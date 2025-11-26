Suscribirse

Deportes

Definición HD: espectacular remate de Luis Javier Suárez para alargar la ventaja del Sporting Lisboa en Champions

Luis Javier Suárez apareció en el momento indicado para poner el 2-0 parcial del Sporting Lisboa ante el Brujas de Bélgica en la Champions League. Sonríe Néstor Lorenzo.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

26 de noviembre de 2025, 9:45 p. m.
Momento exacto de la definición de Luis Suárez ante Brujas por la Champions.
Momento exacto de la definición de Luis Suárez ante Brujas por la Champions. | Foto: Pantallazo: ESPN

No hace falta hablar, los actos hablan por sí solos. Luis Javier Suárez no necesita discursos y sus definiciones pulverizan cualquier fila, jerarquía o rango que pueda tener por delante. Sus números son sus buenas obras que le permitirán alguna sonrisa a Néstor Lorenzo y la tranquilidad en la Selección Colombia. El ariete samario está imparable y se reporta desde Europa con un golazo.

Por la quinta fecha de la fase liga de la Champions League, Luis Javier Suárez reapareció por todo lo alto y le dio el 2-0 parcial al Sporting Lisboa, que es local en el estadio José Alvalade ante el Brujas de Bélgica. La situación está bajo control y el gigante portugués cumple con el favoritismo de la previa. Se acerca a tres puntos más para seguir buscando la clasificación de forma directa a octavos de final de la Liga de Campeones.

Definir en una cancha es lo suyo y sigue mentalizado en hacer olvidar a Viktor Gyökeres lo más pronto posible en Lisboa. Hace la carrera y cumple con las expectativas a esta altura de temporada. Sobre el minuto 31, el atacante de Santa Marta aprovechó un espectacular pase de Geny Catamo para dejarlo mano a mano con el portero rival, donde hubo magia en su pierna derecha.

La sutileza y precisión se tomaron su poderío físico para lanzar una exacta definición y dejar sin posibilidades al portero Nordin Jackers. De esta manera, Luis Javier Suárez acumula su segunda anotación en la Champions League y Sporting Lisboa se mueve por la décima posición en la tabla de posiciones.

Luis Javier Suárez le da tranquilidad a la Selección Colombia

Estuvo por el Olympique Marsella de Francia y no le fue bien, tuvo que volver a la Segunda División de España para retomar su habitual fórmula ganadora y ahí dar el salto al Sporting Lisboa, que luego de transferir a Viktor Gyökeres al Arsenal, pensó en la opción ‘low cost’ que Suárez representaba, con la apuesta que pudiera ser letal en el área rival y hasta cumple con lo propuesto.

Luis Javier Suárez al momento de definir ante Brujas de Bélgica.
Luis Javier Suárez al momento de definir ante Brujas de Bélgica. | Foto: Getty Images

Apenas comenzando la segunda parte, Luis Javier Suárez tuvo el doblete, pero su remate pegó el palo cuando ya había vencido al arquero rival. Su lectura de juego y buena posición cuando recibe para perfilarse, es su principal arma para superar defensas y potenciar el remate.

Bajo este ritmo, el atacante samario llena de confianza a la Selección Colombia y se consolida en la sana competencia con los demás nueves. Un alivio para Néstor Lorenzo pensando en lo que será la cita mundialista del 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Gustavo Petro habla del video de Verónica Alcocer y su hija en Estocolmo: “Fue seguida desde Colombia”

2. Habla Luis Fernando Velasco, exministro de Petro, nuevo llamado a imputación por escándalo de la UNGRD: “Entregaré todo el material probatorio”

3. País del Caribe sorprende y autoriza a Estados Unidos a usar dos de sus aeropuertos para operación militar

4. La dura carta con la que le piden a Petro retirar el proyecto de ley de sometimiento que había radicado Montealegre

5. Piden a Procuraduría investigar al general Huertas y a Wilmar Mejía, alto funcionario de la DNI, por escándalo de presuntos vínculos con Calarcá

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Luis Javier SuárezSportingChampions League

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.