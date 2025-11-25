Con el cierre del año calendario, está próximo a abrirse el mercado de pases que suele darse justo en la mitad de temporada en Europa.

En los meses de enero-febrero se espera que algunos clubes se lancen por jugadores para reforzar los planteles de cara a afrontar la segunda parte de la campaña.

Harry Kane fue ubicado en Barcelona por la prensa catalana. Al corte de los rumores salió el inglés que se mantendrá, de momento, en Barcelona. | Foto: AP

Mundo Deportivo, medio de catalán al pendiente todas las novedades de Barcelona, anticipó cómo se daría parte del negocio y también apuntó la cifra que le costaría el inglés al Barça.

“Está a tiro por la cláusula de liberación para el próximo verano que tiene en su contrato hasta 2027, cifrada en unos 65 millones de euros, un precio de mercado más que ajustado en vista de la inflación actual”, mencionaban.

Ante semejante traspaso que vería afectado a Luis Díaz en Bayern por la pérdida de un colega al ataque, el medio BILD fue en busca del delantero para preguntarle si las negociaciones con Barcelona iban tal y como se reportaba desde España.

Respuesta oficial de Kane

De entrada, Harry fue tan letal como cuando está frente al pórtico rival. “No he tenido contacto con nadie”, sentenció sobre los rumores con los blaugranas.

Si bien, mostró compromiso por los alemanes, también tiró un aviso para que se hable de renovación del vínculo que tiene con la directiva de los de Múnich.

“Me siento muy cómodo, aunque todavía no hemos hablado de mi situación con el Bayern”, zanjó.

🚨 Harry Kane on Barça links: “I haven't had any contact with anyone. I feel very comfortable, even though we haven't yet discussed my situation with Bayern”.



“So no rush... I’m really happy in Munich. It’s very unlikely that anything will change after this season”, told BILD. pic.twitter.com/O7ABt1ChXY — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 25, 2025

Cerrando casi en su totalidad la puerta a una salida hacia LaLiga española, terminó por decir que permanece feliz en Alemania y no considera cambios para su carrera profesional a los 32 años.

“Así que no hay prisa… Estoy muy contento en Múnich. Es muy poco probable que algo cambie después de esta temporada”.

Para restar importancia a las versiones de un mal ambiente con la directiva alemana, tiró: “Las conversaciones no serán el próximo mes, quizá el año que viene. Entonces lo discutiremos”.

“Estamos en buena posición, me siento bien. No estamos nerviosos. Yo no, y el club tampoco, creo”, completó en su charla con BILD.

De esta manera queda casi que confirmado que Kane seguirá siendo parte del tridente temido de ataque con el que cuenta Bayern. Con la llegada de Lucho Díaz en esta campaña se han vuelto un cuadro más que temido en Europa.

Luis Díaz celebrando un gol junto a Harry Kane | Foto: dpa/picture alliance via Getty I

En lo corrido de la actual temporada, el ariete inglés ha sumado la impresionante cifra de 14 goles y tres asistencias, en tan solo 11 juegos disputados de Bundesliga.

Sus registros más que positivos también trascienden a la competencia más importante del Viejo Continente (Champions League). Allí cuenta con cinco goles en tan solo cuatro paridos jugados.