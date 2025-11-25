Suscribirse

Confirmada la respuesta a venta del Bayern Múnich de Luis Díaz a Barcelona: es oficial

Harry Kane se encargó de responder a los informes que se habían generado por una salida suya de Alemania, con destino a España.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

25 de noviembre de 2025, 1:59 p. m.
Harry Kane ha compartido con Luis Díaz durante el primer tramo de la temporada en Bayern Múnich
Harry Kane ha compartido con Luis Díaz durante el primer tramo de la temporada en Bayern Múnich. | Foto: Getty Images

Con el cierre del año calendario, está próximo a abrirse el mercado de pases que suele darse justo en la mitad de temporada en Europa.

En los meses de enero-febrero se espera que algunos clubes se lancen por jugadores para reforzar los planteles de cara a afrontar la segunda parte de la campaña.

Uno que sonó en los días pasados para pasar de Bayern Múnich a Barcelona fue Harry Kane. Al inglés lo verían en suelo ibérico como el reemplazo natural del polaco, Robert Lewandowski.

Harry Kane dijo presente en el marcador a los 9 minutos
Harry Kane fue ubicado en Barcelona por la prensa catalana. Al corte de los rumores salió el inglés que se mantendrá, de momento, en Barcelona. | Foto: AP

Mundo Deportivo, medio de catalán al pendiente todas las novedades de Barcelona, anticipó cómo se daría parte del negocio y también apuntó la cifra que le costaría el inglés al Barça.

“Está a tiro por la cláusula de liberación para el próximo verano que tiene en su contrato hasta 2027, cifrada en unos 65 millones de euros, un precio de mercado más que ajustado en vista de la inflación actual”, mencionaban.

Ante semejante traspaso que vería afectado a Luis Díaz en Bayern por la pérdida de un colega al ataque, el medio BILD fue en busca del delantero para preguntarle si las negociaciones con Barcelona iban tal y como se reportaba desde España.

Respuesta oficial de Kane

De entrada, Harry fue tan letal como cuando está frente al pórtico rival. “No he tenido contacto con nadie”, sentenció sobre los rumores con los blaugranas.

Si bien, mostró compromiso por los alemanes, también tiró un aviso para que se hable de renovación del vínculo que tiene con la directiva de los de Múnich.

“Me siento muy cómodo, aunque todavía no hemos hablado de mi situación con el Bayern”, zanjó.

Cerrando casi en su totalidad la puerta a una salida hacia LaLiga española, terminó por decir que permanece feliz en Alemania y no considera cambios para su carrera profesional a los 32 años.

“Así que no hay prisa… Estoy muy contento en Múnich. Es muy poco probable que algo cambie después de esta temporada”.

Para restar importancia a las versiones de un mal ambiente con la directiva alemana, tiró: “Las conversaciones no serán el próximo mes, quizá el año que viene. Entonces lo discutiremos”.

“Estamos en buena posición, me siento bien. No estamos nerviosos. Yo no, y el club tampoco, creo”, completó en su charla con BILD.

De esta manera queda casi que confirmado que Kane seguirá siendo parte del tridente temido de ataque con el que cuenta Bayern. Con la llegada de Lucho Díaz en esta campaña se han vuelto un cuadro más que temido en Europa.

17 September 2025, Bavaria, Munich: Soccer: Champions League, Bayern Munich - Chelsea FC, preliminary round, matchday 1, Allianz Arena. Harry Kane (Bayern Munich) celebrates after his goal for 2:0 with Luis Díaz (2nd from right, Bayern Munich) and Aleksandar Pavlovi (right, Bayern Munich). Photo: Tom Weller/dpa (Photo by Tom Weller/picture alliance via Getty Images)
Luis Díaz celebrando un gol junto a Harry Kane | Foto: dpa/picture alliance via Getty I

En lo corrido de la actual temporada, el ariete inglés ha sumado la impresionante cifra de 14 goles y tres asistencias, en tan solo 11 juegos disputados de Bundesliga.

Sus registros más que positivos también trascienden a la competencia más importante del Viejo Continente (Champions League). Allí cuenta con cinco goles en tan solo cuatro paridos jugados.

En Copa y Supercopa también ha estado inmerso en anotaciones para los suyos. Son cinco tantos más que muestran una versión de élite de Kane.

