobre el minuto 31, el atacante de Santa Marta aprovechó un espectacular pase de Geny Catamo para dejarlo mano a mano con el portero rival, donde hubo magia en su pierna derecha.
¡SABOR COLOMBIANO, SABOR A GOLAZO! ¡Tremendo gol de Lucho Suárez, para el 2-0 del Sporting CP contra Brujas en la #Champions!— SportsCenter (@SC_ESPN) November 26, 2025
📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/52GR8THGR2
La sutileza y precisión se tomaron su poderío físico para lanzar una exacta definición y dejar sin posibilidades al portero Nordin Jackers. De esta manera, Luis Javier Suárez acumula su segunda anotación en la Champions League y Sporting Lisboa se mueve por la décima posición en la tabla de posiciones.
Luis Javier Suárez le da tranquilidad a la Selección Colombia
Estuvo por el Olympique Marsella de Francia y no le fue bien, tuvo que volver a la Segunda División de España para retomar su habitual fórmula ganadora y ahí dar el salto al Sporting Lisboa, que luego de transferir a Viktor Gyökeres al Arsenal, pensó en la opción ‘low cost’ que Suárez representaba, con la apuesta que pudiera ser letal en el área rival y hasta cumple con lo propuesto.
Apenas comenzando la segunda parte, Luis Javier Suárez tuvo el doblete, pero su remate pegó el palo cuando ya había vencido al arquero rival. Su lectura de juego y buena posición cuando recibe para perfilarse, es su principal arma para superar defensas y potenciar el remate.
Bajo este ritmo, el atacante samario llena de confianza a la Selección Colombia y se consolida en la sana competencia con los demás nueves. Un alivio para Néstor Lorenzo pensando en lo que será la cita mundialista del 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.