Chelsea vs. Barcelona: canal y hora para ver el partidazo de la fecha en Champions League

Lamine Yamal visita por primera vez el Stamford Bridge, ese mismo donde Andrés Iniesta dio el batacazo en 2009.

Sebastián Clavijo García

Periodista en Semana

24 de noviembre de 2025, 4:15 p. m.
El ecuatoriano Moises Caicedo enfrentará a toda la artillería del Barcelona
El ecuatoriano Moises Caicedo enfrentará a toda la artillería del Barcelona | Foto: Getty Images

Lamine Yamal tenía menos de dos años cuando Andrés Iniesta logró en 2009 uno de los goles más recordados de la historia del Barça y el martes pisará por primera vez el césped de Stamford Bridge convertido en la gran estrella del conjunto azulgrana.

Y es que Chelsea recibe a Barcelona por la fecha 5 de la Champions League 2025/26, un partido que arrancará a las 3:00 de la tarde (hora de Colombia) y será transmitido por ESPN en su señal principal.

Disney+ también ofrecerá el compromiso para aquellos que lo quieran ver en sus dispositivos móviles o Smart TV.

Ambos necesitan la victoria para meterse en zona de clasificación directa a los octavos de final, lo que hace aún más llamativo este choque de gigantes en el torneo continental.

Duelo directo en Londres

Tras cuatro jornadas disputadas están empatados a siete puntos, fuera del Top 8, y una derrota puede resultar fatal para lograr el objetivo de evitar el repechaje.

Más allá de aquella recordada semifinal en 2009, ambos equipos han mantenido una gran rivalidad en lo que va de siglo, aunque no hayan vuelto a cruzar sus caminos desde la temporada 2017-2018, cuando el Barcelona se clasificó con un resultado global de 4-1, tras empatar 1-1 en Londres y ganar 3-0 en el Camp Nou.

Aquel equipo estaba liderado por Leo Messi y Yamal, que apenas tenía 10 años en ese entonces, es ahora la figura indiscutible del Barça.

Contexto: Real Madrid se estrella y Barcelona celebra: así quedó la tabla de la liga española

Una vez superados los problemas físicos que ha sufrido en este inicio de temporada, el joven extremo reencuentra poco a poco su nivel habitual, como demostró el fin de semana con dos asistencias en la goleada 4-0 al Athletic, incluida una con el exterior del pie marca de la casa.

“Ha trabajado duro estas dos semanas, estoy feliz por lo que he visto”, declaró Flick en la previa ante el Athletic al ser preguntado por Lamine Yamal, que se perdió la última convocatoria con España por una pubalgia.

La recuperación de Yamal no es la única buena noticia en el Barcelona, que el sábado regresó al renovado Camp Nou, con las novedades de los ya recuperados Joan García y Raphinha.

La vuelta del arquero coincidió con la primera portería a cero en los últimos 12 partidos, desde el 21 de septiembre contra el Getafe (3-0) antes incluso de la lesión que le mantuvo alejado de los terrenos de juego más de un mes.

Contexto: Tabla de posiciones de la Premier League, tras las derrotas de Liverpool y Manchester City

Chelsea en racha positiva

Si el Barça está en una buena racha y no ha perdido en los cinco partidos disputados en noviembre (con cuatro victorias), el Chelsea está en una dinámica parecida, con cuatro triunfos y un empate en las últimas semanas.

El equipo azulgrana ya sabe lo que es ganar esta temporada en Inglaterra (en la primera jornada en Newcastle en la única victoria en ocho enfrentamientos entre equipos de estos dos países este curso), pero el Chelsea sólo perdió una vez en las siete ocasiones que el Barça visitó Stamford Bridge (cuatro victorias y dos empates).

Qué canal transmite Chelsea vs. Barcelona

  • Champions League - Fecha 5
  • Estadio: Stamford Bridge
  • Fecha y hora: 25 de noviembre, 3:00 p. m. (COL)
  • Canal: ESPN y Disney+

*Con información de la AFP.

